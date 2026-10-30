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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
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إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، أهمية المواجهة أمام الفتح، مشدداً على رغبة فريقه تحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب، واصفاً منافسه بالفريق المنظم.

وأوضح إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن القرار بشأن مشاركة الثلاثي محمد محزري وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز سيتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة، مشيراً إلى أن محزري وسافيتش شاركا في تدريبات الخميس، فيما أظهر نيفيز تقدماً في مستوى جاهزيته.

وقال مدرب الهلال إن جميع المباريات تحمل أهميتها وصعوبتها، مضيفاً أن فريقه يتطلع إلى تقديم أداء قوي يرضي جماهيره، في وقت يواصل فيه العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية، ومن بينها التعامل مع الكرات الثابتة، التي أكد أنها تحظى باهتمام كبير خلال التدريبات.

وفيما يتعلق بالخيارات الهجومية، أشار إنزاغي إلى أنه لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيبدأ في مركز الجناح، بين سالم الدوسري والهولندي سامرفيل، موضحاً أن القرار سيتخذ بعد مران الجمعة، في ظل غياب البرازيلي مارتينيلي بسبب الإصابة.

وختم إنزاغي حديثه بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الهلال، واصفاً إياها بالعمود الفقري للفريق، معرباً عن أمله في حضورها بكثافة إلى المدرجات، لما يمثله دعمها من فارق في أداء اللاعبين خلال المباريات.

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الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
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الدوري السعودي: نيوم يقلبها على الدرعية بثنائية

لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)
لاكازيت محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: صالح العنزي)

قلب نيوم تأخره أمام الدرعية إلى فوز مثير 2 - 1، في المواجهة التي جمعتهما بملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقدم نيوم ⁠إلى المركز ⁠الخامس برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 15 نقطة في المركز الثامن. وكانت الأسبقية للدرعية في النتيجة، وذلك عند الدقيقة الـ17 عن طريق إدريسا قانا قاي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن سعيد بن رحمة أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل تعرض له مهند أبو طه لاعب نيوم داخل المنطقة. وبعد دقائق من دخوله بديلاً، سجل ​أليكساندر لاكازيت هدف الفوز بتسديدة ​قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بعدما تجاوزت خط المرمى في الدقيقة الـ68.

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الدوري السعودي السعودية
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فيسينغ: أشعر بالإحباط

مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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فيسينغ: أشعر بالإحباط

مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
مدرب الاتحاد وطاقمه الفني قبل انطلاق المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب نادي الاتحاد، إحباطه من نتيجة التعادل أمام نظيره أبها 1-1، ضِمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً أن فريقه لم يقدم الأداء الهجومي المطلوب، ولم يستثمر الفرص التي أتيحت له خلال المواجهة.

وقال فيسينغ، في المؤتمر الصحافي: «نشعر بإحباط كبير، جئنا من أجل الفوز، لكننا لم نكن في يومنا، ولم نظهر بالحدة الهجومية المطلوبة. صنعنا فرصاً كثيرة، لكننا لم ننجح في استغلالها وترجمتها إلى أهداف».

وأضاف: «منحنا المنافس مساحات، وسمحنا له بصناعة الفرص، واستطاع أبها تسجيل هدف جميل. لم نظهر بشخصيتنا المعتادة، وأمام التكتل الدفاعي للمنافس كانت المباراة تتطلب استغلال الفرص المتاحة، لكننا لم ننجح في ذلك».

وأشار مدرب الاتحاد إلى أن أبها قدّم مباراة جيدة رغم وجوده في مؤخرة الترتيب، وقال: «صحيح أن أبها يتذيّل جدول الترتيب، لكنه قدم مباراة ممتازة، وأظهر تنظيماً دفاعياً كبيراً، وهو فريق يعرف جيداً كيف يجاري منافسيه».

بدوره أبدى الكرواتي تيو بيريجا، مدرب أبها، رضاه عن أداء فريقه أمام الاتحاد، مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا مجهوداً كبيراً، رغم ضيق الوقت المتاح للتحضير للمواجهة.

وقال بيريجا، في المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد، أحد أكبر الفِرق، وقدمنا مجهوداً كبيراً رغم أننا لم نمتلك الوقت الكافي للتحضير للمواجهة، وكان لديّ شعور بأننا سنقدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إشادة مدرب الاتحاد بمستوى أبها، قال بيريجا: «أُبدي إعجابي بفريق الاتحاد، وأُشيد بالمستويات التي يقدمها في آسيا والدوري السعودي».

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
TT
TT

إنزاغي: ما زلت أفاضل بين سالم وسامرفيل

إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)
إنزاغي وصف جماهير الهلال بالعمود الفقري لفريقه (نادي الهلال)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، أهمية المواجهة أمام الفتح، مشدداً على رغبة فريقه تحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بصدارة الترتيب، واصفاً منافسه بالفريق المنظم.

وأوضح إنزاغي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن القرار بشأن مشاركة الثلاثي محمد محزري وسيرجي سافيتش وروبن نيفيز سيتحدد بعد الحصة التدريبية الأخيرة، مشيراً إلى أن محزري وسافيتش شاركا في تدريبات الخميس، فيما أظهر نيفيز تقدماً في مستوى جاهزيته.

وقال مدرب الهلال إن جميع المباريات تحمل أهميتها وصعوبتها، مضيفاً أن فريقه يتطلع إلى تقديم أداء قوي يرضي جماهيره، في وقت يواصل فيه العمل على تطوير بعض الجوانب الفنية، ومن بينها التعامل مع الكرات الثابتة، التي أكد أنها تحظى باهتمام كبير خلال التدريبات.

وفيما يتعلق بالخيارات الهجومية، أشار إنزاغي إلى أنه لم يحسم بعد هوية اللاعب الذي سيبدأ في مركز الجناح، بين سالم الدوسري والهولندي سامرفيل، موضحاً أن القرار سيتخذ بعد مران الجمعة، في ظل غياب البرازيلي مارتينيلي بسبب الإصابة.

وختم إنزاغي حديثه بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الهلال، واصفاً إياها بالعمود الفقري للفريق، معرباً عن أمله في حضورها بكثافة إلى المدرجات، لما يمثله دعمها من فارق في أداء اللاعبين خلال المباريات.

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نادي الهلال السعودية