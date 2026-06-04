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الرياضة رياضة عالمية

طقوس نادال القديمة تلهم كوبولي في «رولان غاروس»

طقوس نادال القديمة تلهم كوبولي في «رولان غاروس»
  • باريس : «الشرق الأوسط»
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  • باريس : «الشرق الأوسط»
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طقوس نادال القديمة تلهم كوبولي في «رولان غاروس»

طقوس نادال القديمة تلهم كوبولي في «رولان غاروس»

قال الإيطالي فلافيو كوبولي إن إيمانه بالخرافات زاد في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، إذ استخدم مكان الاستحمام المفضل للإسباني رافائيل نادال، الفائز باللقب 14 مرة، بينما يتواصل مشواره المفاجئ في البطولة.

وقطع كوبولي خطوة كبيرة نحو الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى بتغلبه 4 - 6 و6 - 4 و6 - 4 و6 - 4 في دور الثمانية على المصنف الرابع فيليكس أوجيه - ألياسيم، وكشف في مقابلة بجانب الملعب أنه حافظ على نفس مستوى شد أوتار مضربه في باريس.

وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاماً إنه لن يغير روتينه اليومي لمشاهدة مواجهة مواطنيه ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي، وآثر الذهاب لتناول وجبة مع أصدقائه.

وقال كوبولي، المصنف العاشر، للصحافيين لاحقاً: «أنا مؤمن بالخرافات قليلاً، لكن دون أن أفقد صوابي. لكن كما تعلمون، هذا الأسبوع، أنا أكثر جنوناً بعض الشيء من الآخرين. أذهب إلى نفس المطعم، وأختار نفس القائمة، وأستحم في نفس المكان. في الواقع، أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحافي الأول إنني استخدمت نفس مكان الاستحمام الذي استخدمه رافائيل نادال، لأن لدي ذكريات مرتبطة بهذا المكان».

وقال كوبولي إن نادال، المصنف الأول عالمياً سابقاً، طرق الباب ذات مرة ليطلب منه الانتهاء من الاستحمام سريعاً إذ كان يستخدم مكانه المفضل. وأضاف كوبولي: «أخبرني أن هذا هو مكان استحمامه منذ 14 عاماً. لذا أعتقد أن أفضل شيء أفعله (هذا العام)... هو مكان الاستحمام».

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الرياضة تنس نادال رولان غاروس غراند سلام فرنسا

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«وديّات المونديال»: منتخب كوريا الجنوبية يفوز على السلفادور

لي دونغ كيونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)
لي دونغ كيونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)
  • سول : «الشرق الأوسط»
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  • سول : «الشرق الأوسط»
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«وديّات المونديال»: منتخب كوريا الجنوبية يفوز على السلفادور

لي دونغ كيونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)
لي دونغ كيونغ لاعب منتخب كوريا الجنوبية يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)

فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على ضيفه منتخب السلفادور 1 - صفر في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

ويدين منتخب كوريا الجنوبية بالفضل في هذا الفوز للاعبه لي دونغ كيونغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الكوري الجنوبي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى مع منتخبات المكسيك وجنوب أفريقيا والتشيك.

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رياضة كأس العالم كرة القدم كوريا الجنوبية السلفادور
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: لوكا زيدان وحاج موسى يقودان الجزائر لمفاجأة هولندا

لوكا زيدان (رويترز)
لوكا زيدان (رويترز)
  • روتردام : «الشرق الأوسط»
TT
  • روتردام : «الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: لوكا زيدان وحاج موسى يقودان الجزائر لمفاجأة هولندا

لوكا زيدان (رويترز)
لوكا زيدان (رويترز)

قاد حارس المرمى لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين، والمهاجم أنيس حاج موسى، منتخب الجزائر لكرة القدم، إلى الفوز على مضيفته هولندا (1-0)، الأربعاء، بروتردام، في مباراة دولية ودية إعدادية لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وتألق لوكا الذي لعب بواقٍ للوجه، بسبب إصابته بكسر في الذقن والفك خلال مباراة لفريقه غرناطة ضد ألميريا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في أبريل (نيسان) الماضي، بشكل لافت، في المباراة، بتصديه لكثير من التسديدات القوية، فيما سجل البديل، أنيس حاج موسى، هدف الفوز في الدقيقة 86 على ملعب «دي كويب» لفريقه، فينورد روتردام.

وتخوض الجزائر مباراة ودية أخيرة، الأربعاء المقبل ضد بوليفيا، قبل بدء مشوارها في العرس العالمي، بمواجهة الأرجنتين حاملة اللقب في 17 يونيو (حزيران) الحالي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، ثم الأردن في 23 منه، والنمسا في 28 من الشهر ذاته.

من جهتها، تلعب هولندا ودية أخيرة، الاثنين المقبل، ضد أوزبكستان، قبل خوض كأس العالم في المجموعة السادسة ضد اليابان في 14 الحالي، والسويد في 20 منه، وتونس في 26 من الشهر ذاته.

وكان المنتخب الهولندي صاحب الأفضلية والاستحواذ على الكرة أغلب فترات المباراة، وضغط منذ البداية بحثاً عن التسجيل، وسط تكتل دفاعي منظم للجزائريين.

ونجحت هولندا في افتتاح التسجيل عبر لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي تيجاني رايندرس، إثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل المنطقة فسددها داخل الشباك، بيد أن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» (10).

وجرب لاعب وسط ليفربول الإنجليزي راين خرافنبيرخ حظه بتسديدة من حافة المنطقة إثر مجهود فردي من وسط الملعب لكن بين يدي الحارس زيدان (19).

وأهدر مهاجم روما الإيطالي دونيل مالن فرصة سهلة إثر تمريرة عرضية أمام المرمى تابعها برعونة بجوار القائم الأيمن (19)، وأنقذ زيدان مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة رائعة لجناح ليفربول، كودي خاكبو، من خارج المنطقة إلى ركنية (20)، وأخرى لرايندرس من داخله المنطقة تصدى لها زيدان (25).

وأهدر مهاجم فولفسبورغ الألماني، محمد عمورة، فرصة سهلة لمنح التقدم للجزائر عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من القائد جناح أهلي جدة السعودي، رياض محرز، داخل المنطقة، فانفرد وسددها برعونة ارتطمت بقدم لاعب وسط برايتون الإنجليزي، ماتس فيفر، وتحولت إلى ركنية (18)، كاد لاعب وسط ليل الفرنسي نبيل بن طالب يترجهما إلى هدف بتسديدة «على الطاير» من خارج المنطقة بين يدي حارس مرمى برايتون، بارت فيربروخن (29).

وتابع زيدان تألقه بتصديه لانفراد خاكبو من مسافة قريبة (41).

وأجرى المدرب البوسني - السويسري للجزائر فلاديمير بيتكوفيتش سبعة تبديلات، مطلع الشوط الثاني، مقابل خمسة لمدرب الطواحين الهولندية، رونالد كومان.

وكاد صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني إبراهيم مازة، بديل محرز، يفعلها بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بقدم رايندرس، ومرت بجوار القائم الأيسر (47).

وتابع عمورة مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما تلقى كرة داخل المنطقة فسددها برعونة بجوار القائم الأيمن (49).

وسدد رايندرس كرة قوية من خارج المنطقة فوق المرمى (52)، ثم توغل مالن داخل المنطقة، وسدد كرة بجوار القائم الأيمن (53).

وواصل لوكا تألقه بتصديه لتسديدة قوية من خارج المنطقة للبديل جاستن كلايفرت، نجل النجم الدولي السابق، باتريك (62)، وأخرى قوية زاحفة من خارج المنطقة للبديل الآخر، ممفيس ديباي (84).

ونجح حاج موسى في هز شباك الهولنديين عندما تلقى كرة من بن طالب في الجهة اليمنى، فتوغل داخل المنطقة متلاعباً بمدافع تشيلسي الإنجليزي، يوريل هاتو، قبل أن يسددها قوية بيسراه في الزاوية اليمنى البعيدة لحارس مرمى سندرلاند الإنجليزي البديل، روبن روفس (86).

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الرياضة رياضة عالمية

مورينيو مستعد للعودة لريال مدريد في حال فوز بيريز بالانتخابات

جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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  • مدريد: «الشرق الأوسط»
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مورينيو مستعد للعودة لريال مدريد في حال فوز بيريز بالانتخابات

جوزيه مورينيو (د.ب.أ)
جوزيه مورينيو (د.ب.أ)

قال فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي لريال مدريد يوم الأربعاء، إنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية للنادي يوم الأحد، سيعود جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، وذلك في إطار حملته الانتخابية لولاية رئاسية جديدة في الفريق المنافس في دوري درجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأعلن بيريز، الذي يواجه رجل الأعمال في مجال الطاقة المتجددة إنريكي ريكيلمي، في أول انتخابات تنافسية للنادي منذ 20 عاماً، عن خطط لإعادة المدرب البرتغالي الذي قاد ريال مدريد إلى الفوز بالدوري الإسباني عام 2012 بعدد قياسي من النقاط.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب موسم محلي مخيب للآمال، إذ حافظ برشلونة على لقبه في الدوري الإسباني.

كما ودع ريال مدريد، الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، المسابقة القارية الأبرز للأندية من دور الثمانية في الموسمين الماضيين، مما دفع بيريز إلى الدعوة لإجراء انتخابات بسبب غياب الألقاب الكبرى.

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