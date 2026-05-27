مدرب آيرلندا يطالب لاعبيه بالفوز في «الحرب ضد إسرائيل» بدوري الأمم

طالب الآيسلندي هيمير هالغريمسون مدرب جمهورية آيرلندا الأربعاء، لاعبيه بـ«الفوز في هذه الحرب» ضد إسرائيل عندما يلتقي المنتخبان في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ويتعرض الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم لضغوط لمقاطعة المباراتين، بما في ذلك المواجهة على أرضه في دبلن في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحثّ كثير من السياسيين والشخصيات الكروية المؤيدة للفلسطينيين الاتحاد على الانسحاب من المباراتين بسبب سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وقدّم الاتحاد الآيرلندي اقتراحاً في نوفمبر (تشرين الثاني) يطالب نظيره «ويفا» بتعليق مشاركة إسرائيل فوراً في المنافسات الدولية، لكنه لم يتلقَّ أي دعم من الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية.

وشهد البرلمان الآيرلندي احتجاجات جديدة الأربعاء على خلفية المباراتين.

وفي أكتوبر الماضي، كان هالغريمسون من بين المطالبين بحظر إسرائيل من المشاركة في المنافسات الكروية الدولية.

وقال المدرب البالغ 58 عاماً الأربعاء متحدثاً عشية ودية فريقه ضد قطر في دبلن: «لقد سبق أن أبديت رأيي في هذا الشأن، فلا داعي لتكراره. لكن من وجهة نظر كروية، هذا عائق لا يروق لي، ومن غير العدل أن نضع اللاعبين في هذا الموقف، ونحن أيضاً، لكن من وجهة نظر كروية، لا أريد أن نُصوَّر على أننا الطرف المخطئ. لسنا الطرف المخطئ هنا».

وأضاف: «أعتقد أن أفضل حلّ لنا هو الفوز بهذه المواجهة، والفوز في هذه الحرب ضدهم (إسرائيل). سيكون هذا هو الحلّ الأمثل من وجهة نظري. القرارات الأخرى ليست من اختصاصنا، لكن جميع اللاعبين يرغبون في تمثيل بلادهم وتقديم أفضل ما لديهم، بغض النظر عن هوية الخصم».

ولعب المنتخب الإسرائيلي مبارياته البيتيّة في تصفيات كأس العالم في المجر، ومن المقرر أن يخوض مباراته ضد آيرلندا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب محايد في 27 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقد أثارت المباراة التي ستقام في دبلن في الرابع من أكتوبر المقبل استياءً واسعاً في آيرلندا، حتى أن البعض اقترح نقلها إلى ملعب آخر، مع إصرار الاتحاد الآيرلندي في فبراير (شباط) على أنه «لا خيار أمامنا» سوى خوض المباراتين ضد إسرائيل.

وصرّح هالغريمسون قائلاً: «من الواضح أن عدم اللعب على أرضنا سيؤثر سلباً علينا من الناحية الفنية. لقد قدمنا أداءً رائعاً على أرضنا، ونأمل في أن نواصل هذا الأداء أمام قطر».

وختم: «ملعب أفيفا (لانسداون رود) يُصبح حصناً منيعاً لنا، ونقله سيقلل من فرصنا، لذا آمل في أن يدعم الجمهور اللاعبين ويشجعنا على اللعب بدلاً من الاحتجاج أو القيام بأي عمل يضر بالمنتخب».