الإثيوبي عيسى يفوز بماراثون كيب تاون برقم قياسي لمسار السباق

فاز الإثيوبي محمد عيسى بلقب ماراثون كيب تاون للرجال، اليوم الأحد، بزمن قياسي لمسار السباق بلغ ساعتين و04:55 دقيقة، بينما احتل الكيني إليود كيبشوجي البطل الأولمبي مرتين المركز 16 بفارق كبير.

وسجل عيسى أسرع ماراثون على الأراضي الأفريقية، وتقدم على مواطنه ييهونيلين أداني (2:04:59) والكيني كاليبوس لومواي (2:05:06) اللذين حققا أفضل أوقاتهما الشخصية.

وقال عيسى: «أشكر منظمي السباق على إتاحة الفرصة لي للركض في قارتي. إن تحطيم الرقم القياسي للسباق أمر مميز بالنسبة لي. أنا سعيد جداً بالركض في أفريقيا، المسار لطيف جداً والدعم كان رائعاً. إليود مثلي الأعلى وأحترمه كثيراً. كنت فخوراً بالتنافس معه في أفريقيا».

وحققت إثيوبيا ثنائية الماراثون بعد فوز ديرا ديدا يامي بلقب السيدات بزمن بلغ ساعتين و23:18 دقيقة متقدمة على مواطنتيها ميستاوت فيكر (2:23:46) وواجانيش ميكاشا (2:23:57).

ويأمل المنظمون أن يكون ماراثون هذا العام الخطوة الأخيرة نحو انضمام كيب تاون إلى سباقات الماراثون العالمية الكبرى في 2027 إلى جانب السباقات الشهيرة في لندن ونيويورك وبوسطن وشيكاغو وبرلين وسيدني وطوكيو.

ويُعد سباق هذا العام التقييم النهائي لتحقيق هذا الهدف بعد إلغاء نسخة عام 2025 بسبب الرياح العاتية.