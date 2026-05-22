الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: انتفاضة تقود نيكس لسحق كافالييرز في نهائي الشرق

  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
سجل جوش هارت تسع نقاط من أصل 18 نقطة متتالية سجلها فريقه نيويورك نيكس في الربع الثالث، ليساعده في الفوز 109-93 على ضيفه كليفلاند كافالييرز الليلة الماضية، في المباراة الثانية من سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأنهى هارت المباراة بإحراز 26 نقطة وتقديم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليساعد نيكس الذي قلب تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الرابع بالمباراة الأولى، لينتصر في المباراة الافتتاحية بالسلسلة بعد وقت إضافي، على تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وأضاف كارل-أنتوني تاونز 18 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأحرز غالن برونسون 19 نقطة وقدم لزملائه 14 تمريرة حاسمة، لصالح نيكس الذي فاز في المباراة التاسعة على التوالي في الأدوار الإقصائية منذ خسارته أمام أتلانتا هوكس في 23 أبريل (نيسان) في المباراة الثالثة من سلسلة الدور الأول.

وفي المقابل، سجل دونوفان ميتشل 26 نقطة، وأضاف جاريت ألين 13 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، لكنهما لم يتمكنا من قيادة كليفلاند، الذي يتأخر 2-صفر في سلسلة للمرة الثانية على التوالي، على العودة ومعادلة نتيجة السلسلة.

وكان كليفلاند قد تجاوز ديترويت بيستونز بعد سبع مباريات في قبل نهائي القسم الشرقي.

ولم يتقدم أي فريق بفارق أكثر من ست نقاط في الشوط الأول، الذي أنهاه نيكس متقدماً 53-49، قبل أن يدرك ميتشل وألين التعادل لكليفلاند في بداية الربع الثالث، والذي كان التعادل الأخير في المباراة.

وأشعل برونسون انطلاقة نيكس، الذي أحرز 18 نقطة متتالية، برمية ثلاثية من مسافة بعيدة. وأخفق كليفلاند في التسجيل من اللعب المفتوح في سبع محاولات متتالية وأهدر رميتين حرتين، لينهي نيويورك الربع الثالث متقدماً 85-70.

وحاول كليفلاند العودة بتسجيل أول ثماني نقاط في الربع الرابع. لكن أو جي أنونوبي سجل رمية ثلاثية ليوسع نيويورك الفارق قبل ثماني دقائق و39 ثانية من النهاية، ولم يتمكن كليفلاند من تقليص الفارق إلى أقل من عشر نقاط بعد ذلك سوى مرة واحدة.

ووصل الفارق إلى 19 نقطة لصالح نيويورك في المراحل الأخيرة من المباراة.

«البوندسليغا»: فولفسبورغ يودّع الكبار لأول مرة منذ 1997... وبادربورن يعود

  • برلين: «الشرق الأوسط»
فشل فولفسبورغ في اجتياز ملحق البقاء وهبط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد خسارته أمام بادربورن 1-2 إياباً، الاثنين، بعد التمديد.

وودّع فولفسبورغ بطل ألمانيا عام 2019، دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 1997، بعدما كان تعادل ذهاباً على أرضه سلباً قبل خسارته خارج الديار في مباراة خاض معظمها منقوصاً إثر طرد الدنماركي يواكيم مايليه في الدقيقة 14.

وعلى الرغم من تقدّم فولفسبورغ بهدف دزينان بيتشينوفيتش بعد ثلاث دقائق من انطلاق المباراة، عادل فيليب بيلبيا (38) بل أن يمنح لورين كوردا فريقه الفوز في الوقت الإضافي (100).

ومنذ صعوده الأول في ربيع 1997، لم يغادر فولفسبورغ «البوندسليغا»، حيث خاض 29 موسماً متتالياً بين الكبار، وتوّج عام 2009 بلقب الدوري الوحيد في تاريخه. وفي ربيع 2015، حلّ وصيفاً في البطولة وأحرز كأس ألمانيا.

وكان فولفسبورغ، المملوك لعملاق صناعة السيارات الألماني فولكسفاغن، قد ضمن بقاءه مرتين عبر الملحق في 2017 و2018.

ومنذ إعادة العمل بنظام الملحق عام 2009، أصبح بادربورن رابع فريق من الدرجة الثانية يحقق الصعود عبر هذه المباريات، بعد نورمبرغ (2009)، فورتونا دوسلدورف (2012) وأونيون برلين (2019).

وسيخوض بادربورن موسمه الثالث في «البوندسليغا» بعد موسمي 2014-2015 و2019-2020 اللذين أنهاهما في المركزين الثامن عشر والأخير، ما أدى إلى هبوطه في المرتين.

رئيس توتنهام: نجاح فريق كرة القدم ليس الدافع وراء قراراتنا

  • لندن: «الشرق الأوسط»
نجا توتنهام هوتسبير من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم ثانٍ من المعاناة، مما دفع الرئيس غير التنفيذي بيتر تشارينغتون، إلى الإعلان عن التزام النادي بإعادة البناء، بعد أن كان يسمح في السابق للنجاح الكروي بأن يكون ثانوياً في عملية صنع القرار.

وفاز توتنهام على إيفرتون 1 - صفر الأحد، وأنهى الموسم في المركز الـ17 في الترتيب، وهو المركز نفسه الذي احتله العام الماضي. وكان النادي على وشك الهبوط لأول مرة منذ عام 1977، قبل أن يتولى المدرب روبرتو دي زيربي المسؤولية ويقوده إلى بر الأمان.

وساند مشجعو توتنهام الفريق بأعداد كبيرة، ولكن بعد دعم فريقهم طوال 90 دقيقة، وبمجرد أن خفّت الاحتفالات الأولية، ظهرت هتافات ولافتات ضد إدارة النادي.

وتولى تشارينغتون المنصب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد رحيل الرئيس التنفيذي دانييل ليفي الذي خدم النادي لفترة طويلة قاربت 25 عاماً، حيث وافق ملاك النادي وهي شركة «إي إن آي سي»، بقيادة رجل الأعمال البريطاني جو لويس وعائلته، على إعادة هيكلة شاملة للنادي.

وكتب تشارينغتون في رسالة إلى مشجعي توتنهام على موقع النادي على الإنترنت: «بوصف ذلك جزءاً من هذه العملية، اكتشفنا بعض الحقائق المزعجة».

وأضاف: «الصفات التي تميز توتنهام؛ كرة القدم التي نقدمها، وطموحنا، والعلاقة بين الفريق ومشجعيه، سُمح لها بالتلاشي. لم يكن النجاح الكروي هو الدافع وراء قراراتنا. لم تكن لدينا الخبرة المناسبة في المناصب الرئيسية. لم نبنِ تشكيلات جيدة بما يكفي للمنافسة في الدوري الأقوى في العالم».

وتابع تشارينغتون عرض التزامات النادي تجاه مشجعيه، التي تشمل بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب والقيادة بشكل متوازن للمنافسة عند أعلى المستويات.

وأضاف أن توتنهام «سيستثمر خلال عدة فترات انتقال لإعادة البناء وتحقيق التوازن والتقوية، حيث يمثل هذا الصيف خطوة أولى مهمة في هذا العمل».

«رولان غاروس»: الروسي أندريه روبليف يلحق بركب المتأهلين للدور الثاني

  • باريس: «الشرق الأوسط»
لحق الروسي أندريه روبليف بركب المتأهلين للدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، وذلك بعد فوزه على البيروفي إغناسيو بيوس.

ونجح روبليف، المصنف رقم 13 عالمياً، في الفوز على بيوس، المتوج مؤخراً بلقب بطولة هامبورغ للتنس بعد فوزه على الأميركي تومي بول في النهائي الذي أقيم قبل يومين.

وفاز روبيلف على بيوس بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع 3-6 و7-6 و3-6 و5-7.

من جانبه فاز النرويجي كاسبر رود على الروسي رومان صافيولين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة مثيرة.

ونجح رود في الفوز على منافسه بواقع 2-6 و6-7 و7-5 وصفر-6 و2-6 ليتأهل للدور الثاني.

وفي باقي المباريات، فاز الأميركي تومي بول على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-4 و3-6 و5-7 و4-6، فيما فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب 3-6 و5-6 و6-7 و4-6، وفاز الإيطالي فلافيو كوبولي على مواطنه أندريا بيلغرينو 4-6 و6-7 و3-6.

