كونتي يؤكد رحيله عن «نابولي»

أكد أنطونيو كونتي، مساء أمس الأحد، أنه سيرحل من منصبه بصفته المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، بعد أن أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني بـ«الدوري» خلف إنتر ميلان.

كان كونتي يتولى تدريب نابولي منذ عام 2024، وفاز معه بلقب «الدوري الإيطالي» في الموسم الماضي. وكان اللقب الوحيد الذي تُوج به الفريق، هذا الموسم، هو لقب كأس السوبر الإيطالي.

وبعد فوز نابولي على أودينيزي 1-0 في آخِر مباراة من «الدوري»، قال كونتي، للصحافيين، إنه أبلغ رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، قبل شهر، بأنه سيرحل عن منصبه، مضيفاً: «كان هذا قراري».

وأضاف: «لم أكن يوماً من مُحبي المواسم المتوسطة، ولن أكون كذلك أبداً».

وأشار كونتي (56 عاماً) إلى وجود «كثير من السموم» حول نابولي.

وأوضح: «في نابولي، فشلتُ في شيء واحد: لم أستطع توحيد الفريق، ودون التكاتف لا يمكن مواجهة المنافسين. لقد رأيت كثيراً من السموم في الأجواء، ومن ينشرها خاسر، لا محالة».

كما أوضح كونتي، الذي صرّح، الشهر الماضي، بأنه يرى نفسه مرشحاً محتملاً للعودة لتدريب المنتخب الإيطالي بعد رحيل جينارو جاتوزو، وقال: «لا أعلم شيئاً عن مستقبلي. قد أحصل على استراحة وأرتاح».