هونيس يشيد بعمل إيبرل… ومستقبل المدير الرياضي مع بايرن لم يُحسم بعد

أشاد أولي هونيس بالعمل الذي يقدمه ماكس إيبرل داخل بايرن ميونيخ، مؤكداً أن دوره كان مهماً في النجاحات الأخيرة للنادي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قرار تمديد عقده لم يُحسم بعد.

وقال هونيس، خلال فعالية نظمتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية، إنه يعتقد بنسبة 60 في المائة أن إيبرل سيواصل عمله مع النادي البافاري بعد نهاية عقده الحالي، لكنه أوضح أن بعض الشكوك ما زالت قائمة.

ويتولى إيبرل منصب عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية منذ ربيع عام 2024، فيما يمتد عقده الحالي حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.

وخلال فترة عمله، نجح بايرن ميونيخ في التتويج بلقب الدوري الألماني موسمين متتاليين عامي 2025 و2026، كما يملك فرصة إضافة لحصد لقب كأس ألمانيا عندما يواجه شتوتغارت في النهائي السبت.

كما أشرف إيبرل على عدد من التعاقدات البارزة، أبرزها ضم الثنائي الهجومي مايكل أوليسيه ولويس دياز.

وكان المدير الرياضي قد عبّر مؤخراً عن رغبته في الاستمرار مع النادي، قائلاً: «البداية لم تكن سهلة، لكننا وضعنا أساساً قوياً للعمل. الآن القرار يعود إلى الإدارة، وإذا كانوا راضين عن عملي فأنا مستعد للبقاء لفترة أطول».

من جهته، أكد هونيس أن إيبرل لعب دوراً مهماً في النجاحات التي حققها الفريق هذا الموسم، مشيراً إلى أن مناقشات تجديد عقود المسؤولين الإداريين ستبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل لأسباب قانونية.

وأضاف الرئيس الشرفي لبايرن: «لا أريد الدخول في التفاصيل، لأن القرار النهائي يعود إلى مجلس الإدارة، الذي سيجتمع في أغسطس (آب) لحسم ما إذا كان إيبرل هو الشخص المناسب لقيادة مستقبل بايرن ميونيخ».