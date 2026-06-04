رئيس مانشستر سيتي: غوارديولا استقال 100 مرة في السنوات الماضية... سنكون بعيدين عن القمة

قال ‌خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي، إنَّ بيب غوارديولا «استقال 100 مرة» خلال عقد من الزمن أمضاه في النادي قبل مغادرته في نهاية الموسم، ليسدل الستار على واحدة من أنجح الفترات التدريبية في تاريخ كرة ​القدم الإنجليزية.

وفي مقابلة مع المركز الإعلامي لنادي سيتي، قال المبارك إن غوارديولا لوَّح مراراً وتكراراً بالرحيل على مرِّ السنين دون نية حقيقية، قبل أن يتم إقناعه بالاستمرار، حتى جاءت اللحظة التي أدرك فيها أنَّ القرار أصبح نهائياً.

وقال المبارك: «من الطبيعي على مدار السنوات الـ10 الماضية أن نمرَّ بكثير من الفترات الناجحة وبعض الإخفاقات. وفي أوقات الإخفاق، لا بد أنه استقال 100 مرة».

وأضاف: «هناك القصة التي يعرفها الجميع، قصة (الراعي والكذاب). وفي حالة بيب، عندما يقول إنه سينسحب، فهذا لا يعني أنه ينسحب فعلياً. لا تأخذ الأمر على محمل الجد، ‌بل يتعيَّن عليك ‌احتواؤه».

وتابع: «كان بيني وبين بيب تفاهم واضح للغاية دائماً، ​استناداً إلى ‌تلك ⁠القصة كلما ​أشار ⁠بالاستقالة، كنت أقنعه دائماً بالعدول عنها، حتى يحين الوقت الذي أعلم فيه أنَّ هذه هي اللحظة الحقيقية التي يقرِّر فيها بيب فعلياً أنَّ الوقت قد حان».

وأردف: «هناك لحظات لم تكن حقيقية، وكان يحتاج فيها بالفعل إلى شخص يعيده. وكان من المؤكد أن تأتي لحظة واحدة تكون فيها الرغبة حقيقية».

وذكر المبارك أنه إلى جانب كونه صديقاً مقرباً لغوارديولا، فإنَّه كان بمثابة «طبيب نفسي» للمدرب الإسباني، حيث كان ينتشله من حافة الانهيار في الأوقات العصيبة.

وقال المبارك إن تهديدات غوارديولا بالاستقالة ⁠أصبحت حقيقية أخيراً هذا الموسم، لتنتهي مسيرة استمرَّت 10 سنوات وصفها ‌بأنها «استثنائية».

وقال: «لقد وصلنا إلى تلك المرحلة، وكنت أعلم ذلك ‌ولهذا السبب لم أحاربه. في هذه (اللحظة) خصوصاً، أعتقد أنه ​كان يعلم، وأنا علمت أنه يعلم. لم ‌أحارب هذا القرار على الإطلاق لأنني كنت أعلم أنَّ هذا هو الوقت الذي يعنيه ‌حقاً».

وحصد غوارديولا، البالغ من العمر 55 عاماً، 20 لقباً مع سيتي، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينهي مسيرته في نهاية موسم شهد احتلال فريقه مركز وصيف بطل الدوري، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وجاء رحيله بعد فترة فرض فيها ‌سيتي نفسه قوةً مهيمنةً في كرة القدم الإنجليزية، وأعاد خلالها تشكيل المشهد التكتيكي للعبة.

وقال المبارك: «لقد غيَّر كرة القدم الإنجليزية».

وأضاف: «انظر إلى ⁠الطريقة التي تطوَّر ⁠بها الدوري، الطريقة التي تُلعب بها كرة القدم في هذا الدوري منذ 10 سنوات وحتى اليوم. من وجهة نظري، فإنَّ تأثيره على اللعبة أمر لا جدال فيه. لقد ترك بصمته على هذا الدوري».

وتابع: «عدد قليل جداً من المدربين في كرة القدم يأتون ويغيِّرون ليس الفريق فحسب، بل الدوري بأكمله. وقد فعل بيب ذلك هنا».

وعلى الرغم من رحيل غوارديولا، فإنَّ المبارك شدَّد على أنَّ مسيرة سيتي ستستمر في الصعود، وأنهم سيعينون «المدرب المناسب» لضمان انتقال سلس.

وقال: «نحن بعيدون كل البعد عن ذروة عطائنا. لقد اعتدنا على الفوز لأنَّ ذلك يجري في حمضنا النووي. هذا النادي مصمم ومبني من أجل الفوز. وما قدَّمه لنا بيب نقلنا إلى المستوى التالي».

وأردف: «لقد مررنا بعملية مدروسة ومنظمة للغاية، والفريق مقتنع تماماً - وأنا مقتنع، ثقوا في ذلك - ​بأننا سنجلب المدرب المناسب لهذا النادي».

وختم بقوله: «سنعلن ​ذلك قريباً جداً، وستكونون مرتاحين للغاية لأننا اخترنا وجلبنا أفضل مدرب ممكن لهذا النادي».

ومن المتوقع أن يكون إنزو ماريسكا، مساعد غوارديولا السابق، هو خليفته في المنصب، وذلك وفقاً لـ«وكالة الأنباء البريطانية».

وأكد المبارك، أن النادي «لا يزال بعيداً عن القمة»، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء مرحلة جديدة بعد رحيل المدرب بيب غوارديولا.

وأكمل: «بوضوح، مع الإضافات التي سنجريها هذا الصيف، أنا واثق جداً. أعتقد أننا سنعود الموسم المقبل بقوة كبيرة جداً».

وتابع: «سوف نتأكد من أننا سنكون في وضع أقوى خلال الموسم المقبل».

وفاز ماريسكا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي وهو ليس بغريب على مانشستر سيتي، حيث كان يعمل مساعداً لغوارديولا خلال الحملة التي فاز فيها الفريق بالثلاثية في موسم 2022 - 2023.

ولم يؤكد النادي رسمياً اهتمامه بالمدرب الإيطالي، لكن من المتوقع أن يتم تعيينه قريباً.

ولا تزال المفاوضات مع تشيلسي بشأن التعويضات مستمرة، بعد إقالته في يناير (كانون الثاني) رغم تبقي 3 سنوات ونصف السنة في عقده.

وقال خلدون: «ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو أننا مررنا بعملية مدروسة ومنظمة، والفريق مقتنع - وأنا مقتنع أيضاً - بأننا سنجلب المدرب المناسب لهذا النادي».

وأضاف: «اصبروا قليلاً. قريباً جداً، سوف نعلن عن ذلك، وستكونون واثقين أننا اخترنا أفضل مدرب ممكن لهذا النادي».

ويعتزم مانشستر سيتي تعزيز قوة فريقه هذا الصيف، وذكرت تقارير أنَّ محاولاته لضم إليوت أندرسون، لاعب نوتنغهام فورست، تمَّ رفضها.

ولم يعلق خلدون على أهداف معينة، ولكنه واثق من القيام بعمل جيد.

وقال: «أعتقد في هذا الصيف، نحن نعلم تحديداً ما نريد فعله، نعلم تحديداً مَن نستهدفه، وأعدكم بأننا سنتعامل مع الأمور بكفاءة وسرعة كالعادة».