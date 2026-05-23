الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: أغاني المشجعين المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي تغمر شبكات التواصل

  مونتريال: «الشرق الأوسط»
قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اجتاحت موجة جديدة وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما لجأت جماهير المنتخبات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أغانٍ وأناشيد خاصة بمنتخباتها، في ظاهرة تحولت بسرعة إلى واحدة من أبرز ملامح الحماسة الجماهيرية للمونديال المقبل.

وخلال الأيام الأخيرة، حصدت الأغاني المُنتجة بالذكاء الاصطناعي ملايين المشاهدات عبر منصات «يوتيوب» و«تيك توك» و«إنستغرام»، وسط تفاعل واسع من الجماهير، في وقت بدأت فيه هذه الظاهرة تثير نقاشات متزايدة حول حقوق الملكية الفكرية ومستقبل الإبداع الموسيقي.

ورغم إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بالتعاون مع المغنيين جيلي رول وكارين ليون، إلى جانب طرح شاكيرا أغنية خاصة بالمونديال الأسبوع الماضي، فإن الأناشيد الجماهيرية المصنوعة بالذكاء الاصطناعي واصلت خطف الأضواء على المنصات الرقمية.

ويبدو أن بداية هذه الموجة جاءت من فرنسا، بعدما انتشرت في فبراير (شباط) الماضي أغنية بعنوان «إيمباتابل» مخصصة للمنتخب الفرنسي، أطلقها الفنان كريستالو، الذي يقدم نفسه عبر منصة «سبوتيفاي» بوصفه «أول صانع موسيقى بالذكاء الاصطناعي في فرنسا».

واستندت الأغنية إلى ترديد أسماء نجوم المنتخب الفرنسي، يتقدمهم كيليان مبابي، بأسلوب سريع وإيقاع جماهيري جذب ملايين المتابعين.

وسرعان ما انتقلت العدوى إلى البرازيل، حيث أطلق المنتج غييرمي مايا، المعروف فنياً باسم «M4IA»، أغنية مشابهة بإيقاع «فونك» برازيلي شهير، موضحاً أنه استخدم الذكاء الاصطناعي مساعداً لتركيب عناصر موسيقية مختلفة داخل العمل.

وبعد النجاح الكبير للأغنيتين، بدأت تظهر نسخ مشابهة لمنتخبات البرتغال والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا وغيرها، مستخدمة تقريباً الأسلوب نفسه، من خلال ترديد أسماء اللاعبين قبل الإشارة إلى «ملك المنتخب»، سواء كان كريستيانو رونالدو في البرتغال أو ليونيل ميسي في الأرجنتين.

وقال المنتج البرازيلي مايا إن ما يحدث حالياً أقرب إلى «اتباع موجة رائجة» أو محاولة لإعادة إنتاج إحساس معيّن نجح جماهيرياً، مشيراً إلى أن التقليد الفني كان دائماً جزءاً من صناعة الموسيقى.

لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام أسئلة معقّدة تتعلق بالتأليف وحقوق النشر.

وأضاف: «في الموسيقى هناك قواعد واضحة. لا يمكنك نسخ عمل شخص آخر أو استخدام عينات موسيقية من دون إذن، حتى لو كان الذكاء الاصطناعي جزءاً من العملية».

وفي المقابل، يرى خبراء في تكنولوجيا الموسيقى أن هذه الظاهرة تكشف عن حجم الغموض القانوني المرتبط بالأعمال المُنتجة بالذكاء الاصطناعي.

وقال الأستاذ المساعد في تكنولوجيا الموسيقى بجامعة إنديانا، جايسون بالامارا، إن النماذج الحالية للذكاء الاصطناعي لا توضح بشكل كافٍ كيفية استخدام الأعمال الأصلية أو منح الفضل إلى صناعها الحقيقيين.

وأضاف: «هذه الأغاني جاءت من مكان ما. المشكلة أن النماذج الحالية لا تقدم شفافية كافية بشأن مصادر المواد التي بُنيت عليها».

وأشار بالامارا إلى أن الموسيقى المنتجة بالذكاء الاصطناعي قد تبدو أحياناً أقل تعقيداً وثراءً من الأعمال البشرية، لأنها تعتمد على تركيبات مبسطة وسريعة الإنتاج.

كما ظهرت بعض الأخطاء الواضحة في النسخ المنتشرة، مثل أداء أغنية المنتخب البرتغالي بلهجة برازيلية، أو نطق اسم النجم الكولومبي خاميس رودريغيز بالطريقة الإنجليزية «جيمس».

ورغم هذه الانتقادات، يرى آخرون أن الجماهير لا تبحث بالضرورة عن عمل موسيقي معقّد، بقدر ما تريد أغاني سهلة وسريعة يمكن ترديدها في المدرجات أو استخدامها عبر المنصات الاجتماعية.

وقال المدير التنفيذي لشركة «Beatdapp» المتخصصة في حقوق الموسيقى، مورغان هايدوك، إن كثيراً من الجماهير «لا تكترث فعلاً بالتفاصيل التقنية»، بقدر اهتمامها بالإيقاع والحماس المرتبطَين بالسياق الرياضي.

وأضاف أن الأغاني القصيرة والسريعة المرتبطة بالأحداث الرياضية تمثل حالياً واحدة من أوضح استخدامات الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى.

وختم بالقول إن صناعة الموسيقى تواجه اليوم تحدياً حقيقياً لفهم طبيعة الأعمال المُولدة بالذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل معها قانونياً وفنياً في المستقبل، خاصة مع تحول هذه الأعمال إلى جزء متزايد الحضور في الثقافة الجماهيرية المرتبطة بكرة القدم.

«البوندسليغا»: فولفسبورغ يودّع الكبار لأول مرة منذ 1997... وبادربورن يعود

فرحة لاعبي بادربورن وجماهيرهم بعد التأهل للبوندسليغا (أ.ف.ب)
  برلين: «الشرق الأوسط»
فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

الرئيس غير التنفيذي لنادي توتنهام بيتر تشارينغتون (نادي توتنهام هوتسبير)
  لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

الروسي أندريه روبليف يتأهل في باريس (رويترز)
  باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

