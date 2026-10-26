مدرب الأهلي: استقبال الأهداف ما زال يزعجني

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه استحق الفوز على الغرافة القطري، مشيراً إلى أن ضغط المباريات وتداخل المنافسات يفرضان تحديات كبيرة على اللاعبين، رغم التحسن الذي يلمسه في أداء المجموعة.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن الأهلي ظهر بصورة مميزة منذ البداية، ونجح في السيطرة على مجريات اللعب، لكنه لم يستثمر الفرص التي أتيحت له لحسم المواجهة خلال الشوط الأول، قبل أن يتمكن الغرافة من العودة إلى المباراة بتسجيل هدف في الشوط الثاني.

وأضاف: «أنا سعيد جداً بالانتصار، وأرى أننا استحققناه. كنا مميزين منذ البداية في الحفاظ على مستوانا والسيطرة على مجريات المباراة، لكننا لم نستغل ذلك لحسم النتيجة في الشوط الأول».

وأشار مدرب الأهلي إلى احترامه لقدرات الفريق القطري، مؤكداً أنه يمتلك إمكانات عالية، قبل أن يشيد بالهدف الذي سجله ماتياس، ويصفه بالجميل، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تقديم مستويات مميزة في المباريات المقبلة.

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن الإرهاق ودوره في إهدار الفرص خلال الشوط الأول، أقر بوسيتش بأن فريقه كان قادراً على حسم المباراة مبكراً، لكنه أشار إلى صعوبة الروزنامة التي يخوض خلالها الأهلي مواجهات متلاحقة في بطولات قوية وأمام منافسين من مستويات عالية.

وقال: «كانت لدينا فرص كبيرة، وكان بإمكاننا حسم المباراة في الشوط الأول، لكننا نلعب في ظل جدول مزدحم وبطولات صعبة أمام فرق كبيرة وقوية. سنحاول التحسن، وكان هذا الفوز مهماً للغاية، وهذا هو الأهم».

ولم يُخفِ بوسيتش عدم رضاه الكامل عن المستوى الذي وصل إليه الفريق حتى الآن، رغم إشادته بجهود اللاعبين والتطور التدريجي في أداء المجموعة، موضحاً أن فترة التوقف شهدت العمل على معالجة عدد من الجوانب الفنية، إلا أن استقبال الأهداف لا يزال أمراً مزعجاً بالنسبة إليه.

وأضاف: «أرى تحسناً في عمل المجموعة يوماً بعد يوم، واللاعبون يعملون بجد واجتهاد، ولا ننسى أن ضغط المباريات يستنزف كثيراً من جهدهم، لكنني لم أصل مع الأهلي حتى الآن إلى مستوى الأداء الذي أطمح إليه».

من جانبه، أعرب البرازيلي ماتيوس غونسالفيس، لاعب الأهلي، عن سعادته بالتسجيل والمساهمة في صناعة الفرص، مؤكداً جاهزيته الدائمة للمشاركة، سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو من خلال الدخول بديلاً خلال المباراة.

وقال غونسالفيس: «أطمح دائماً إلى تقديم مساهمات مؤثرة مع الفريق، وأشكر المدرب على إتاحة الفرصة لي اليوم. أكون دائماً في كامل الجاهزية للمشاركة، سواء بدأت المباراة أساسياً أو دخلت في الشوط الثاني. تحقق الأهم اليوم، وهو الانتصار».