كوندي يغيب عن تمارين برشلونة قبل 20 يوماً من المونديال

غاب المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي عن التدريبات الجماعية لنادي برشلونة، الجمعة، قبل يوم واحد من المباراة الأخيرة للفريق الكاتالوني في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام فالنسيا، وذلك قبل أقل من 20 عاماً على انطلاق كأس العالم 2026.

وأوضح مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، أن الظهير الأيمن البالغ من العمر 27 عاماً يعاني من «مشكلات بدنية بسيطة».

وقال المدرب الألماني: «علينا أن نهتم بالأمر، لأننا نعلم أن الهدف الأكبر لجميع اللاعبين هو المشاركة في كأس العالم. نحن نعتني به ونحميه. يخضع للعلاج ويعمل مع الجهاز الفني، وتطوره يسير بشكل جيد».

ولم يرغب كل من النادي الكاتالوني ووكيل أعمال اللاعب، في تقديم تفاصيل إضافية بشأن الإصابة التي يعاني منها الدولي الفرنسي الذي خاض 46 مباراة مع منتخب بلاده، بعدما استدعاه المدرب ديديه ديشان للمشاركة في مونديال 2026 المقرر إقامته هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز).

ومن المنتظر أن ينضم كوندي إلى معسكر المنتخب الفرنسي في كليرفونتين اعتباراً من الخميس المقبل، استعداداً لخوض البطولة التي سيستهلها «الديوك» في 16 يونيو بمواجهة السنغال في نيويورك.

ويعيش كوندي، وصيف بطل العالم عام 2022 والمتوج للمرة الثالثة بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، موسماً فردياً صعباً، إذ قدم أداءً بعيداً عن المستوى الذي ظهر به خلال موسم 2024 - 2025.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في الفخذ الايسر خلال مارس (أذار) الماضي، كما أصبحت مكانته الأساسية في مركز الظهير الأيمن محل شك مع نهاية الموسم، خصوصاً خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، حين فضّل فليك الاعتماد على المدافع متعدد المهام إريك غارسيا.