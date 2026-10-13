إنزاغي: سيطرنا على السد.. ومارتينيلي لاعب كبير ومحظوظون بوجوده

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال السعودي، عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام السد القطري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن فريقه فرض سيطرته على أغلب مجريات المواجهة ونجح في تحقيق فوز مهم خارج أرضه، مشيداً في الوقت ذاته بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها غابرييل مارتينيلي، وقدرته على خدمة الفريق في أكثر من مركز.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «سعيد بأداء اللاعبين، لقد قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا على أغلب مجريات اللقاء، وشاهدت أداءً رائعاً من الفريق».

️| سيموني إنزاغي مدرب فريق #الهلال في المؤتمر الصحافي:-سعيد بأداء اللاعبين؛ قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا على أغلب مجريات اللقاء، وشاهدت أداءً رائعاً من الفريق.#السد_الهلال #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/bVETXdqnPP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026

️| أولي واتكينز لاعب فريق #الهلال في المؤتمر الصحافي:-مباراة كانت صعبة، قابلنا لاعبين مهاريين، ودخلنا المباراة برتم بطيء، ولكن حققنا الفوز في النهاية وهذا الأمر الأهم.#السد_الهلال #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/yVF12t1Bqg — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 13, 2026

واختتم المدرب الإيطالي حديثه بالتأكيد على أهمية الانتصار خارج الأرض، مشيراً إلى صعوبة المواجهة أمام السد، وقال: «مواجهة خارج الديار لم تكن سهلة أبداً، وأشكر جماهيرنا الكبيرة على وجودها ودعمها المستمر للفريق».

من جانبه، أكد أولي واتكينز، لاعب الهلال، أن فريقه واجه صعوبات خلال المباراة، خصوصاً في بدايتها، قبل أن ينجح في تحقيق هدفه بالخروج بالنقاط الثلاث.

وقال واتكينز خلال المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة، واجهنا لاعبين مهاريين، ودخلنا المباراة برتم بطيء، ولكننا حققنا الفوز في النهاية، وهذا هو الأمر الأهم».

وأضاف: «واجهنا فريقاً كبيراً وقوياً على ملعبه، وطموحنا واضح وكبير، ويتمثل في التتويج بلقب البطولة».

واختتم لاعب الهلال حديثه بالتأكيد على استمرار التحضيرات والاستعدادات الفنية بين المباريات، قائلاً: «الاستعدادات للمباريات دائماً ما تكون متواصلة، وقدمنا ما هو مطلوب منا على أرض الملعب».