«رولان غاروس»: بريتيني يعود إلى دور الثمانية

تأهل الإيطالي ماتيو بريتيني الاثنين إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بنتيجة 6-3 و7-6 و7-6، محققاً أفضل نتيجة له في «رولان غاروس»، وذلك في أول مشاركة له في البطولة منذ خمسة أعوام.

وغاب بريتيني عن النسخ الأربع الماضية بسبب الإصابة، ووصل إلى باريس وهو في المركز 105 عالمياً. وكان اللاعب الإيطالي قد أنقذ نقطتين لحسم المباراة في الدور الثالث أمام فرانسيسكو كوميسانا، قبل أن يواصل تقدمه في البطولة، ليصبح أقل اللاعبين تصنيفاً الذين يبلغون دور الثمانية في «رولان غاروس» منذ عام 2007.

وفي مواجهة سيروندولو، أنقذ بريتيني ثلاث نقاط لحسم المجموعة الثالثة، قبل أن يحسم المباراة من أول فرصة متاحة. وسيواجه في الدور المقبل الفائز من مباراة الأميركي فرنسيس تيافو ومواطنه الإيطالي ماتيو أرنالدي.

في المقابل، توقفت مسيرة سيروندولو اللافتة، بعدما خاض أكثر من 12 ساعة من اللعب ليبلغ الدور الرابع في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرته.

وكان الأرجنتيني قد حقق مفاجأة مدوية في الدور الثاني، عندما قلب تأخره بمجموعتين ليهزم المصنف الأول عالمياً يانيك سينر، قبل أن يتغلب على مارتن لاندالوس في مباراة ماراثونية أخرى من خمس مجموعات استمرت خمس ساعات و58 دقيقة، لتصبح ثالث أطول مباراة في تاريخ «رولان غاروس».