توخيل «متفاجئ» برد فعل ماغواير العلني على استبعاده من المونديال

أعرب توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، عن دهشته من رد فعل هاري ماغواير العاطفي تجاه استبعاده من قائمة الفريق بكأس العالم 2026.

وعشية إعلان توخيل قائمة الـ26 لاعباً المشاركة في المونديال، أعرب ماغواير (33 عاماً)، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن استيائه الشديد من استبعاده، قائلاً إنه «مصدوم ومحبط للغاية».

ووصفت والدة اللاعب الإنجليزي، زوي، القرار بأنه «مخزٍ»، مضيفة أنها «مستاءة للغاية».

وصرح توخيل خلال إعلان القائمة الجمعة في ملعب «ويمبلي»: «لقد فوجئت قليلاً (بتصريح ماغواير)، لكنني أحترم شخصيته كثيراً، وأحترم مهاراته كثيراً، فقد قدم موسماً استثنائياً».

وأكد المدرب الألماني في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «اتفهم خيبة أمله، وأدرك سببها».

وأوضح توخيل: «مع ذلك، شعرت ببعض الدهشة لأننا تحدثنا على انفراد، وأتيحت له الفرصة للتعبير عن مشاعره، وهو ما قام به، وهذا أمر مفهوم، فأنا أتفهم تماماً الأسباب التي كانت تؤهله للانضمام لصفوف المنتخب».

وكان ماغواير، الذي خاض 66 مباراة دولية، لاعباً أساسياً في تشكيلة منتخب إنجلترا بكأس العالم 2018 و2022 تحت قيادة المدرب السابق غاريث ساوثغيت.

ولم يلعب ماغواير دقيقة واحدة في تصفيات منتخب بلاده المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يشارك في مباراتين وديتين في مارس (آذار) الماضي ضد أوروغواي واليابان.

وكتب ماغواير على حسابه في تطبيق «إنستغرام» الخميس: «كنت واثقاً من قدرتي على لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. أشعر بصدمة وحزن شديدين إزاء هذا القرار».

وسوف يكون دان بيرن، ومارك غيهي، وإزري كونسا، وغاريل كوانساه، وجون ستونز، هم خيارات توخيل في مركز قلب الدفاع بكأس العالم.

وأكد توخيل: «قررنا التمسك، بقوة، بمدافعينا الذين قادونا خلال شهور سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضية».

وكشف مدرب المنتخب الإنجليزي: «بعضهم جزء من مجموعة قيادية تحملت المسؤولية ورفعت المعايير إلى أعلى المستويات».

وأتم توخيل حديثه قائلاً: «لقد كان هذا قراراً يخص هؤلاء اللاعبين الـ26، حتى وإن بدا وكأنه ضدهم شخصياً».