هاتريك الخلود يقرب رونالدو من حلم «الـ1000 هدف»

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رحلته الحالمة نحو الهدف الألف في مسيرته الكروية، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في شباك الخلود، ليرفع رصيده التاريخي إلى 985 هدفاً، ويصبح على بُعد 15 هدفاً فقط من بلوغ أحد أبرز الإنجازات الفردية في تاريخ كرة القدم.

ويؤكد الثلاثي التهديفي استمرار فاعلية النجم البرتغالي أمام المرمى، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى موعد وصوله إلى الهدف الألف، وهو الرقم الذي بات أقرب من أي وقت مضى، مع مواصلته التسجيل بقميص النصر.

وكان رونالدو قد أنهى عام 2024 برصيد 43 هدفاً، قبل أن يسجل 41 هدفاً خلال عام 2025، فيما بلغ رصيده في عام 2026 حتى 23 أكتوبر (تشرين الأول) 28 هدفاً، بينها سبعة أهداف في الدوري السعودي للموسم الحالي، قبل ثلاثيته الأخيرة أمام الخلود.

ويظل عام 2013 الأكثر غزارة تهديفية في مسيرة قائد المنتخب البرتغالي، بعدما سجل 69 هدفاً بقميصي ريال مدريد ومنتخب بلاده، في واحدة من أبرز سنواته على المستوى الفردي.

وبحساب معدله التهديفي خلال عامي 2024 و2025، الذي بلغ 42 هدفاً سنوياً، فإن رونالدو يحتاج إلى نحو أربعة أشهر ونصف الشهر لإضافة الأهداف الخمسة عشر المتبقية، إذا حافظ على الوتيرة نفسها، وهو ما يضع بلوغه الهدف الألف خلال الأشهر الأولى من عام 2027 ضمن الاحتمالات المطروحة.

ومع كل هدف جديد، تتقلص المسافة بين رونالدو والرقم الذي يطارده، فيما تتحول مبارياته المقبلة مع النصر والمنتخب البرتغالي إلى محطات منتظرة في سباقه نحو الألفية التاريخية.