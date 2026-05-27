سكالوني يترقب فحوص ميسي: المؤشرات ليست مقلقة قبل المونديال

أبدى مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، الثلاثاء، تفاؤلاً حذراً بشأن الحالة البدنية لقائده ليونيل ميسي، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم، معتبراً أن «المؤشرات الأولى ليست سيئة إلى هذا الحد»، وذلك عقب حالة القلق التي أثارتها معاناته من إجهاد عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال سكالوني في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «بطبيعة الحال، كنا نفضّل ألا يتعرض لأي شيء. الآن علينا انتظار كيفية تطور حالته، والأهم معرفة نتائج الفحوص الجديدة التي سيخضع لها، على ما أعتقد، للتأكد مما إذا كانت الإصابة فعلاً كما يُقال».

وخرج ميسي (38 عاماً) في الدقيقة 73 من مباراة إنتر ميامي أمام ضيفه فيلادلفيا يونيون، الأحد، في الدوري الأميركي (إم إل إس) بعدما أمسك بمؤخرة ساقه اليسرى وطلب استبداله.

وجاء في بيان طبي صادر عن إنتر ميامي: «بعد خضوعه لفحوص طبية إضافية هذا الاثنين، أشار التشخيص الأولي إلى وجود إجهاد زائد مرتبط بإرهاق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ الأيسر».

وأضاف النادي: «سيعتمد استئناف النشاط البدني على تطور حالته السريرية والوظيفية».

من جهته، أوضح مدرب الفريق ومواطنه غييرمو أويوس، عقب المباراة، أن ميسي «كان مرهقاً للغاية... أرضية الملعب كانت ثقيلة، وفي مثل هذه الحالات يكون الخيار الطبيعي هو عدم المجازفة».

وأضاف سكالوني: «كنا نتابع المباراة من مقر الاتحاد، ورأينا أنه طلب التبديل، وهذا الأمر كان مناسباً لنا».

وأدار ميسي وضعه البدني بعناية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في 2023؛ حيث يعمد الجهاز الفني إلى إراحته بانتظام خلال فترات ازدحام المباريات.

كما أمضى فترات متعددة بعيداً عن المباريات في الأعوام القليلة الماضية، بسبب مشكلات في العضلة الخلفية التي أبعدته عن أجزاء من فترة الإعداد للموسم الحالي.

وتنطلق النهائيات من مكسيكو سيتي في 11 يونيو (حزيران)، على أن تلعب الأرجنتين مباراتها الافتتاحية أمام الجزائر في كانساس سيتي بعد 5 أيام.

وسيدافع المنتخب الأرجنتيني عن لقبه الذي أحرزه في مونديال قطر عام 2022، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً الجزائر والأردن والنمسا، وذلك بدءاً من 16 يونيو.

وفي حال إدراج اسمه ضمن القائمة النهائية التي سيعلنها سكالوني، سيخوض ميسي نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، وهو رقم قياسي سيتقاسمه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.