يواكيم لوف يدعم عودة نوير لـ«المانشافت»

أبدى يواكيم لوف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم، ترحيبه بقرار عودة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير من اعتزاله الدولي للمشاركة في كأس العالم القادمة.

وتقرر استدعاء نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني (40 عاماً)، إلى قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في المونديال المقبل، الخميس، من جانب يوليان ناغلسمان، مدرب الفريق، وذلك استعداداً للمونديال الذي يقام في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو (تموز) المقبلين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيكون نوير الخيار الأول للمنتخب الألماني، متفوقاً على أوليفر باومان، الذي شارك في جميع مباريات الفريق الست بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة لخوضه مباراتي الفريق الوديتين في مارس (آذار) الماضي.

وصرح لوف الجمعة في فعالية «بيلد 100 شبورت» بالعاصمة الألمانية برلين: «أوليفر باومان قدم أداءً جيداً. لكن مانويل يتمتع بشخصية مميزة. يتخذ المدرب قراراته بناء على الجودة، وأيضاً بناء على ديناميكية الفريق».

وأضاف: «مانو خبير بالبطولات، ولديه خبرة واسعة. لذلك، فهو قرار صائب للغاية».

وتولى لوف تدريب المنتخب الألماني ما بين 2006 و2021، وحصل نوير على أول مشاركة دولية له عام 2009، ليصبح بعد ذلك الحارس الأساسي قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بعد إصابة رينيه أدلر في الضلوع.

واعتزل نوير اللعب الدولي بعد كأس الأمم الأوروبية الأخيرة في ألمانيا (يورو 2024)، وستكون كأس العالم القادمة تاسع بطولة كبرى يشارك فيها، علماً بأن في رصيده 124 مباراة دولية، توج خلالها بكأس العالم 2014.

وكان نوير دائما الخيار الأول تحت قيادة لوف، حتى في كأس العالم 2018 بروسيا، التي عاد خلالها للمنتخب الألماني بعد أشهر من الإصابة.

وأصبح مارك أندريه تير شتيغن، الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في 2024، بعدما ظل الحارس الاحتياطي لفترة طويلة، لكنه سيغيب عن المونديال المقبل بسبب إصابة جديدة، وهو ما أتاح لباومان فرصة اللعب، ولكنه أدى في النهاية إلى عودة نوير.

واعترف لوف بأن الوضع «صعب» بالنسبة لباومان، لكنه أضاف أن «المدرب يتحمل المسؤولية» و«يتخذ القرارات».

ودافع لوف عن ناغلسمان ضد أي قصور في التواصل بشأن هذه المسألة، معرباً عن أمله في أن يقدم الفريق أداءً مميزاً في كأس العالم بعد خروجه من دور المجموعات في عامي 2018 و2022.

وقال: «نأمل أن تكون البطولة جيدة، وأن تنشأ علاقة مميزة بين الفريق والجماهير، كما حدث في عامي 2014 بالبرازيل و2006 في كأس العالم على أرضنا».

كما أعلن لوف تأييده لقرار ناغلسمان بضم مدافع ريال مدريد الإسباني أنطونيو روديغر ومهاجم غلاطة سراي التركي ليروي ساني إلى قائمة الـ26 لاعبا، على الرغم من تقلبات روديغر المزاجية وموسم ساني المتواضع مع ناديه.