رونالدو يتحدى «أزمة البرتغال» ويستعيد البسمة مع «النصر»

أسهم كريستيانو رونالدو في هز الشِّباك، خلال فوز «النصر» على «الفيصلي»، في الدوري السعودي للمحترفين، ليواصل الهدّاف البرتغالي استعادة البسمة عقب فترة من الجدل، بعد أزمة مع مواطنه خيسوس، مدرب منتخب بلاده، أدت إلى إيقافه لمدة 30 يوماً.

وعلى الرغم من التزامه على مدار 23 عاماً من تمثيل البرتغال، غادر رونالدو معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك، خلال فترة التوقف الدولية الماضية، واتهم مدربه خيسوس «بنكثِ وعوده»، ما أثار شكوكاً بشأن عودته للعب دولياً مجدداً، قبل أن يتعرض لإيقاف لمدة شهر واحد.

وبعد يوم واحد من إعلان الاتحاد البرتغالي للعبة إيقافه وتغريمه 285 دولاراً، أهدر هدّاف ريال مدريد السابق ركلة جزاء وعِدة فرص في مشهد غير معتاد لمهاجم يبحث عن الوصول لهدفه رقم 1000، قبل أن يسجل مواطنه جواو فيلكس هدف الفوز 1-0 على «نيوم»، يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

لكن رونالدو (41 عاماً) بدا أنه في أفضل حال، في الفوز 3-1 على «الفيصلي»، الجمعة، إذ سجل هدفه الخامس، هذا الموسم، في 9 مباريات بـ«الدوري».

فقبل أن يرتقي لاستقبال ركلة حرة نفّذها فيلكس ويحوّلها في المرمى، في لعبة مشتركة مع أندريه جيروتو، انطلق رونالدو من الجانب الأيسر، وراوغ مدافعاً وأطلق تسديدة منخفضة ارتدّت من القائم الأيسر.

وسجل رونالدو هدفه رقم 982، مواصلاً سعيه للوصول إلى الهدف الألف في مسيرته مع مختلف الأندية وعلى المستوى الدولي.

وواصل رونالدو تحركاته الهجومية، وسجل هدفاً لم يُحتسب بداعي التسلل، ثم أرسل تمريرة عرضية هيأها عبد الله الحمدان لأنجيلو، الذي أضاف الهدف الثالث ليحسم «النصر» الفوز ويرفع رصيده إلى 25 نقطة محققاً فوزه الرابع في آخِر 4 مباريات.

وبعد اختياره أفضل لاعب في المباراة، فضّل رونالدو تسليم الجائزة لزميله الحمدان، الذي سجل الهدف الافتتاحي في المباراة، وكان صاحب التمريرة الحاسمة لهدف قائد البرتغال الذي لم يُحتسب.

وقال الحمدان، لمنصة «ثمانية»: «شرفٌ كبير لي أن ألعب بجوار أسطورة من أساطير كرة القدم. إن شاء الله هذه (الواقعة) تعطيني الدفعة لمزيد من النجاحات في المقبل... الجميع يشاهد مستواه داخل أرضية الملعب وما يفعله خارجه».