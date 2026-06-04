طقوس نادال القديمة تلهم كوبولي في «رولان غاروس»

قال الإيطالي فلافيو كوبولي إن إيمانه بالخرافات زاد في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام، إذ استخدم مكان الاستحمام المفضل للإسباني رافائيل نادال، الفائز باللقب 14 مرة، بينما يتواصل مشواره المفاجئ في البطولة.

وقطع كوبولي خطوة كبيرة نحو الفوز بلقبه الأول في البطولات الكبرى بتغلبه 4 - 6 و6 - 4 و6 - 4 و6 - 4 في دور الثمانية على المصنف الرابع فيليكس أوجيه - ألياسيم، وكشف في مقابلة بجانب الملعب أنه حافظ على نفس مستوى شد أوتار مضربه في باريس.

وقال اللاعب البالغ عمره 24 عاماً إنه لن يغير روتينه اليومي لمشاهدة مواجهة مواطنيه ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي، وآثر الذهاب لتناول وجبة مع أصدقائه.

وقال كوبولي، المصنف العاشر، للصحافيين لاحقاً: «أنا مؤمن بالخرافات قليلاً، لكن دون أن أفقد صوابي. لكن كما تعلمون، هذا الأسبوع، أنا أكثر جنوناً بعض الشيء من الآخرين. أذهب إلى نفس المطعم، وأختار نفس القائمة، وأستحم في نفس المكان. في الواقع، أعتقد أنني قلت في المؤتمر الصحافي الأول إنني استخدمت نفس مكان الاستحمام الذي استخدمه رافائيل نادال، لأن لدي ذكريات مرتبطة بهذا المكان».

وقال كوبولي إن نادال، المصنف الأول عالمياً سابقاً، طرق الباب ذات مرة ليطلب منه الانتهاء من الاستحمام سريعاً إذ كان يستخدم مكانه المفضل. وأضاف كوبولي: «أخبرني أن هذا هو مكان استحمامه منذ 14 عاماً. لذا أعتقد أن أفضل شيء أفعله (هذا العام)... هو مكان الاستحمام».