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الرياضة رياضة سعودية

«موسم الرياض»: غرينهالغ وسيموندز يتنافسان على لقب «باور سلاب»

ضمن ثماني مواجهات تقام في السادس من نوفمبر

الأميركيان لوغان غرينهالغ ولوك سيموندز يتنافسان على لقب الوزن خفيف الثقيل (ويبوك)
الأميركيان لوغان غرينهالغ ولوك سيموندز يتنافسان على لقب الوزن خفيف الثقيل (ويبوك)
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«موسم الرياض»: غرينهالغ وسيموندز يتنافسان على لقب «باور سلاب»

الأميركيان لوغان غرينهالغ ولوك سيموندز يتنافسان على لقب الوزن خفيف الثقيل (ويبوك)
الأميركيان لوغان غرينهالغ ولوك سيموندز يتنافسان على لقب الوزن خفيف الثقيل (ويبوك)

يتصدر الأميركيان لوغان غرينهالغ ولوك سيموندز قائمة اللاعبين في بطولة «باور سلاب 26»، المقررة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، على حلبة «إس إي إف أرينا» في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، حيث يتنافسان على لقب الوزن خفيف الثقيل، ضمن ثماني مواجهات تشهد مشاركة 16 متنافساً في فئات وزنية مختلفة.

وأعلن «موسم الرياض»، الخميس، طرح تذاكر البطولة، التي تشهد مواجهة رئيسية تمتد إلى خمس جولات بين غرينهالغ، الملقب بـ«كيل شوت»، وسيموندز، الملقب بـ«ليثال سترايك»، في حين تُقام المواجهات السبع الأخرى من ثلاث جولات لكل نزال.

وفي الوزن الثقيل، يلتقي زاكير نيمانباييف، الملقب بـ«ستيب ثاندر»، مع ويس مينا، الملقب بـ«ذا بوم»، في حين يواجه براندون رودز، الملقب بـ«ذا ريبر»، منافسه زاك زين، الملقب بـ«دَب زي»، في وزن الوسط.

كما تشهد فئة الوزن خفيف الثقيل مواجهة بين ديوربيك أتاجونوف، الملقب بـ«سكوربيون»، وكيالي كانيكوا، الملقب بـ«ذا تشيف».

وفي بقية المواجهات، يلتقي كابيرو أديديران، الملقب بـ«ذا نيجيريان هالك»، مع أكاسيو دوس سانتوس، الملقب بـ«بيكينو»، في الوزن الثقيل، في حين يواجه دانيار توكتاروف، الملقب بـ«شريدر»، منافسه إيجيوفور صنداي في الوزن المتوسط.

وفي الوزن الخفيف، يلتقي بارديب مع رضوان علي، الملقب بـ«ذا هايدر»، في حين تجمع المواجهة الثامنة أمانبريت سينغ وكارل غلينون في الوزن الثقيل.

وتعود منافسات «باور سلاب» إلى الرياض بعد استضافة نسخ سابقة من البطولة، التي تقوم على توجيه ضربات بكف اليد بين متنافسين وفق قواعد محددة، مع احتساب النتائج بناءً على أداء المشاركين خلال الجولات، أو حسم المواجهة بالضربة القاضية.

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الفيحاء والفيصلي... من يكسب تحدي «الديربي الـ72»؟

ديربيات مثيرة جمعت الفريقين على مدار تاريخهما (تصوير: سعد العنزي)
ديربيات مثيرة جمعت الفريقين على مدار تاريخهما (تصوير: سعد العنزي)
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الفيحاء والفيصلي... من يكسب تحدي «الديربي الـ72»؟

ديربيات مثيرة جمعت الفريقين على مدار تاريخهما (تصوير: سعد العنزي)
ديربيات مثيرة جمعت الفريقين على مدار تاريخهما (تصوير: سعد العنزي)

يلتقي فريقا الفيحاء والفيصلي، السبت المقبل، في «الديربي الـ72» بتاريخ مواجهاتهما الموثقة منذ موسم 1982.

ويلتقي الفريقان في «ديربي سدير» ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين. وتاريخياً؛ نجح الفيصلي في الفوز بـ20 مباراة، مقابل 16 فوزاً للفيحاء، وتعادلا في 19 مباراة.

ومن النتائج الكبيرة التي شهدتها مباريات الفريقين، فوز الفيحاء على الفيصلي 6 - 2 في الدور الثاني من تصفيات «كأس المؤسس» عام 1999، وكان أكبر فوز للفيصلي بنتيجة 5 - 2 في «كأس الأمير فيصل» لموسم 2008 - 2009، وتعادل الفريقان 3 - 3 مرتين؛ الأولى عام 1983، والثانية موسم 1994 - 1995.

وفي تاريخ لقاءات الناديين منذ موسم 1982 (الدرجة الثالثة) وحتى موسم 2022 (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، فقد التقى الفيحاء مع الفيصلي في 58 مباراة بشكل ثابت في المباريات الرسمية، ذهبت نتيجتها لمصلحة الفيصلي بواقع 21 فوزاً، مقابل 17 فوزاً للفيحاء، في حين كان التعادل حاضراً في 20 مرة. والتقى الفريقان قبل عام 1982 في 13 مباراة كانت فيها أكثرية الفوز للفيصلي؛ حيث فاز في 8 لقاءات، فيما فاز الفيحاء في 3، وتعادلا في اثنتين، ليصبح المجموع 71 مباراة تفوق خلالها الفيصلي في 29 مباراة، وفاز الفيحاء في 20 مباراة، وحضر التعادل في 22 مباراة.

أول مباراة جمعت الفريقين بعد تسجيلهما رسمياً انتهت بفوز الفيصلي 4 - 1 وذلك عام 1967. وجرت أول مباراة بين الفريقين بعد دمج ناديي الفيحاء ومنيخ تحت اسم الفيحاء، وانتهت بفوز الفيحاء 1 - 0 عام 1968. فيما كانت آخر مباراة للفريقين خلال موسم 2022 في «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكان آخر فوز للعنابي في موسم 2021 بالدور الأول بنتيجة 1 - 2، وآخر فوز للبرتقالي عام 2020 بهدف مقابل لا شيء.

والتقى الفريقان في 8 منافسات مختلفة منذ 1982 وحتى 2022. وفي دوري المجمعة، لعب الفريقان 31 مباراة، فاز الفيحاء في 12، وفاز الفيصلي في 7، وتعادلا في 12.

وفي «كأس الملك» لعبا مباراة واحدة فاز فيها الفيحاء.

وفي «كأس ولي العهد» جرت بينهما 4 مباريات، فاز الفيصلي في 3 منها، وفاز الفيحاء في مباراة.

أما على صعيد «كأس الأمير فيصل بن فهد»، فقد جمعتهما 4 مباريات، فاز الفيصلي في 3 منها، وتعادلا في مباراة.

وفي «كأس المؤسس» جرت مباراتان؛ فاز الفيصلي في إحداهما، والفيحاء في الأخرى.

وعلى صعيد الدرجة الثانية، جرت مباراتان؛ فاز الفيصلي في مباراة منهما، وتعادلا في الأخرى.

كما جمعتهما على صعيد الدرجة الأولى 6 مباريات، فاز الفيصلي في مباراتين، وفاز الفيحاء في مباراة، وحضر التعادل في 3 مباريات.

أما في الدوري الممتاز، فقد جرت 8 مباريات، فاز الفيصلي في 4 منها، وفاز الفيحاء في مباراة، وحضر التعادل في 3 مباريات.

وحقق الفريقان عدداً من الإنجازات على مستوى الدرجتين الأولى والثانية، فقد حقق الفيحاء أغلى البطولات «كأس الملك» عام 2022، وكذلك حقق بطولة «دوري الثانية» مرتين، وحقق بطولة «دوري الدرجة الأولى» مرة واحدة. في حين حقق الفيصلي بطولة «كأس الملك»؛ بوصفها أغلى بطولاته، عام 2021، كما حقق بطولة «دوري الدرجة الثانية» مرتين، وحقق بطولة «دوري الدرجة الأولى» مرة واحدة، وحقق بطولة «كأس الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى» مرة واحدة.

وبالنسبة إلى هدافي الفريقين، فيبرز عبد الله الصعب هداف البرتقالي التاريخي، حيث سجل في شباك الفيصلي 9 أهداف. في حين يأتي المهاجم عبد الله الخمعلي هدافاً للفيصلي بتسجيله في شباك الفيحاء 11 هدفاً.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الدوري السعودي»: «الخليج» يمطر شِباك «الحزم» برباعية

لاعبو «الخليج» يحتفلون بأول أهدافهم في المباراة (نادي الخليج)
لاعبو «الخليج» يحتفلون بأول أهدافهم في المباراة (نادي الخليج)
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«الدوري السعودي»: «الخليج» يمطر شِباك «الحزم» برباعية

لاعبو «الخليج» يحتفلون بأول أهدافهم في المباراة (نادي الخليج)
لاعبو «الخليج» يحتفلون بأول أهدافهم في المباراة (نادي الخليج)

أمطر نادي الخليج شِباك ضيفه الحزم برباعية (4-2)، في المواجهة التي جمعتهما بالدمام، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الخليج التسجيل في الدقيقة 24 عندما أطلق موسى بارو تسديدة قوية اصطدمت ‌بأحد لاعبي الحزم ‌إلى ​داخل ‌شِباكه.

لكن الحزم ⁠عاد ​في النتيجة ⁠عن طريق سفيان بن دبكة، الذي سجل من ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، قبل أن ⁠يضيف أفيميكو بولولو الهدف الثاني ‌بتسديدة ‌من مسافة قريبة ​قبل نهاية ‌الشوط الأول.

وبعد مرور دقيقة واحدة ‌من عمر الشوط الثاني، أدرك بوبكر كوياتيه التعادل لصالح الخليج بتسديدة من مسافة قريبة.

وفي الدقيقة ‌73، سجل جوشوا كينج الهدف الثالث بضربة ⁠رأس ⁠من بين اثنين من مدافعي الحزم، قبل أن يختتم زميله بارو التسجيل بعد دقيقتين فقط بعدما راوغ الحارس عقب انطلاقة سريعة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الخليج إلى 15 نقطة في المركز التاسع، ويتجمد رصيد ​الحزم ​عند 10 نقاط في المركز 13.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

لماذا تكتسب مباراة الدرعية ونيوم أهمية تاريخية في الدوري السعودي؟

جماهير الدرعية تتحفز لتسجيل حضور قوي خلف ناديها في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
جماهير الدرعية تتحفز لتسجيل حضور قوي خلف ناديها في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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لماذا تكتسب مباراة الدرعية ونيوم أهمية تاريخية في الدوري السعودي؟

جماهير الدرعية تتحفز لتسجيل حضور قوي خلف ناديها في المباراة (تصوير: سعد العنزي)
جماهير الدرعية تتحفز لتسجيل حضور قوي خلف ناديها في المباراة (تصوير: سعد العنزي)

تكتسب مواجهة الدرعية ونيوم الجمعة؛ ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، أهمية تاريخية خاصة؛ إذ يمثل اللقاءُ الأول في تاريخ الناديين صفحةً جديدة في مسيرة فريقين يرتبطان بمشروعين استثماريين طموحَين، هما «شركة نيوم» و«شركة الدرعية»، وتجمعهما تطلعات لترسيخ حضورهما في كرة القدم السعودية.

وتحمل المباراة دلالات استثنائية في ظل اختلاف المرحلة التي يعيشها كل فريق؛ فنيوم يخوض موسمه الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما بدأ رحلة المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم السعودية، فيما يمثل الموسم الحالي أول مواسم الدرعية تحت الأضواء، في خطوة تعكس طموحات النادي نحو بناء فريق قادر على المنافسة وإثبات حضوره بين الكبار.

وعلى مستوى الأسماء، تزداد المواجهة جاذبية في ظل ما تضمه قائمة الفريقين من عناصر ذات خبرة وإمكانات فنية لافتة؛ إذ يضم نيوم: الفرنسي ألكسندر لاكازيت، إلى جانب الجزائري محمد سعيد بن رحمة، والسنغالي مالانغ سار، ضمن مجموعة يسعى بها الفريق إلى تعزيز حضوره وتقديم مستويات تتناسب وطموحاته في المنافسات المحلية.

في المقابل، يملك الدرعية أسماء بارزة، يتقدمها: الأوروغوياني داروين نونيز، والفرنسي إنزو ميو، والسنغالي إدريسا غاي، وهي عناصر تمنح الفريق خيارات فنية متنوعة، وتضيف مزيداً من القيمة إلى المواجهة، التي ينتظر أن تشكل فرصة للجهازين الفنيين للوقوف على جاهزية اللاعبين وتقييم مستوياتهم.

وتأتي المباراة في وقت يحتل فيه نيوم المركز الـ6 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بينما يوجد الدرعية في المركز الـ8 برصيد 15 نقطة؛ مما يعكس تقارباً نسبياً في الرصيد النقطي، ويمنح اللقاء بعداً إضافياً على مستوى قياس الجاهزية والتنافس بين الفريقين.

قيمة المباراة لا تتوقف عند الجوانب الفنية وإضافة النقاط الـ3، بل تمتد إلى بُعْدها التاريخي، بوصفها المحطة الأولى في سجل المواجهات بين الناديين، بما تحمله من فرصة لتأسيس منافسة جديدة قد تتجدد في السنوات المقبلة.

وتبقى الأنظار متجهة إلى أرضية الملعب، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار الأول في المواجهة، وستظل نتيجتها جزءاً من الذاكرة التاريخية للناديين، بصفتها المباراة التي دشنت سجل اللقاءات بين نيوم والدرعية، وكتبت أول سطر في حكاية كروية جديدة تجمع مشروعَين طموحَين في المشهد الرياضي السعودي.

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