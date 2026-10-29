الهلال يخسر مارتينيلي 3 مباريات بسبب الإصابة

أعلن نادي الهلال خضوع لاعبه البرازيلي غابرييل مارتينيلي لجلسة علاجية في العيادة الطبية، وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة القادسية.
وأوضحت الفحوصات الطبية حاجة مارتينيلي لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 10 أيام إلى 15 يوماً، حتى يتماثل للشفاء، ويتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية مجدداً.
وكان مارتينيلي تعرض للإصابة خلال لقاء الهلال أمام القادسية، الجمعة الماضي، حيث استبدله المدرب بعد مرور 4 دقائق من انطلاق الشوط الثاني بسبب الإصابة، التي غيبته أيضاً عن المشاركة في لقاء الزعيم الأخير أمام الشمال القطري، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا للنخبة.
كما ستغيب الإصابة مارتينيلي عن المشاركة في مباريات الفريق أمام الفتح، والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، ومواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.