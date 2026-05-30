الرياضة رياضة عالمية

أولينيكوفا تهاجم مشاركة اللاعبين الروس وتطالب بإجراءات أكثر صرامة

الأوكرانية أوليكساندرا أولينيكوفا (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
وجهت الأوكرانية أوليكساندرا أولينيكوفا انتقادات حادة للاعبي التنس الروس المشاركين في البطولات الدولية، معتبرة أن بعضهم يواصل دعم المواقف المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وذلك عقب خروجها من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس».

وجاءت تصريحات أولينيكوفا بعد خسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين متتاليتين، في مباراة سبقتها سجالات إعلامية بين اللاعبتين بشأن الحرب الدائرة منذ عام 2022.

وقالت اللاعبة الأوكرانية إن بعض الرياضيين الروس يشاركون في فعاليات ترعاها مؤسسات روسية مرتبطة بالدولة، كما أنهم، بحسب رأيها، ينشرون أو يدعمون مواقف مؤيدة للرواية الروسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي: «لنكن واقعيين، بعض اللاعبين الروس لا يرغبون في الحوار أو الاستماع إلى وجهة نظر أخرى. بالنسبة لي، لا يجب أن نستمر في تقبل هذا الأمر داخل الرياضة الاحترافية».

وتابعت: «إذا استمر هؤلاء في نشر هذه الرسائل، فيجب أن تكون هناك آلية داخل جولات التنس الاحترافية للتعامل مع ذلك».

وأكدت أولينيكوفا أنها ترفض الصمت تجاه ما يحدث في بلادها، معتبرة أن الرياضة يجب أن تكون وسيلة لتوحيد الناس والدفاع عن القيم الإنسانية.

وقالت: «إذا بقيت صامتة فلا أرى أي معنى لوجودي هنا. الرياضة يفترض أن تجمع الناس حول الأمور الصحيحة، أما الصمت في مثل هذه القضايا فهو أمر خطير».

ومنذ اندلاع الحرب، يشارك اللاعبون الروس والبيلاروس في البطولات الدولية بصفة محايدة ومن دون رفع أعلام بلدانهم، وهو الإجراء المعتمد أيضاً في عدد من المنافسات العالمية الأخرى، بما فيها الألعاب الأولمبية.

وأضافت اللاعبة الأوكرانية: «ما أقوم به لا يتعلق بالسياسة، بل بالإنسانية. عندما يُقتل الناس ويموت الأطفال ويتم تبرير العنف أو الاحتفاء به، لا يمكننا تجاهل ذلك أو حماية من يدعم هذه الأفعال».

في المقابل، رفضت ديانا شنايدر الخوض في الجدل السياسي، مؤكدة أنها تركز فقط على مشوارها الرياضي في البطولة.

وقالت اللاعبة الروسية إنها لا تملك معلومات كافية عن الاتهامات الموجهة إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة: «لا أعرف ما الذي وجدته أو تتحدث عنه، لذلك ليس لدي أي تعليق».

وعندما سُئلت مباشرة عن موقفها من الحرب في أوكرانيا، اكتفت بالقول: «لن أتحدث عن هذا الموضوع. أنا هنا للحديث عن التنس فقط، وعن المباراة والوصول إلى الأسبوع الثاني من (رولان غاروس) للمرة الأولى في مسيرتي. أريد فقط الاستمتاع بالفوز».

تنس أوكرانيا روسيا

الرياضة رياضة عالمية

«وديّات المونديال»: في غياب هالاند وأوديغارد... النرويج تكتسح السويد بثلاثية

احتفالية لاعبي النرويج بالثلاثية في شباك السويد (إ.ب.أ)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
أكرمت النرويج رغم غياب هدافها إرلينغ هالاند وصانع ألعابها وقائدها مارتن أوديغارد، وفادة ضيفتها السويد 3-1، الاثنين، في أوسلو في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحسم رجال المدرب ستاله سولباكن نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الأهداف الثلاثة عبر مهاجمي كريستال بالاس الإنجليزي يورغن ستراند-لارسن (9 و37) إثر تمريرتين حاسمتين لمدافع بوروسيا دورتموند الألماني يوليان رايرسون، ولايبزيغ الألماني أنتونيو نوسا (19) إثر تمريرة من لاعب وسط فولهام الإنجليزي ساندر بيرغ.

وسجلت السويد هدفها الوحيد في الدقيقة 77 عبر مهاجم ليفربول الإنجليزي ألكسندر أيزاك.

وأكدت النرويج تألقها في التصفيات الأوروبية عندما أقصت إيطاليا بتحقيقها ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، وامتلكت أفضل هجوم في القارة (37 هدفاً).

وتابع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هالاند المباراة من المدرجات، فيما غاب القائد أوديغارد الذي خسر مع فريقه آرسنال الانجليزي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي السبت.

وتخوض النرويج التي لم تشارك في نهائيات كأس العالم منذ عام 1998، مباراة ودية تحضيرية أخيرة الأحد المقبل أمام المغرب في نيوجيرسي.

ويستهل رفاق هالاند مشوارهم في المونديال في 17 يونيو (حزيران) بمواجهة العراق ضمن منافسات المجموعة التاسعة، قبل أن يلعبوا مع السنغال في 23 منه، ثم فرنسا في 26 من الشهر ذاته.

في المقابل، تلعب السويد التي حجزت بطاقتها إلى النهائيات بفوزها على بولندا 3-2 في نهائي الملحق الأوروبي، في المجموعة السادسة وستلاقي تونس في 15 الحالي، ثم هولندا في 20 منه، واليابان في 26 من الشهر ذاته.

الرياضة رياضة عالمية

مودريتش يستعد لـ«الرقصة الأخيرة» في المونديال

لوكا مودريتش قائد كرواتيا (أ.ف.ب)
  • زغرب: «الشرق الأوسط»
يستعد لوكا مودريتش قائد كرواتيا للمشاركة فيما يتوقع أن يكون آخر كأس عالم لكرة القدم، للاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، بعدما أعلن المدرب زلاتكو داليتش تشكيلة مكونة من 26 لاعباً دون إجراء أي تغييرات.

والتزم داليتش بالأسماء التي اختارها سابقاً في 18 مايو (أيار)، واستبعد سبعة لاعبين احتياطيين، في الوقت الذي تسعى فيه كرواتيا إلى مواصلة النجاحات التي حققتها في كأس العالم مؤخراً.

وسيحظى مودريتش (40 عاماً)، بفرصة أخيرة لقيادة كرواتيا نحو المجد في كأس العالم، بعد أن قاد الفريق للمباراة النهائية في روسيا عام 2018 وللمركز الثالث في قطر عام 2022.

وتجمع تشكيلة داليتش بين الخبرة والشباب، وتحديداً في خط الدفاع، إذ انضم إلى يوسكو غفارديول لاعب مانشستر سيتي، اللاعب الواعد لوكا فوسكوفيتش الذي يحظى بتقييم عال بعدما اكتسب الخبرة خلال فترة إعارته إلى هامبورغ.

وتواجه كرواتيا تحدياً صعباً في المجموعة 12 أمام إنجلترا وغانا وبنما.

الرياضة رياضة عالمية

جماهير هايتي تتطلع للقاء منتخبها ضد البرازيل

جماهير هايتي تستعد لتشجيع منتخب بلادها في المونديال (كونميبول)
  • بورت أو برانس: «الشرق الأوسط»
اعتادت جماهير كرة القدم في هايتي لعدة عقود على التجمع أمام أجهزة التلفاز والراديو لتشجيع البرازيل في كل بطولة لكأس العالم. لكن ليس هذا العام.

وتأهل منتخب هايتي لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، وعم الحماس أرجاء البلاد، حيث تنطلق مباريات كرة قدم عفوية على الملاعب الترابية، بينما تباع قمصان تحمل صور لاعبي المنتخب الوطني في عدد متزايد من زوايا الشوارع.

وسيبدأ منتخب هايتي الملقب بـ«جريناديرز» مشواره في البطولة بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب واسكوتلندا والبرازيل، حيث سيواجه منتخبه المفضل منذ مدة طويلة على ملعب فيلادلفيا في 19 يونيو (حزيران) المقبل.

وقال جويرييه ليما، البالغ من العمر 16 عاماً، مبتسماً: «فريقي المفضل هو البرازيل، لكن بلادي تشارك في كأس العالم، ستكون البرازيل على الهامش، لعبت مؤخراً كرة القدم في أحد شوارع العاصمة بورت أو برانس المليئة بالحفر، مرتدياً حذاءً رياضياً في قدم ونعلاً بلاستيكياً في الأخرى، ومتلهفاً لتسجيل هدف بين الصخور التي تستخدم قوائم مرمى».

وارتدى ليما قميصاً برازيلياً يحمل الرقم 10، وهو القميص الذي ارتداه أساطير كرة القدم في البرازيل مثل بيليه ونيمار ورونالدينيو.

وقال ليما إنه معجب بكاكا، الدولي البرازيلي السابق، لكن لاعبه المفضل هو نازون، مهاجم نادي استقلال إيران. وأضاف: «البرازيل منتخب جيد، لكنني سأدعم إخواني الهايتيين».

لطالما حظي المنتخب البرازيلي بتقدير كبير من الهايتيين، وبدأت قصة حبهم له خلال كأس العالم 1982، حيث قاد سقراط فريقاً ضم زيكو وفالكاو وتونينيو سيريزو.

وازداد دعم جماهير هايتي للبرازيل في عام 2004، حينما قادت البرازيل قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في هايتي، ونظمت مباراة لتعزيز السلام في الدولة الكاريبية، التي كانت لا تزال تعاني من آثار ثورة عنيفة أطاحت بالرئيس السابق جان برتران أريستيد.

ركض آلاف الهايتيين بجانب موكب مدرع كان ينقل نجوم البرازيل، بمن فيهم رونالدو وروبرتو كارلوس، إلى ملعب في بورت أو برانس.

قال روبرتو كارلوس لوكالة «أسوشييتد برس» في ذلك اليوم: «كان من المثير للإعجاب رؤية هذا الحشد من الناس على طول الطريق من المطار إلى هنا، والجميع يهتفون باسم البرازيل».

وخسر منتخب هايتي بسداسية نظيفة، لكن ذلك لم يكن مهماً، حيث قامت الجماهير بالتلويح بالأعلام البرازيلية واحتفلوا بتلك المباراة.

كانت هذه المباراة واحدة من مباريات قليلة جمعت هايتي والبرازيل، حيث سحق المنتخب البرازيلي نظيره الكاريبي بنتيجة 1/7 خلال مباراة في بطولة «كوبا أميركا» عام 2016 في أميركا.

