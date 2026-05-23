روبرتسون: كنت خائفاً من الفشل في ليفربول… وحديث واحد مع كلوب غيّر كل شيء

اعترف الاسكوتلندي أندي روبرتسون بأنه لم يكن واثقاً بقدرته على النجاح مع ليفربول بعد انتقاله إلى الفريق عام 2017، مؤكداً أن الأشهر الأولى في ملعب «أنفيلد» كانت مليئة بالشكوك والخوف.

وانضم روبرتسون إلى ليفربول قادماً من هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، لكنه اكتفى بالمشاركة أساسياً في ثلاث مباريات فقط قبل ديسمبر (كانون الأول)، في ظل تحفظات المدرب الألماني يورغن كلوب على مستواه الدفاعي.

وكشف الظهير الأيسر عن أن شعوره بعدم اليقين دفعه في النهاية إلى مواجهة كلوب والتحدث معه بشكل مباشر، في خطوة وصفها بأنها كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرته مع النادي.

وقال روبرتسون، الذي يستعد لخوض مباراة وداعية مؤثرة على ملعب «أنفيلد» أمام برنتفورد، الأحد: «كنت خائفاً جداً، بصراحة. وصلت إلى مرحلة شعرت فيها أن عليّ التحدث».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لم أمتلك تلك الثقة قط. كنت دائماً أشعر بعدم اليقين، لكن أينما لعبت كنت أرغب دائماً في المشاركة».

وأوضح اللاعب الاسكوتلندي أن الحديث مع كلوب لم يكن حاداً أو غاضباً، بل كان محاولة لفهم ما يحتاج إليه كي يصبح ضمن التشكيلة الأساسية.

وقال: «أول سؤال سألته له كان: ماذا عليّ أن أفعل لأكون ضمن فريقك؟».

وأضاف: «كنا قد تحدثنا من قبل في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان)، وربما كنت قد نسيت ما قاله لي، لذلك كان من الجيد أن أسمعه مجدداً».

وأكد روبرتسون أن ذلك الحوار غيّر طريقة تفكيره بالكامل، قائلاً: «في اليوم التالي قلت لنفسي إنني سأفعل كل ما طلبه مني. وإذا فشلت، فسأفشل بعد أن أبذل كل شيء».

وتابع: «لم أكن أعلم إن كنت جيداً بما يكفي، ولم أكن أعلم إن كنت سأفوز بالألقاب، لكنني وعدت نفسي بأن أقدم أقصى ما لديّ كل يوم حتى أحصل على أفضل فرصة ممكنة».

وأضاف: «هذا أكثر شيء أفتخر به».

وختم حديثه قائلاً: «بعد ذلك الحوار أصبحت الأمور واضحة بالنسبة إليّ. قلت لنفسي: أنا لاعب في ليفربول وسأفعل كل ما بوسعي لكي أنجح. ومنذ ذلك اليوم، لم ننظر أنا وكلوب إلى الوراء قط».