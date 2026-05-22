«إن بي إيه»: انتفاضة تقود نيكس لسحق كافالييرز في نهائي الشرق

سجل جوش هارت تسع نقاط من أصل 18 نقطة متتالية سجلها فريقه نيويورك نيكس في الربع الثالث، ليساعده في الفوز 109-93 على ضيفه كليفلاند كافالييرز الليلة الماضية، في المباراة الثانية من سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأنهى هارت المباراة بإحراز 26 نقطة وتقديم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، ليساعد نيكس الذي قلب تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الرابع بالمباراة الأولى، لينتصر في المباراة الافتتاحية بالسلسلة بعد وقت إضافي، على تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وأضاف كارل-أنتوني تاونز 18 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأحرز غالن برونسون 19 نقطة وقدم لزملائه 14 تمريرة حاسمة، لصالح نيكس الذي فاز في المباراة التاسعة على التوالي في الأدوار الإقصائية منذ خسارته أمام أتلانتا هوكس في 23 أبريل (نيسان) في المباراة الثالثة من سلسلة الدور الأول.

وفي المقابل، سجل دونوفان ميتشل 26 نقطة، وأضاف جاريت ألين 13 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة، لكنهما لم يتمكنا من قيادة كليفلاند، الذي يتأخر 2-صفر في سلسلة للمرة الثانية على التوالي، على العودة ومعادلة نتيجة السلسلة.

وكان كليفلاند قد تجاوز ديترويت بيستونز بعد سبع مباريات في قبل نهائي القسم الشرقي.

ولم يتقدم أي فريق بفارق أكثر من ست نقاط في الشوط الأول، الذي أنهاه نيكس متقدماً 53-49، قبل أن يدرك ميتشل وألين التعادل لكليفلاند في بداية الربع الثالث، والذي كان التعادل الأخير في المباراة.

وأشعل برونسون انطلاقة نيكس، الذي أحرز 18 نقطة متتالية، برمية ثلاثية من مسافة بعيدة. وأخفق كليفلاند في التسجيل من اللعب المفتوح في سبع محاولات متتالية وأهدر رميتين حرتين، لينهي نيويورك الربع الثالث متقدماً 85-70.

وحاول كليفلاند العودة بتسجيل أول ثماني نقاط في الربع الرابع. لكن أو جي أنونوبي سجل رمية ثلاثية ليوسع نيويورك الفارق قبل ثماني دقائق و39 ثانية من النهاية، ولم يتمكن كليفلاند من تقليص الفارق إلى أقل من عشر نقاط بعد ذلك سوى مرة واحدة.

ووصل الفارق إلى 19 نقطة لصالح نيويورك في المراحل الأخيرة من المباراة.