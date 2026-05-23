14 لاعباً من 9 دول يتركون بصمة خالدة في تاريخ كأس العالم

على مدار تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، شهدت البطولة لحظات استثنائية صنعها كبار الهدَّافين الذين نجحوا في التسجيل خلال 5 مباريات متتالية أو أكثر، ليتركوا بصمةً خالدةً في ذاكرة الجماهير، ويصبحوا جزءاً من أساطير المونديال.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي قائمةً بأبرز اللاعبين الذين حقَّقوا هذا الإنجاز التاريخي، يتقدَّمهم الفرنسي جاست فونتين الذي قدَّم واحدةً من أعظم النسخ الفردية في تاريخ البطولة خلال مونديال 1958 في السويد.

وسجَّل فونتين أهدافه في 6 مباريات متتالية، بدأها بثلاثية في شباك باراغواي خلال الفوز 7 - 3، قبل أن يضيف هدفين أمام يوغوسلافيا رغم خسارة فرنسا 2 - 3، ثم سجَّل هدفاً أمام اسكوتلندا، وهدفين ضد آيرلندا الشمالية، وهدفاً في نصف النهائي أمام البرازيل، قبل أن يختتم سلسلته التاريخية بـ4 أهداف أمام ألمانيا الغربية في مباراة تحديد المركز الثالث. وأنهى فونتين البطولة بـ13 هدفاً في 6 مباريات فقط، وهو رقم لا يزال صامداً حتى اليوم بوصفه أفضل حصيلة تهديفية في نسخة واحدة من كأس العالم.

كما دخل البرازيلي جيرزينيو التاريخ خلال مونديال 1970، بعدما سجَّل في 6 مباريات متتالية، وقاد منتخب البرازيل للتتويج باللقب في المكسيك. وافتتح مشواره بثنائية أمام تشيكوسلوفاكيا، ثم سجَّل أمام إنجلترا ورومانيا وبيرو وأوروغواي، وإيطاليا في النهائي، ليصبح أحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي الأسطوري.

وفي النسخة ذاتها، قدَّم الألماني جيرد مولر عرضاً تهديفياً مذهلاً بعدما سجَّل 10 أهداف في 5 مباريات متتالية، بينها ثلاثيتان أمام بلغاريا وبيرو، ليؤكد مكانته واحداً من أعظم المهاجمين في تاريخ كأس العالم.

أما البرتغالي الأسطوري أوزيبيو، فقد خطف الأضواء في مونديال 1966 بعدما سجَّل في 5 مباريات متتالية، بينها رباعية تاريخية أمام كوريا الشمالية، ليقود البرتغال إلى واحدة من أفضل مشاركاتها العالمية.

وضمت القائمة أيضاً البرازيلي ليونيداس الذي سجَّل في 5 مباريات متتالية بين نسختَي 1934 و1938، إضافة إلى مواطنه كاريكا الذي تألق بين مونديالَي 1986 و1990، والبيروفي تيوفيلو كوبيلاس الذي حافظ على سلسلته التهديفية بين نسختَي 1970 و1978.

كما شهدت القائمة حضور الألماني هيلموت ران، والمجري لايوس تيشي، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز الذي تألق بشكل لافت في مونديال 2014 بعدما سجَّل في 5 مباريات متتالية، وقاد كولومبيا إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.

ووُجد أيضاً المجري جورجي ساروسي، والبلغاري هريستو ستويتشكوف الذي قاد بلغاريا إلى نصف نهائي مونديال 1994، إلى جانب البرازيلي ريفالدو الذي سجَّل في 5 مباريات متتالية خلال نسخة 2002 التي تُوجِّت بها البرازيل، والإيطالي توتو سكيلاتشي الذي أصبح نجم مونديال 1990 بعدما سجَّل في 5 مباريات متتالية وقاد إيطاليا إلى المركز الثالث.

وتبقى هذه السلاسل التهديفية من أبرز اللحظات الفردية في تاريخ كأس العالم، بعدما تحوَّلت أهداف أصحابها إلى جزء من ذاكرة البطولة وأساطيرها الخالدة.