مدرب إسبانيا: الجودة الفنية والتكتيكية لا تكفي لتحقيق النجاح في المونديال

شدد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، على أن الجودة الفنية والتكتيكية وحدها لن تكون كافية لتحقيق النجاح لإسبانيا في بطولة كأس العالم المقبلة.

ويدخل المنتخب الإسباني منافسات بطولة كأس العالم، بوصفه أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، وبصفته حامل لقب بطولة أمم أوروبا وبطلاً سابقاً لبطولة كأس العالم. يتمتع المنتخب الإسباني بتاريخ حافل وفريق مليء بالنجوم، من بينهم النجم الصاعد لامين يامال، الذي يبدو أنه مهيأ للتألق على الساحة العالمية.

ومع تبقي أقل من شهر على انطلاق مشوارهم أمام منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) في أتلانتا، تحدث دي لا فوينتي في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الخطة العامة للمنتخب الإسباني الذي يسعى إلى المنافسة على الجائزة الأهم في عالم كرة القدم. وبسؤاله عما يريد أن يظهره المنتخب الإسباني في المونديال بصفته بطل أوروبا، قال دي لا فوينتي: «نستطيع أن نصبح أفضل وأفضل. لا يزال هناك الكثير من المجالات التي يمكن التطور فيها. لدينا مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين، لكن العديد منهم صغار السن. الجمع بينهم وبين العناصر الأكثر خبرة في الفريق منحنا الاستقرار واتجاهاً واضحاً».

وأضاف: «بطولة بهذا الحجم، وبمشاركة هذا العدد من المنتخبات القوية، تمثل فرصة حقيقية للبناء على كل ما حققناه حتى الآن. لكننا سنواجه أيضاً توقعات أعلى بكثير».

وحول ما يشعر به حالياً، لا سيما وأنه درب الكثير من هؤلاء اللاعبين في الفئات السنية، قال: «فخور للغاية. علاقتي مع نحو 90 في المائة من اللاعبين الحاليين تعود إلى سنوات طويلة. بعضهم أعرفه منذ أن كان في العاشرة أو الثانية عشرة من عمره. لقد تابعت كل مراحل تطورهم ونضجنا معاً. الأمر يتجاوز العلاقة التقليدية بين اللاعب والمدرب. وأعتقد أن هذا أحد مصادر قوتنا. الثقة والتفاهم داخل المجموعة يمنحاننا القدرة على دفع أنفسنا لأقصى حد ممكن. إنه شعور مطمئن جداً».

وتحدث دي لا فوينتي عن تماسك المجموعة الحالية من اللاعبين، وقال: «بالنسبة لي الكلمة المفتاحية هي (الفريق). يجب أن يسبق ذلك أي موهبة فردية، والتي يجب أن تخدم الفريق دائماً. اللعب الجماعي يجب أن يأتي قبل الفردي. هذا هو معيار السلوك الذي نتوقعه، وهو أمر بالغ الأهمية. الموهبة الفردية وحدها لا تكفي للفوز بالبطولات الكبرى. قد تفوز بالمباريات، لكن ليس بالبطولات. وقد تم ترسيخ هذا المفهوم في هذه المجموعة، باعتبار العمل الجماعي أحد أكبر نقاط قوتنا».

وعن المبادئ الأساسية للمنتخب الإسباني داخل الملعب، أكد دي لا فوينتي: «أحاول تخفيف الضغط ووضع الهزائم في سياقها الصحيح. يمكنك أن تفعل كل شيء بشكل صحيح ومع ذلك تخسر في هذا المستوى. يجب على اللاعبين أن يظلوا هادئين، يتحملوا المسؤولية، يكونوا محترفين، يدفعوا أنفسهم للأمام، ويظهروا الاحترام وروح الفريق والكرم في اللعب. نحن نركز على قيم العمل الجماعي - اللعب لأنفسهم ولزملائهم».

وعن اعتبار المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، أكد: «هناك مجموعة قوية جداً من المنافسين، لم أرَ مثلها في كأس العالم

الحديثة. هناك منتخبات كبيرة تمتلك عقلية الفوز باللقب. لكن هذا لا يجب أن يشكل عبئاً علينا. عملنا الجاد وأداؤنا الجماعي أوصلنا إلى هنا. كل شيء يبدأ من النهج الذي نتبعه».