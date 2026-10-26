«نخبة آسيا»: لدغة برازيلية تمنح الأهلي نقاط الغرافة

نجحت إدارة نادي القادسية في إظهار فريق السيدات لكرة القدم، بصورة مميزة، هذا الموسم، من خلال تعزيز حضوره في المنافسات المحلية، فضلاً عن دعم الفئات السنية، وإعداد اللاعبات السعوديات للمشاركة في المنافسات والمنتخبات الوطنية، ضمن منظومة تجمع بين التنافس الرياضي وصناعة المواهب.

ويشارك الفريق الأول في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، إلى جانب منافسات كأس الاتحاد السعودي للسيدات وكأس تحدي الممتاز للسيدات، بينما يشارك فريق تحت 17 عاماً في الدوري السعودي الممتاز للناشئات وكأس الاتحاد السعودي للناشئات، بما يعكس امتداد المشاركة التنافسية للقادسية عبر أكثر من فئة عمرية.

واستهل الفريق الأول لسيدات القادسية مشواره في الدوري السعودي الممتاز للموسم الحالي بانطلاقة قوية، محققاً 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، ليحصد 15 نقطة، وينفرد بصدارة جدول الترتيب بعد الجولة الخامسة.

وفاز القادسية على العلا بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق انتصاراً عريضاً على الترجي بنتيجة 14 – 0، ثم يتجاوز الاتحاد بنتيجة 2 – 1، ويحقق فوزاً على نيوم بهدفين دون مقابل، ويسجل فوزاً كبيراً على مستضيفه الأهلي بنتيجة (10 - 0).

وعلى صعيد الإنجازات، فقد سبق لسيدات القادسية تحقيق وصافة كأس الاتحاد السعودي للسيدات، في محطة بارزة ضمن مسيرة الفريق في المنافسات المحلية، تعكس حضوره في المنافسة على الألقاب.

من مباراة القادسية الأخيرة أمام الأهلي (نادي القادسية)

ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبات السعوديات إلى جانب محترفات من جنسيات متعددة، تشمل البرازيل وإسبانيا وفرنسا وكولومبيا، في مزيج يجمع بين المواهب الوطنية والخبرات الدولية، ويسهم في تنوع الخيارات الفنية وتعزيز التنافسية داخل الفريق.

وتمثل أكاديمية الفتيات ركيزة أساسية في منظومة كرة قدم بالنادي، إذ تعمل على تطوير قدرات اللاعبات الفنية والبدنية، وصقل مواهبهن، وإكسابهن الخبرة التنافسية من خلال 5 فئات عمرية، هي تحت 17 عاماً، وتحت 15 عاماً، وتحت 14 عاماً، وتحت 13 عاماً، وتحت 11 عاماً، بما يسهم في إعداد اللاعبات وتطويرهن وفق مسار متدرج يهيئهن للمراحل التنافسية المقبلة.

وحقق فريق سيدات القادسية تحت 17 عاماً لقب بطولة الاتحاد السعودي للناشئات في موسم 2023 – 2024، وفق المسمى السابق للبطولة، بينما توّج فريق تحت 15 عاماً ببطولة الاتحاد السعودي للفتيات تحت 15 عاماً لمنطقة الشرقية مرتين متتاليتين، في إنجازات تعكس حضور فرق الفئات السنية في المنافسات المحلية.

ويواصل فريق تحت 17 عاماً حضوره التنافسي في الموسم الحالي، بعدما تصدّر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للناشئات برصيد 9 نقاط، محققاً 9 انتصارات خلال الجولات الثلاث الأولى، ليحصد العلامة الكاملة، ويؤكد انطلاقته الإيجابية في المسابقة.

ويمتد أثر العمل في الأكاديمية إلى الفريق الأول، من خلال تصعيد المواهب الشابة ومنحها الفرصة لخوض تجربة المنافسة على مستوى الفريق الأول، كما تمثل اللاعبة مها البدراني أحد نماذج هذا المسار، بما يعزز استمرارية تطوير اللاعبات وتهيئتهن للانتقال بين الفئات العمرية وصولاً إلى الفريق الأول.

ويمتد حضور لاعبات القادسية إلى المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، من المنتخب السعودي الأول للسيدات إلى منتخبي الشابات تحت 20 عاماً والناشئات تحت 17 عاماً، بما يعكس اتساع قاعدة اللاعبات المشاركات في برامج الإعداد والاستحقاقات الوطنية.

وشهدت قوائم المنتخب السعودي الأول للسيدات والمنتخب السعودي للشابات تحت 20 عاماً، المعلنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، استدعاء 11 لاعبة من القادسية، بواقع 7 لاعبات للمنتخب الأول و4 لاعبات لمنتخب تحت 20 عاماً، من بينهن لاعبات في الفريق الأول وأخريات من أكاديمية الفتيات.

ويبرز هذا الحضور دور النادي في تطوير اللاعبات السعوديات وإعدادهن للمشاركة على مستويات تنافسية مختلفة، إلى جانب أهمية الربط بين برامج الأكاديمية ومتطلبات الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، بما يتيح للمواهب الشابة مواصلة التطور واكتساب الخبرة.