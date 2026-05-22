أربيلوا يؤكد رسمياً رحيله عن ريال مدريد

أكد ألفارو أربيلوا، الجمعة، وبشكل رسمي، أنه سيترك منصبه مدرباً لريال مدريد الإسباني، في نهاية موسم مخيب عجز خلاله النادي الملكي عن إحراز أي لقب.
ورداً على سؤال حول صحة ما يشاع عن عدم استمراره مع ريال الموسم المقبل، وسط تقارير تتحدث عن عودة المدرب المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نادي العاصمة، أجاب أربيلوا: «نعم»، مضيفاً في مؤتمر صحافي قبل المرحلة الختامية للدوري المحلي ضد أتلتيكو بلباو: «آمل أن يكون مجرد وداع موقت. ريال مدريد هو بيتي منذ عشرين عاماً... ستكون مباراتي الأخيرة هذا الموسم على المقاعد (كمدرب بجانب الملعب)».