«موسم الرياض»: غرينهالغ وسيموندز يتنافسان على لقب «باور سلاب»

يلتقي فريقا الفيحاء والفيصلي، السبت المقبل، في «الديربي الـ72» بتاريخ مواجهاتهما الموثقة منذ موسم 1982.

ويلتقي الفريقان في «ديربي سدير» ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين. وتاريخياً؛ نجح الفيصلي في الفوز بـ20 مباراة، مقابل 16 فوزاً للفيحاء، وتعادلا في 19 مباراة.

ومن النتائج الكبيرة التي شهدتها مباريات الفريقين، فوز الفيحاء على الفيصلي 6 - 2 في الدور الثاني من تصفيات «كأس المؤسس» عام 1999، وكان أكبر فوز للفيصلي بنتيجة 5 - 2 في «كأس الأمير فيصل» لموسم 2008 - 2009، وتعادل الفريقان 3 - 3 مرتين؛ الأولى عام 1983، والثانية موسم 1994 - 1995.

وفي تاريخ لقاءات الناديين منذ موسم 1982 (الدرجة الثالثة) وحتى موسم 2022 (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)، فقد التقى الفيحاء مع الفيصلي في 58 مباراة بشكل ثابت في المباريات الرسمية، ذهبت نتيجتها لمصلحة الفيصلي بواقع 21 فوزاً، مقابل 17 فوزاً للفيحاء، في حين كان التعادل حاضراً في 20 مرة. والتقى الفريقان قبل عام 1982 في 13 مباراة كانت فيها أكثرية الفوز للفيصلي؛ حيث فاز في 8 لقاءات، فيما فاز الفيحاء في 3، وتعادلا في اثنتين، ليصبح المجموع 71 مباراة تفوق خلالها الفيصلي في 29 مباراة، وفاز الفيحاء في 20 مباراة، وحضر التعادل في 22 مباراة.

أول مباراة جمعت الفريقين بعد تسجيلهما رسمياً انتهت بفوز الفيصلي 4 - 1 وذلك عام 1967. وجرت أول مباراة بين الفريقين بعد دمج ناديي الفيحاء ومنيخ تحت اسم الفيحاء، وانتهت بفوز الفيحاء 1 - 0 عام 1968. فيما كانت آخر مباراة للفريقين خلال موسم 2022 في «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكان آخر فوز للعنابي في موسم 2021 بالدور الأول بنتيجة 1 - 2، وآخر فوز للبرتقالي عام 2020 بهدف مقابل لا شيء.

والتقى الفريقان في 8 منافسات مختلفة منذ 1982 وحتى 2022. وفي دوري المجمعة، لعب الفريقان 31 مباراة، فاز الفيحاء في 12، وفاز الفيصلي في 7، وتعادلا في 12.

وفي «كأس الملك» لعبا مباراة واحدة فاز فيها الفيحاء.

وفي «كأس ولي العهد» جرت بينهما 4 مباريات، فاز الفيصلي في 3 منها، وفاز الفيحاء في مباراة.

أما على صعيد «كأس الأمير فيصل بن فهد»، فقد جمعتهما 4 مباريات، فاز الفيصلي في 3 منها، وتعادلا في مباراة.

وفي «كأس المؤسس» جرت مباراتان؛ فاز الفيصلي في إحداهما، والفيحاء في الأخرى.

وعلى صعيد الدرجة الثانية، جرت مباراتان؛ فاز الفيصلي في مباراة منهما، وتعادلا في الأخرى.

كما جمعتهما على صعيد الدرجة الأولى 6 مباريات، فاز الفيصلي في مباراتين، وفاز الفيحاء في مباراة، وحضر التعادل في 3 مباريات.

أما في الدوري الممتاز، فقد جرت 8 مباريات، فاز الفيصلي في 4 منها، وفاز الفيحاء في مباراة، وحضر التعادل في 3 مباريات.

وحقق الفريقان عدداً من الإنجازات على مستوى الدرجتين الأولى والثانية، فقد حقق الفيحاء أغلى البطولات «كأس الملك» عام 2022، وكذلك حقق بطولة «دوري الثانية» مرتين، وحقق بطولة «دوري الدرجة الأولى» مرة واحدة. في حين حقق الفيصلي بطولة «كأس الملك»؛ بوصفها أغلى بطولاته، عام 2021، كما حقق بطولة «دوري الدرجة الثانية» مرتين، وحقق بطولة «دوري الدرجة الأولى» مرة واحدة، وحقق بطولة «كأس الأمير فيصل لأندية الدرجة الأولى» مرة واحدة.

وبالنسبة إلى هدافي الفريقين، فيبرز عبد الله الصعب هداف البرتقالي التاريخي، حيث سجل في شباك الفيصلي 9 أهداف. في حين يأتي المهاجم عبد الله الخمعلي هدافاً للفيصلي بتسجيله في شباك الفيحاء 11 هدفاً.