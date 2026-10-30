إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، أهمية المواجهة أمام الفتح، مشدداً على رغبة فريقه تحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب، واصفاً منافسه بالفريق المنظم.

وأوضح إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن القرار بشأن مشاركة الثلاثي محمد محزري وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز سيتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة، مشيراً إلى أن محزري وسافيتش شاركا في تدريبات الخميس، فيما أظهر نيفيز تقدماً في مستوى جاهزيته.

وقال مدرب الهلال إن جميع المباريات تحمل أهميتها وصعوبتها، مضيفاً أن فريقه يتطلع إلى تقديم أداء قوي يرضي جماهيره، في وقت يواصل فيه العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية، ومن بينها التعامل مع الكرات الثابتة، التي أكد أنها تحظى باهتمام كبير خلال التدريبات.

وفيما يتعلق بالخيارات الهجومية، أشار إنزاغي إلى أنه لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيبدأ في مركز الجناح، بين سالم الدوسري والهولندي سامرفيل، موضحاً أن القرار سيتخذ بعد مران الجمعة، في ظل غياب البرازيلي مارتينيلي بسبب الإصابة.

وختم إنزاغي حديثه بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الهلال، واصفاً إياها بالعمود الفقري للفريق، معرباً عن أمله في حضورها بكثافة إلى المدرجات، لما يمثله دعمها من فارق في أداء اللاعبين خلال المباريات.