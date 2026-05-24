عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

عاصفة تصفيق تستقبل صلاح في ظهوره الأخير مع ليفربول

صلاح مع ابنتَيه قبل انطلاق المباراة (إ.ب.أ)
صلاح مع ابنتَيه قبل انطلاق المباراة (إ.ب.أ)
  • ليفربول: «الشرق الأوسط»
TT
  • ليفربول: «الشرق الأوسط»
TT

عاصفة تصفيق تستقبل صلاح في ظهوره الأخير مع ليفربول

صلاح مع ابنتَيه قبل انطلاق المباراة (إ.ب.أ)
صلاح مع ابنتَيه قبل انطلاق المباراة (إ.ب.أ)

بدأ المهاجم المصري محمد صلاح أساسياً في مباراته الأخيرة مع فريقه ليفربول الأحد ضد ضيفه برنتفورد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد أيام من انتقاده أسلوب لعب الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرنه سلوت.

ويغادر «الملك المصري» ملعب «أنفيلد» بعد مسيرة زاخرة استمرت تسعة أعوام مع النادي، مودّعاً إلى جانب المدافع الاسكوتلندي آندي روبرتسون الذي انضم بدوره عام 2017.

وخرج صلاح (33 عاماً) أخيراً من النفق إلى أرضية ملعب «أنفيلد» تحت أشعة الشمس الساطعة، برفقة ابنتَيه، في حين رافق روبرتسون (32 عاماً) أطفاله الثلاثة.

وقوبل اللاعبان بعاصفة من التصفيق والهتافات عند الإعلان عنهما من قبل مذيع الملعب، في أجواء احتفالية.

ورفعت الجماهير لافتات تحتفي باللاعبين، جاء على إحداها: «شكراً للأسطورتين»، في حين كُتب على أخرى: «انتقلنا من العظمة إلى المجد. صلاح هو ملكنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة الأسبوع الماضي أمام أستون فيلا، قال الدولي المصري إنه يود رؤية عودة «كرة القدم الثقيلة»، في إشارة إلى النهج الذي كان يعتمده المدرب السابق لليفربول، الألماني يورغن كلوب.

وحاز المنشور إعجاب عدد من لاعبي التشكيلة الحالية الذين عانوا موسماً صعباً بعد تتويجهم بلقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال سلوت الجمعة إنه لا يعتقد أن تعليقات المهاجم المصري قوّضته، مضيفاً: «أعتقد أن مو كان سعيداً جداً بأسلوب لعبنا العام الماضي؛ لأنه قادنا إلى الفوز بالدوري».

وتابع: «كرة القدم تغيّرت، كرة القدم تطوّرت، لكننا نريد الشيء نفسه، وهو ما هو الأفضل لليفربول؛ أي المنافسة على الألقاب، وهو ما لم نحققه هذا الموسم».

وسجل صلاح 257 هدفاً في 441 مباراة منذ انضمامه إلى «أنفيلد» عام 2017، ولا يتقدمه في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين سوى إيان راش وروجر هانت.

وأحرز مع النادي ألقاباً عدة، بينها دوري أبطال أوروبا ولقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أُعلن في مارس (آذار) الماضي رحيل صلاح الذي قال للصحافيين في ديسمبر (كانون الأول) إن علاقته بسلوت وصلت إلى طريق مسدود.

وتصدر اللاعب البالغ 33 عاماً قائمة هدافي الدوري الممتاز في الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في الموسم الحالي، مكتفياً بتسجيل سبعة أهداف فقط.

ومن المقرر أن يحجز ليفربول البطاقة الخامسة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا؛ إذ يتقدم بثلاث نقاط على بورنموث صاحب المركز السادس، مع أفضلية كبيرة في فارق الأهداف.

مواضيع
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فان دايك قائد ليفربول: عشنا موسماً صعباً... وسنفتقد لمهارات صلاح

رياضة عالمية فان دايك يودع صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول (إ.ب.أ)

فان دايك قائد ليفربول: عشنا موسماً صعباً... وسنفتقد لمهارات صلاح

شدد فيرجل فان دايك، قائد فريق ليفربول، على صعوبة الموسم الذي مر به فريقه والذي فشل في التتويج بأي ألقاب محلية أو قارية خلاله.

«الشرق الأوسط» (ليفربول )
رياضة عالمية صلاح لم يتمالك نفسه خلال لحظات الوداع المؤثرة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

صلاح في ليلة وداعه لليفربول: لم أبكِ هكذا في حياتي... سأكون بعيداً عن هنا!

كشف النجم الدولي المصري محمد صلاح عن مشاعره في ظهوره الأخير مع فريقه ليفربول، الذي خاض معه آخر مباراته أمام برينتفورد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (ليفربول )
رياضة عالمية صلاح وسجدة أخيرة في أنفيلد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ليفربول يتعادل مع برينتفورد... وصلاح يقوم بسجدته الأخيرة في «أنفيلد»

بات ليفربول الممثل الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عقب تعادله 1 - 1 مع ضيفه برينتفورد، الأحد، في المرحلة الـ38.

«الشرق الأوسط» (ليفربول )
رياضة عالمية المصري محمد صلاح لاعب ليفربول يحيّي الجماهير (د.ب.أ)
رياضة عالمية

محمد صلاح يودّع ليفربول... رحيل «الملك المصري»

يرتدي محمد صلاح، الأيقونة الحيّة في «أنفيلد»، قميص ليفربول الأحمر للمرة الأخيرة الأحد في الملعب الذي توجه ملكاً، في وداع مؤثر على وقع تصريحات نارية وجدال مستمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول يرد على لاعبه محمد صلاح (د.ب.أ)
رياضة عالمية

سلوت يرد على صلاح مجدداً: «لدينا الهدف نفسه»

قال الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول الإنجليزي، الجمعة، رداً على سؤال حول رسالة من المهاجم محمد صلاح بدت كأنها تنتقده: «مع محمد صلاح، لدينا الهدف نفسه».

«الشرق الأوسط» (ليفربول)
الرياضة رياضة عالمية

أنتونيلي: فيراري أكبر تهديد لسلسلة انتصاراتي

كيمي أنتونيلي بطل سباق كندا (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي بطل سباق كندا (د.ب.أ)
  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتريال: «الشرق الأوسط»
TT

أنتونيلي: فيراري أكبر تهديد لسلسلة انتصاراتي

كيمي أنتونيلي بطل سباق كندا (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي بطل سباق كندا (د.ب.أ)

قد تنتاب المشجعين الإيطاليين لبطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات مشاعر مختلطة مع اقتراب السباق المقبل في موناكو، حيث يشير كيمي أنتونيلي إلى أن فريق فيراري هو المرشح لوضع حد لسلسلة انتصاراته.

واحتفل الإيطالي البالغ من العمر 19 عاماً بفوزه المذهل الرابع على التوالي مع مرسيدس في سباق الجائزة الكبرى الكندي، الأحد، ليتقدم بفارق 43 نقطة عن زميله جورج راسل في صدارة الترتيب العام.

ولم يفز الفريق الإيطالي فيراري، بأي سباق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لكن بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون احتل المركز الثاني في مونتريال.

ويعد موناكو سباقاً محلياً بالنسبة لزميل البريطاني في الفريق شارل لوكلير، الفائز هناك في عام 2024، وهو سباق شوارع متعرج لا تعتبر السرعة القصوى وقوة المحرك فيه عاملين أساسيين.

وقال أنتونيلي لتلفزيون «سكاي سبورتس» في حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، وهي حلبة سميت على اسم أسطورة فيراري الكندي الراحل: «أعتقد أن فيراري سيكون الفريق الذي يجب التغلب عليه في موناكو، وسيكون من المثير للاهتمام جداً أن نرى كيف سيكون مستوانا هناك».

وأضاف: «من المؤكد أن فيراري هو المرشح للفوز، لأن الجناح الصغير الموجود في مؤخرة السيارة يمنح الفريق المزيد من الضغط السفلي عند السرعات المنخفضة».

وفاز مرسيدس بجميع سباقات الجائزة الكبرى الخمسة حتى الآن هذا العام، واثنين من أصل ثلاثة سباقات سريعة.

وكان المركز الثاني أفضل نتيجة حققها هاميلتون، باستثناء فوزه في سباق السرعة، منذ انضمامه إلى فيراري قادماً من مرسيدس في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كما كان هذا ثاني منصة تتويج له هذا الموسم.

كما حصل لوكلير على المركز الثالث مرتين، في أستراليا واليابان، وتقدم فريق فيراري إلى المركز الثاني في ترتيب الصانعين، بفارق 72 نقطة عن مرسيدس.

وفاز هاميلتون ثلاث مرات في موناكو، كان آخرها مع مرسيدس في عام 2019. وفاز لاندو نوريس من فريق مكلارين، وحامل اللقب حالياً، العام الماضي.

وقال هاميلتون، الذي تجاوز منافسه القديم في رد بول ماكس فرستابن ليحتل المركز الثاني في نهاية السباق، إن مونتريال وهي حلبة تتميز بسرعتها على المسارات المستقيمة، رفعت الآمال بالنسبة قبل سباق موناكو.

ويخسر فيراري أزمنة على المسارات المستقيمة، لكنه يكتسب أزمنة في المنعطفات، التي يكثر وجودها في موناكو، حيث غالباً ما يتحدد الفائز في السباق خلال التجارب التأهيلية، إذ يكون ترتيب الانطلاق حاسماً والتجاوز صعباً للغاية.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 كندا
الرياضة رياضة عالمية

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت (رويترز)
آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت

آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت (رويترز)
آدي هوتر مرشح لتدريب آينتراخت فرنكفورت (رويترز)

ذكرت مجلة «كيكر» الرياضية، الاثنين، أن آدي هوتر هو المرشح الأبرز لتدريب آينتراخت فرنكفورت خلفاً للإسباني ألبرت رييرا.

وتولى النمساوي هوتر تدريب فرنكفورت بين عامي 2018 و2021، وقاد الفريق إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي في موسمه الأول، وإلى قبل نهائي كأس ألمانيا في العام التالي، وكانت آخر محطاته مع فريق موناكو الفرنسي، حيث أقيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

واحتل فرنكفورت المركز الثامن في الموسم الماضي، بعيداً عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، واضطر الإسباني رييرا، الذي خلف دينو توبمولر في فبراير (شباط) الماضي، إلى الرحيل رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028.

وأشارت «كيكر» إلى أن ماركوس كروشي، عضو مجلس إدارة فرنكفورت للشؤون الرياضية، التقى مؤخراً بهوتر في مدينة مايوركا الإسبانية، وذكر التقرير أن كروشي رفض التعليق على الموضوع.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رغم التأهل لدوري الأبطال... ليل ينفصل عن مدربه جينيزيو

برونو جينيزيو ترك تدريب ليل (أ.ف.ب)
برونو جينيزيو ترك تدريب ليل (أ.ف.ب)
  • ليل: «الشرق الأوسط»
TT
  • ليل: «الشرق الأوسط»
TT

رغم التأهل لدوري الأبطال... ليل ينفصل عن مدربه جينيزيو

برونو جينيزيو ترك تدريب ليل (أ.ف.ب)
برونو جينيزيو ترك تدريب ليل (أ.ف.ب)

انفصل ليل، ثالث ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، عن مدربه برونو جينيزيو مع نهاية عقده الممتد لعامين، وفق ما أعلن الاثنين.

وجاء هذا القرار رغم أن المدرب البالغ 59 عاماً قاد ليل إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث، ما ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال النادي في بيان: «منذ وصوله في يونيو (حزيران) 2024، قاد برونو جينيزيو النادي بموهبة والتزام وأداء مميز على مدار موسمين تميزاً بإنجازات جماعية جميلة».

وأضاف البيان أن ذلك شمل «مشاركتين في المسابقات الأوروبية، وانتصارات لا تُنسى في دوري أبطال أوروبا، واحتلال المركز الثالث في الدوري الفرنسي الذي حُسم في 17 مايو (أيار) مع ختام موسم 2025 - 2026».

وتابع ليل: «سيبقى برونو شخصية بارزة تركت بصمة إيجابية في تاريخ النادي وتستحق كل الاحترام».

وختم: «يتقدم ليل ورئيسه بأحرّ التمنيات لبرونو جينيزيو بالتوفيق في مشاريعه المستقبلية وبالنجاح في بقية مسيرته».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا