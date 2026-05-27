رياضة عالمية

أرتيتا مقتنع تماماً بقدرة آرسنال على التتويج بدوري أبطال أوروبا

  لندن: «الشرق الأوسط»
أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن «قناعته التامة» بأن آرسنال سيكتب التاريخ هذا الأسبوع بالفوز بأول لقب له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن آرسنال سيلتقي بحامل اللقب الشرس باريس سان جيرمان في بودابست يوم السبت المقبل، منتشياً بفوزه بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004.

ورغم أن مكاتب المراهنات لا تضع آرسنال ضمن المرشحين الأوفر حظاً للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى، يشعر أرتيتا بثقة لا تقهر تسري في عروق الفريق بعد الفوز باللقب الإنجليزي.

وقال: «يمكنك أن تشعر بالطاقة، يمكنك أن تشعر بالإيجابية والثقة لدى اللاعبين وكل شخص في النادي».

وأضاف: «لدينا فرصة مذهلة لكتابة تاريخ جديد لنادينا، ونحن على يقين تام بأننا سنفعل ذلك».

وأكد: «سنسافر إلى بودابست غداً الخميس ولدينا قناعة تامة أنه خلال أيام قليلة يمكننا أن نصبح أبطالاً لأوروبا».

وجاءت تصريحات أرتيتا خلال حفل العشاء السنوي لجوائز رابطة مدربي الدوري الإنجليزي في وسط لندن أمس الثلاثاء، بعد أن نال قسطاً من الراحة لأمسية إحدى التحضيرات للمواجهة القارية المرتقبة.

وتوج النجاح الذي حققه المدرب، البالغ من العمر 44 عاماً، مع آرسنال بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الحفل، بعد أن نجح في تحويل الفريق من وصيف دائم إلى بطل لإنجلترا.

وقال أرتيتا: «في البداية، أشكركم جزيل الشكر على منحي هذه الجائزة، إنه لشرف عظيم لي أن يرتبط اسمك ببعض كبار المدربين وجميع الزملاء الموجودين في هذه القاعة لهو أمر كبير».

وأضاف: «كانت رحلة رائعة ومثيرة لعدة سنوات، كنا نطرق الباب، وكنا نحاول، وتعثرنا في الأمتار الأخيرة بضع مرات، ولذلك فإن تحقيق الفوز فعلياً جعل الأمر مميزاً للغاية».

وأكد: «شاهدتم ردة فعل جميع مشجعي آرسنال حول العالم، وما كان يعنيه هذا اللقب لنا جميعاً، لذلك أنا فخور للغاية».

ووجه أرتيتا الشكر للعديد من الأشخاص فور تسلمه الجائزة، بداية من أصحاب القرار في آرسنال لثقتهم به بوصفه مدرباً مبتدئاً في عام 2019، وصولاً إلى مدرب إيفرتون ديفيد مويس الذي جلبه إلى كرة القدم الإنجليزية.

وأشاد أرتيتا بطاقمه التدريبي «المؤثر»، والتقط معهم صورة تذكارية وهو يحمل كأس مدرب العام، قبل أن يتوجه إلى منزله لمواصلة دراسة فريق باريس سان جيرمان.

وذكر أرتيتا: «لا يمكنك أن تفعل أي شيء من دون وجود أفضل الأشخاص في العالم من حولك، وأنا محظوظ للغاية لأنني أمتلك هؤلاء في كل قسم، خصوصاً الأشخاص الذين يعملون معي يومياً».

وأضاف: «هذا أمر مليء بالتحديات؛ فهم يعملون لساعات طويلة معي، وأنا أعلم حجم المطالب التي أفرضها عليهم كل يوم».

وأكد: «لكنني لا يمكن أن أكون أكثر امتناناً لهم ولعائلاتهم التي تتحمل غيابهم خلال أيام العمل الطويلة. إن تقديم هذه الفرحة وتلك اللحظة لهم جميعاً يعد لحظة سعيدة حقاً. لقد كانوا مصدراً للإلهام والدعم الكبير لي، وجعلوني أستمتع بهذه المهنة بطريقة ربما لم أكن لأتخيلها».

رياضة عالمية

فتحت السلطات الأميركية تحقيقاً رسمياً في ممارسات بيع تذاكر كأس العالم 2026، بعدما أعلن المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي بدء تحقيق موسع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طريقة تسويق وبيع تذاكر البطولة، في خطوة تعد الأخطر حتى الآن منذ تصاعد الجدل حول الأسعار وآليات التوزيع خلال الأشهر الماضية.

وحسب شبكة The Athltic، أرسل مكتب المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، إلى جانب مكتب المدعية العامة في نيوجيرسي جينيفر دافنبورت، أوامر استدعاء قانونية إلى «فيفا» للحصول على وثائق ومعلومات داخلية تتعلق بآلية بيع التذاكر، لا سيما تلك الخاصة بالمباريات الثماني التي سيستضيفها ملعب ميتلايف، ومن بينها المباراة النهائية لكأس العالم.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن المكتبين أن التحقيق سيركز على «مجموعة واسعة من القضايا» المرتبطة بعملية بيع التذاكر، بما في ذلك شكاوى جماهيرية تتعلق بما وصف بأنه «خرائط مضللة للمقاعد»، إضافة إلى استحداث فئة جديدة مرتفعة السعر تحت اسم «الصفوف الأمامية» بعد بيع ملايين التذاكر بالفعل، فضلاً عن غياب الشفافية وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.

ويأتي هذا التحقيق بعد أشهر طويلة من الانتقادات التي لاحقت «فيفا» بسبب سياسة التسعير الخاصة بالبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث شهدت أسعار التذاكر ارتفاعات متكررة خلال مراحل البيع المختلفة، سواء قبل القرعة أو بعدها، وحتى خلال المرحلة الأخيرة من الطرح في أبريل (نيسان) الماضي.

وحسب التقرير، فإن الاتحاد الدولي باع ملايين التذاكر ضمن أربع فئات رئيسية، لكن الأسعار جاءت أعلى من أي نسخة سابقة لكأس العالم في جميع الفئات تقريباً؛ وهو ما أثار غضباً واسعاً بين الجماهير.

كما واجه «فيفا» اتهامات إضافية تتعلق بتغيير خرائط المقاعد بين مرحلة بيع وأخرى؛ الأمر الذي جعل بعض الجماهير تشعر بأنها تعرضت «للتضليل» أو «الخداع»، خصوصاً بعدما اكتشف بعض المشترين أن المقاعد التي حصلوا عليها لا تتوافق مع الفئات التي اعتقدوا أنهم اشتروها في البداية.

وزادت الأزمة تعقيداً بعدما تبين أن بعض المقاعد المميزة القريبة من خط المنتصف كانت تُباع ضمن باقات الضيافة الفاخرة بأسعار تتراوح بين 2750 و6000 دولار خلال دور المجموعات، في حين كانت الخرائط المعروضة للجماهير توحي بأن هذه المناطق متاحة ضمن الفئة الأولى العادية.

وقالت المدعية العامة لنيوجيرسي جينيفر دافنبورت في بيان رسمي: «الصدق في بيع التذاكر ليس أمراً معقداً، لكن (فيفا) حوّل شراء تذكرة لكأس العالم متاهةً من الغموض والندرة الوهمية والأسعار الخيالية، وكل ذلك على حساب المستهلكين».

أما ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، فقالت: «لا ينبغي لأي شخص أن يُدفع للتلاعب به من أجل دفع أسعار مبالغ فيها للمقاعد، ويجب أن يكون المشجعون قادرين على الثقة بأن التذاكر التي يشترونها هي فعلاً التذاكر التي سيحصلون عليها».

كما انضمت إدارة حماية المستهلك والعاملين في مدينة نيويورك إلى التحقيق، مؤكدة أن التقارير المتعلقة بممارسات «فيفا» تثير «قلقاً بالغاً»، خصوصاً ما يتعلق بالتضليل حول مواقع المقاعد ورفع الأسعار بصورة مصطنعة.

وفي المقابل، دافع «فيفا» خلال الأسابيع الماضية عن نفسه، مؤكداً أن الخرائط المنشورة كانت «إرشادية فقط» وتهدف إلى إعطاء تصور عام لمواقع الفئات المختلفة داخل الملاعب، وليس تحديد المقاعد بدقة كاملة.

كما أشار الاتحاد الدولي في شروط استخدام التذاكر إلى أن الرسوم والخرائط والصور التوضيحية «قد لا تعكس التخطيط الحقيقي النهائي للمقاعد داخل الملعب».

وفيما يتعلق بالأسعار، كرر «فيفا» دفاعه التقليدي، عادَّاً أن الأسعار تعكس «الطلب الاستثنائي» على البطولة، إضافة إلى طبيعة السوق الرياضية في أميركا الشمالية، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من إيرادات كأس العالم يُعاد استثماره في تطوير كرة القدم حول العالم.

ورغم فتح التحقيق رسمياً، فإن السلطات الأميركية لم تحدد حتى الآن إطاراً زمنياً واضحاً لإنهائه، خصوصاً مع احتمالية أن يعترض «فيفا» قانونياً على أوامر الاستدعاء؛ ما قد يطيل الإجراءات إلى ما بعد انطلاق البطولة في 11 يونيو (حزيران) المقبل.

وتحول ملف تذاكر كأس العالم 2026 خلال الأشهر الأخيرة واحدةً من أكثر القضايا حساسية في التحضيرات للبطولة، ليس فقط بسبب الأسعار المرتفعة، بل أيضاً بسبب الاتهامات المتعلقة بالشفافية والعدالة في التوزيع، وهي قضايا تهدد بإلقاء ظلالها على النسخة الأكبر في تاريخ المونديال قبل صافرة البداية حتى.

رياضة عالمية

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلي إيدرسون لاعب خط وسط أتالانتا الإيطالي، وفق «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)».

ويستعد مانشستر يونايتد للعودة إلى المشاركة في «دوري أبطال أوروبا» دون إهدار أي وقت، حيث كان الفريق قد أنهى موسم الدوري الإنجليزي محتلاً المركز الثالث، بعد عام من خسارته نهائي «الدوري الأوروبي» واحتلال المركز الـ15 بالدوري.

وأُعلن عن اتفاق بقاء المدرب مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية للفريق قبل المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام برايتون، بالتزامن مع تكثيف الجهود خلف الكواليس لإتمام صفقة إيدرسون.

لطالما ارتبط اسم إيدرسون (26 عاماً) بالانتقال إلى «أولد ترافورد»، وبعد إحراز تقدم في المفاوضات، يُعتقد أن صفقة ضم لاعب خط وسط أتالانتا باتت وشيكة.

ويشير بعض التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني (51.1 مليون دولار أميركي)، حيث يقترب إيدرسون أكثر فأكثر من أن يصبح أولى صفقات عهد كاريك.

وأصبحت حاجة مانشستر يونايتد واضحة لتعزيز خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً مع رحيل ركيزته الأساسية البرازيلي كاسيميرو عند انتهاء عقده في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

رياضة عالمية

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا إلى الدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها الساحق على الإسبانية كاتلين كيفيدو 6 - صفر و6 - 4 في ملعب «فيليب شاترييه» اليوم الأربعاء.

وبعدما نجت من فخ المغمورة آنا بوندار في الدور الأول، سيطرت المصنفة السابعة على المباراة أمام كيفيدو، وحسمت الفوز في الفرصة الثانية التي سنحت لها.

وبهذا تضرب سفيتولينا موعداً مع الألمانية تمارا كورباتش على أمل حجز مقعد في دور الستة عشر.

وكانت سفيتولينا (31 عاماً) قد تأهلت إلى دور الثمانية خمس مرات في «فرنسا المفتوحة»، دون أن تنجح في تخطيه.

وتخوض سفيتولينا البطولة بمعنويات مرتفعة بعد فوزها ببطولة إيطاليا المفتوحة على حساب الأميركية كوكو غوف.

