ديوغو دالوت: العالم يتمنى تتويج رونالدو بالمونديال

يعتقد ديوغو دالوت، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن قيادة منتخب البرتغال نحو المجد الأسمى في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون بمنزلة خاتمة رائعة تليق بمسيرة زميله كريستيانو رونالدو الأسطورية.

وأكد دالوت، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الدفاع، أن عالم كرة القدم بأسره، وليس فقط بلاده، سيتحد لدعم مسيرة قائد فريق النصر السعودي.

وحرص دالوت، الذي يوجد في قائمة البرتغال المبدئية للمونديال، التي تضم27 لاعباً، على دعم رونالدو لتحقيق نهاية أسطورية على أكبر مسرح كروي دولي.

وفي مقابلة مع قناة «كازي تي في» على منصة «يوتيوب»، كشف دالوت عن طموحاته بشأن رونالدو، حيث قال: «أعتقد أنها ليست مجرد وحدة برتغالية، بل هي وحدة عالمية، وحدة كرة قدم».

وأوضح نجم مانشستر يونايتد: «بالنظر إلى كل ما قدمه كريستيانو، ليس فقط للبرتغال، بل لكرة القدم عموماً، سيكون من الرائع أن يختتم مسيرته الكروية بكأس العالم».

وأضاف: «في رأيي، هل هو بحاجة للتتويج بكأس العالم كي يعد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ؟ كلا، لكنني أعتقد أن ذلك سيُضفي مزيداً من الجمال على مسيرته، وسيكون بلا شك إنجازاً رائعاً له».

وتابع: «أتمنى أن يتحقق ذلك، فإلى جانب رغبتي في فوزه بالبطولة، بصفتي أحد معجبيه وبصفتي من عشاق كرة القدم، فأنا أدرك أيضاً أن هذا اللقب سيكون ذا أهمية بالغة لبلدي. سيكون من الرائع أن أكون جزءاً من هذا الإنجاز».

وتمثل هذه النسخة من كأس العالم تحولاً حاسماً في تاريخ المنتخبات، حيث يقترب كل من رونالدو وليونيل ميسي من آخر مشاركاتهما الدولية، وعلى عكس منافسه اللدود، الذي قاد الأرجنتين إلى المجد في قطر قبل أربع سنوات، لا يزال النجم البرتغالي (41 عاماً) يطمح بشدة للفوز بالكأس التي طال انتظارها.

ويدخل رونالدو البطولة بسجل دولي حافل لا يضاهى، حاملاً الرقم القياسي المذهل كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية وكذلك أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع منتخباتهم، حيث أحرز 143 هدفاً في 226 مباراة مع منتخب البرتغال.

ويبدأ المنتخب البرتغالي معسكره التدريبي يوم الاثنين المقبل، حيث يخوض مباراتين وديتين أمام تشيلي ونيجيريا قبل التوجه إلى مقر إقامته في ميامي.

ويواجه فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز اختباراً تكتيكياً صعباً في مباراته الافتتاحية ضد الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو (حزيران) المقبل، ضمن منافسات المجموعة الـ11 بمرحلة المجموعات في البطولة، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويلعب منتخب البرتغال، الحافل بالنجوم، مع منتخبي أوزبكستان وكولومبيا في الجولتين الثانية والثالثة بالمجموعة، على الترتيب، مما يضعه أمام تحدٍّ كبير لتجاوز صعوبات البداية والوصول إلى الأدوار الإقصائية.