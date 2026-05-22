البطلة الأولمبية راسل تقترب من رقم قياسي

تشعر البطلة الأولمبية ماساي راسل بأنها تقترب أكثر من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز، بعد أن تغلبت أخيراً على الحواجز النفسية المتمثلة في الخوف والتشكيك في ذاتها، التي عانت منها طوال عام 2025.

وسجلت راسل أفضل زمن شخصي لها وهو 12.17 ثانية في مايو (أيار) من العام الماضي، بفارق 0.05 ثانية عن الرقم القياسي العالمي للنيجيرية توبي أموسان، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على ثبات مستواها وغابت عن منصة التتويج في بطولة العالم، حيث احتلت المركز الرابع.

لكن في هذا العام، تهدف الأميركية البالغة من العمر 25 عاماً إلى الحفاظ على ثبات المستوى طوال الموسم، بعد أن سجلت 12.25 ثانية في سباق 100 متر حواجز في «لقاء شنغهاي» بـ«الدوري الماسي» قبل أيام، وتأمل في تحسين هذا الرقم في «لقاء شيامن» المقرر السبت.

وقالت راسل للصحافيين، الجمعة: «الأمر غريب، كنت أعاني بعض الشكوك... أحاول أن أثبت للجميع من أنا، بدلاً من أن أتصرف وفقاً لما أعرفه عن نفسي».

وأضافت راسل أنها كانت تخشى الاصطدام بالحواجز في أثناء الركض، وهو خوف أدركت لاحقاً أنه غير منطقي.

وقالت: «ما سنراه هذا العام هو فقط تحقيق أوقات سريعة ومتسقة... ومواصلة العمل لتحقيق الرقم القياسي العالمي».

ومن المنتظر أن تُسلّط الأضواء على سباقات الحواجز في «لقاء شيامن»، مع مشاركة بطل العالم في سباق 110 أمتار، كورديل تينش، وبطل «أولمبياد طوكيو» في سباق 400 متر حواجز وبطل العالم ثلاث مرات، كارستن فارهولم، الذي سيواجه نخبة من المنافسين للدفاع عن لقبه في «الدوري الماسي».

وحصل النرويجي فارهولم على الفضية في «أولمبياد باريس» خاسراً أمام الأميركي راي بنجامين. وسيخوض غداً منافسة مع البرازيلي أليسون دوس سانتوس الفائز بالبرونزية في باريس.

وقال فارهولم: «أليسون وراي وغيرهما، يجعلونني في حالة تأهب دائم. أعلم أنه لن يكون هناك سباق سهل أبداً».

وأضاف: «هذه الرياضة صعبة للغاية، لأن هناك دائماً من يريد أن يأخذ مكانك. لذا عليك أن تستمر في التدريب وإلا ستُصبح من الماضي».

إن مواجهة منافسة تزداد صعوبة هي ما تحفّز فاليري سيون بطلة رمي القرص في آخر دورتين أولمبيتين، وهي تسعى للفوز بلقبها السادس توالياً في «الدوري الماسي».

وقالت سيون (31 عاماً): «أعتقد أنه لا يزال لدي المزيد لأظهره وأثبته... سأستمر في تخطي حدودي ما دمت في صحة جيدة ومتحمسة».

وسيشهد «لقاء شيامن» أيضاً عودة رايان كروزر بطل الأولمبياد ثلاث مرات في دفع الجلة بعد أن عانى في وقت سابق إصابة في المرفق الأيمن.

ولم يشارك كروزر (33 عاماً) في أي مسابقة رسمية كبرى منذ أن تغلّب على الإصابة وفاز ببطولة العالم للمرة الثالثة في سبتمبر (أيلول).

وقال كروزر: «كانت رحلة مليئة بالتقلبات، وللأسف لم يكن التعافي سلساً. ما زلت أعمل على ذلك، محاولاً استعادة صحتي بالكامل واستعادة ثقتي بنفسي». وأضاف: «القطع موجودة، فقط عليّ تجميعها معاً».