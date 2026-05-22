ليكي «ممتن» لفرصة المشاركة مع أستراليا في المونديال

عبر ماثيو ليكي، نجم أستراليا في كأس العالم لكرة القدم 2022، عن امتنانه للمدرب توني بوبوفيتش، لمنحه فرصة الانضمام إلى تشكيلة المنتخب للمشاركة في البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية، وذلك بعد معاناة طويلة مع الإصابات.

وقبل أربع سنوات في قطر، سجل ليكي هدفاً رائعاً ليقود أستراليا للفوز 1-صفر على الدنمارك، والتأهل إلى دور 16 للمرة الثانية في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم.

ويبلغ عمر ليكي الآن 35 عاماً، وغير مركزه من الجناح إلى لاعب خط وسط، وعانى من الإصابات طوال الموسم مع ملبورن سيتي، لكنه يتطلع إلى المشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة، بعد استدعائه إلى معسكر أستراليا التدريبي في فلوريدا.

وقال ليكي في مكالمة فيديو مع الصحافيين، الجمعة: «كانت فترة محبطة، لكن أعتقد أنني كنت دائماً أمتلك عقلية تمكنني من العودة».

وأضاف: «عندما لا أكون مصاباً، وأكون موجوداً في الملعب، فإنني ما زلت قادراً على أن أكون في حالة بدنية جيدة».

وتابع: «لا أشعر أنني تراجعت بأي شكل من الأشكال، وكان طريقي لذلك هو محاولة الحفاظ على لياقتي، لا يزال لدي الكثير لأقدمه عندما أكون جاهزاً بدنياً».

وعانى ليكي للعودة إلى الملعب مع ملبورن سيتي بعد خضوعه لعملية جراحية في الورك في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه أبهر الجميع عند عودته في أبريل (نيسان).

وأكد بوبوفيتش بشكل شبه قاطع أن ليكي سيكون ضمن تشكيلته إذا كان جاهزاً بدنياً، ووجه له إشادة خاصة بعد أن لعب 120 دقيقة في خسارة سيتي بركلات الترجيح من أوكلاند إف سي في الأدوار الإقصائية بالدوري الأسترالي.

وقال بوبوفيتش هذا الشهر: «الأمر يعتمد على حالته البدنية، لكن إذا نظرتم إلى المستوى الذي يمكنه تقديمه بعمر 35 عاماً، دون أن يكون قد لعب كرة القدم منذ فترة، فهذا شيء لا يستطيع لاعب شاب القيام به».

وأشار ليكي إلى أنه سعيد بهذا الإطراء، وأنه سيعمل بجد ليرد على ثقة مدربه. وقال: «لقد ركزت جهدي حقاً في هذا المعسكر وحاولت العمل بجد والقيام بكل شيء بشكل صحيح لمنح نفسي فرصة. سأرفع يدي للمساعدة بأي طريقة يراها المدرب مناسبة».

وتستهل أستراليا مشوارها في كأس العالم بمواجهة تركيا في فانكوفر يوم 13 يونيو (حزيران)، كما ستلعب ضد الولايات المتحدة، المشاركة في تنظيم البطولة، وباراغواي.