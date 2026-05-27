أرتيتا مقتنع تماماً بقدرة آرسنال على التتويج بدوري أبطال أوروبا

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن «قناعته التامة» بأن آرسنال سيكتب التاريخ هذا الأسبوع بالفوز بأول لقب له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن آرسنال سيلتقي بحامل اللقب الشرس باريس سان جيرمان في بودابست يوم السبت المقبل، منتشياً بفوزه بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004.

ورغم أن مكاتب المراهنات لا تضع آرسنال ضمن المرشحين الأوفر حظاً للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى، يشعر أرتيتا بثقة لا تقهر تسري في عروق الفريق بعد الفوز باللقب الإنجليزي.

وقال: «يمكنك أن تشعر بالطاقة، يمكنك أن تشعر بالإيجابية والثقة لدى اللاعبين وكل شخص في النادي».

وأضاف: «لدينا فرصة مذهلة لكتابة تاريخ جديد لنادينا، ونحن على يقين تام بأننا سنفعل ذلك».

وأكد: «سنسافر إلى بودابست غداً الخميس ولدينا قناعة تامة أنه خلال أيام قليلة يمكننا أن نصبح أبطالاً لأوروبا».

وجاءت تصريحات أرتيتا خلال حفل العشاء السنوي لجوائز رابطة مدربي الدوري الإنجليزي في وسط لندن أمس الثلاثاء، بعد أن نال قسطاً من الراحة لأمسية إحدى التحضيرات للمواجهة القارية المرتقبة.

وتوج النجاح الذي حققه المدرب، البالغ من العمر 44 عاماً، مع آرسنال بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الحفل، بعد أن نجح في تحويل الفريق من وصيف دائم إلى بطل لإنجلترا.

وقال أرتيتا: «في البداية، أشكركم جزيل الشكر على منحي هذه الجائزة، إنه لشرف عظيم لي أن يرتبط اسمك ببعض كبار المدربين وجميع الزملاء الموجودين في هذه القاعة لهو أمر كبير».

وأضاف: «كانت رحلة رائعة ومثيرة لعدة سنوات، كنا نطرق الباب، وكنا نحاول، وتعثرنا في الأمتار الأخيرة بضع مرات، ولذلك فإن تحقيق الفوز فعلياً جعل الأمر مميزاً للغاية».

وأكد: «شاهدتم ردة فعل جميع مشجعي آرسنال حول العالم، وما كان يعنيه هذا اللقب لنا جميعاً، لذلك أنا فخور للغاية».

ووجه أرتيتا الشكر للعديد من الأشخاص فور تسلمه الجائزة، بداية من أصحاب القرار في آرسنال لثقتهم به بوصفه مدرباً مبتدئاً في عام 2019، وصولاً إلى مدرب إيفرتون ديفيد مويس الذي جلبه إلى كرة القدم الإنجليزية.

وأشاد أرتيتا بطاقمه التدريبي «المؤثر»، والتقط معهم صورة تذكارية وهو يحمل كأس مدرب العام، قبل أن يتوجه إلى منزله لمواصلة دراسة فريق باريس سان جيرمان.

وذكر أرتيتا: «لا يمكنك أن تفعل أي شيء من دون وجود أفضل الأشخاص في العالم من حولك، وأنا محظوظ للغاية لأنني أمتلك هؤلاء في كل قسم، خصوصاً الأشخاص الذين يعملون معي يومياً».

وأضاف: «هذا أمر مليء بالتحديات؛ فهم يعملون لساعات طويلة معي، وأنا أعلم حجم المطالب التي أفرضها عليهم كل يوم».

وأكد: «لكنني لا يمكن أن أكون أكثر امتناناً لهم ولعائلاتهم التي تتحمل غيابهم خلال أيام العمل الطويلة. إن تقديم هذه الفرحة وتلك اللحظة لهم جميعاً يعد لحظة سعيدة حقاً. لقد كانوا مصدراً للإلهام والدعم الكبير لي، وجعلوني أستمتع بهذه المهنة بطريقة ربما لم أكن لأتخيلها».