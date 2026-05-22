شتوتغارت سيعتمد على الحارس الشاب سيمين خلفاً لنوبل

لم يستبعد فابيان فولغموث، عضو مجلس إدارة نادي شتوتغارت للشؤون الرياضية، إمكانية تولي دينيس سيمين، لاعب أكاديمية النادي، حراسة عرين الفريق خلفاً لألكسندر نوبل في الموسم المقبل.

ويقدم سيمين (20 عاماً) موسماً مميزاً خلال فترة إعارته إلى نادي بادربورن، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني، حيث حافظ على نظافة شباكه في مباراة الذهاب بملحق الصعود والهبوط للدوري الألماني (بوندسليغا)، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف أمام فولفسبورغ، يوم الخميس الماضي.

ويتمتع حارس منتخب ألمانيا للشباب تحت 21 عاماً بمستقبل واعد، لكنه لم يسبق له اللعب في «بوندسليغا»، فضلاً عن دوري أبطال أوروبا التي تأهل إليها شتوتغارت في الموسم المقبل، بعدما حل رابعاً في ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم.

وصرح فولغموث لصحيفة «بيلد» الألمانية، الجمعة: «إنه حارس مرمى موهوب للغاية، وقد تطور بوتيرة سريعة».

وأضاف: «لقد قدم سيمين موسماً رائعاً في الدرجة الثانية مع بادربورن. ونحن نثق بقدرته على اللعب في دوري أبطال أوروبا».

وتنتهي إعارة سيمين إلى بادربورن في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وكذلك إعارة نوبل، الذي انضم إلى شتوتغارت قبل ثلاث سنوات قادماً من بايرن ميونيخ، حامل لقب «بوندسليغا» في الموسمين الأخيرين.

وكشف فولغموث عن أن شتوتغارت سيلاقي بايرن في نهائي كأس ألمانيا السبت، وبعدها سيتم حسم مسألة حراسة المرمى.

ولم يعد بايرن ميونيخ بحاجة إلى نوبل الآن بعد أن قرر مانويل نوير البقاء لموسم آخر مع الفريق، الذي لديه أيضاً حارس بديل يتمتع بالكفاءة هو يوناس أوربيغ، بالإضافة إلى الحارس المخضرم زفن أولرايش.

وأتم فولغموث حديثاً قائلاً إن نوبل «قدم أداء رائعاً خلال السنوات الماضية، وكان ركيزة أساسية في نجاحنا»، لكن قد لا يكون شتوتغارت مستعداً لدفع مبلغ كبير من المال وراتب مرتفع للحصول على خدماته.