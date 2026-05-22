لوسترينيلي «بطل سويسرا» يتولى تدريب يونيون برلين

قال يونيون برلين المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه عين ماورو لوسترينيلي مدرباً له بعد أن قاد تون للفوز بلقب الدوري السويسري الممتاز.

ويحل المدرب السويسري البالغ من العمر 50 عاماً مكان ماري-لويز إيتا التي تولت المنصب في أبريل (نيسان) بشكل مؤقت عقب رحيل شتيفن باومغارت لتصبح أول امرأة تقود فريقاً للرجال في الدوري الألماني.

وتولى اللاعب الدولي السابق لوسترينيلي تدريب تون عام 2022 وقاده للفوز بدوري الدرجة الثانية والصعود للدوري الممتاز عام 2025 قبل أن يفوز بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال هورست هيلدت مدير الكرة في يونيون في بيان الخميس: «أثبت ماورو في السنوات القليلة الماضية قدرته على تشكيل وتطوير الفرق. الفوز بلقب الدوري مع فريق صاعد يدل على جودته الفنية وكذلك قدرته على قيادة وإلهام المجموعة».

وأضاف: «نحن مقتنعون بأننا وجدنا المدرب المناسب لهذا المنصب ونتطلع إلى العمل معاً».

وأنهى يونيون موسم الدوري الألماني في المركز الـ11 ليغيب عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.