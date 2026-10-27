إنزاغي بعد ثلاثية الشمال: تؤلمني هذه الخسارة

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال السعودي، عن حزنه عقب خسارة فريقه أمام الشمال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الإرهاق البدني كان أحد أبرز الأسباب التي أثرت في أداء لاعبيه خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: «تؤلمني هذه الخسارة، فهي الثالثة منذ توليت تدريب الهلال. قدمنا شوطاً أول بمستوى جيد، لكننا لم نظهر بالأداء المنتظر خلال الشوط الثاني بسبب الإرهاق الذي عانى منه اللاعبون».

وأضاف المدرب الإيطالي: «سنعود إلى الرياض من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة، وعلينا العمل على تجاوز هذه الخسارة والاستعداد بصورة جيدة للمباريات المقبلة».

وتطرق إنزاغي إلى الغيابات التي واجهت فريقه، موضحاً أن محزري وسامرفيل ومارتينيلي كانوا اللاعبين الوحيدين الذين لم يرافقوا بعثة الهلال، في حين حضر الثنائي البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرغي سافيتش، رغم عدم جاهزيتهما البدنية للمشاركة.

وأوضح قائلاً: «اصطحبنا نيفيز وسافيتش معنا على أمل تجهيزهما ليكونا على الأقل ضمن الخيارات المتاحة على مقاعد البدلاء، لكن للأسف لم يكن أي منهما جاهزاً للمشاركة في المباراة».

وفي حديثه عن أداء بعض لاعبيه، أشاد إنزاغي بالمستوى الذي قدمه قائد الفريق سالم الدوسري وزميله بوابري، مؤكداً رضاه عن مردودهما الفني رغم الخسارة.

وقال: «أهنئ سالم الدوسري وبوابري على أدائهما خلال المباراة، وأنا راضٍ عما قدماه».