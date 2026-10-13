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إنزاغي: سيطرنا على السد.. ومارتينيلي لاعب كبير ومحظوظون بوجوده

واتكينز قال إن الهلال واجه صعوبات في المباراة

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال السعودي (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال السعودي (الشرق الأوسط)
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إنزاغي: سيطرنا على السد.. ومارتينيلي لاعب كبير ومحظوظون بوجوده

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال السعودي (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال السعودي (الشرق الأوسط)

أعرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال السعودي، عن سعادته بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام السد القطري، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكداً أن فريقه فرض سيطرته على أغلب مجريات المواجهة ونجح في تحقيق فوز مهم خارج أرضه، مشيداً في الوقت ذاته بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها غابرييل مارتينيلي، وقدرته على خدمة الفريق في أكثر من مركز.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «سعيد بأداء اللاعبين، لقد قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا على أغلب مجريات اللقاء، وشاهدت أداءً رائعاً من الفريق».

واختتم المدرب الإيطالي حديثه بالتأكيد على أهمية الانتصار خارج الأرض، مشيراً إلى صعوبة المواجهة أمام السد، وقال: «مواجهة خارج الديار لم تكن سهلة أبداً، وأشكر جماهيرنا الكبيرة على وجودها ودعمها المستمر للفريق».

من جانبه، أكد أولي واتكينز، لاعب الهلال، أن فريقه واجه صعوبات خلال المباراة، خصوصاً في بدايتها، قبل أن ينجح في تحقيق هدفه بالخروج بالنقاط الثلاث.

وقال واتكينز خلال المؤتمر الصحافي: «كانت مباراة صعبة، واجهنا لاعبين مهاريين، ودخلنا المباراة برتم بطيء، ولكننا حققنا الفوز في النهاية، وهذا هو الأمر الأهم».

وأضاف: «واجهنا فريقاً كبيراً وقوياً على ملعبه، وطموحنا واضح وكبير، ويتمثل في التتويج بلقب البطولة».

واختتم لاعب الهلال حديثه بالتأكيد على استمرار التحضيرات والاستعدادات الفنية بين المباريات، قائلاً: «الاستعدادات للمباريات دائماً ما تكون متواصلة، وقدمنا ما هو مطلوب منا على أرض الملعب».

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الرياضة رياضة سعودية

غالتييه: ضغط المباريات يدفعنا للمداورة في دوري أبطال الخليج للأندية

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
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غالتييه: ضغط المباريات يدفعنا للمداورة في دوري أبطال الخليج للأندية

الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب فريق نيوم (الشرق الأوسط)

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، رضاه عن النتيجة التي حققها فريقه أمام شعب حضرموت اليمني، في افتتاح مشواره بمنافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مؤكداً أهمية تحقيق الفوز في بداية المشاركة الخارجية، خصوصاً في ظل وجود 3 فرق أخرى في المجموعة، وضغط المباريات الذي يفرض على الجهاز الفني الاستعانة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إنه راضٍ جداً عن النتيجة، موضحاً أن الجهاز الفني أجرى عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية بسبب ضغط المباريات، ومع ذلك قدّم الفريق مباراة جيدة.

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن تسجيل هدفين مبكرين أسهم في تسهيل مهمة فريقه، ومنحه الأفضلية في السيطرة والاستحواذ على الكرة خلال فترات مختلفة من المواجهة.

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في الدوري السعودي للمحترفين، وإمكانية اعتماد سياسة المداورة خلال منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، أكّد غالتييه أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر.

وأوضح أن ضغط المباريات، إلى جانب لوائح البطولة التي تتيح لكل فريق تسجيل 35 لاعباً، يمنح الجهاز الفني مساحة للاستفادة من خياراته البشرية وتوزيع دقائق اللعب بين اللاعبين، بما يساعد على التعامل مع متطلبات المنافسة.

وتطرق غالتييه إلى غياب لاعبَين مهمين عن التشكيلة الأساسية، هما علاء آل حجي وأمادو كوني، بسبب الإصابة، مؤكداً ثقته في بقية عناصر الفريق وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة.

وأضاف أن اللاعبين يقدمون مستويات مميزة خلال الحصص التدريبية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني ينتظر عودة الثنائي المصاب، مع استمرار ثقته في جميع لاعبي خط الوسط وبقية مراكز الفريق.

وشدّد المدرب الفرنسي على أهمية الاستفادة من عمق التشكيلة خلال البطولة الخليجية، في ظل ازدحام جدول المباريات، والسعي إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين ومواصلة المنافسة على أكثر من جبهة.

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«النخبة الآسيوي»: الاتحاد يخسر أمام شباب الأهلي بثنائية

الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)
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«النخبة الآسيوي»: الاتحاد يخسر أمام شباب الأهلي بثنائية

الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)
الكولومبي ريتشارد ريوس سجّل هدف الاتحاد الوحيد (نادي الاتحاد)

واصل شباب الأهلي الإماراتي انطلاقته الناجحة في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم محققاً انتصاره الثاني توالياً، إذ تغلب 2-1 على مضيّفه الاتحاد السعودي الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري.

ويدين شباب الأهلي بفضل كبير في الفوز للاعبه سردار آزمون، الذي سجّل هدفين مبكرين، قبل أن يرد الاتحاد بهدف في الشوط الثاني، سجّله الكولومبي ريتشارد ريوس.

ورفع شباب الأهلي، الذي فاز في الجولة الأولى 1-صفر على تراكتور الإيراني، رصيده إلى 6 نقاط متساوياً في ذلك مع العين الإماراتي واستقلال طهران والهلال السعودي.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة حصدها بالتعادل في الجولة الأولى 1-1 مع الشمال القطري.

وحقق شباب الأهلي بداية قوية في المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وافتتح التسجيل عندما انطلق جيليرمي بالا ببراعة على الجهة اليسرى وراوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء ثم مرّر كرة عرضية إلى آزمون غير المراقب ليسكن الكرة في الشباك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 15 إثر إصابة بالا، وشارك مكانه رضا غندي بور.

وبعدها بثوانٍ، عزّز آزمون تقدم الفريق الإماراتي إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ تلقى تمريرة طولية من غندي بور، وانطلق ثم راوغ الحارس وصوب الكرة في المرمى.

بعدها كثّف الاتحاد ضغطه وصنع عدداً من الفرص خلال الشوط الأول، لكن افتقاد الدقة في اللمسة الأخيرة وتألق ماتيوس دونيلي حارس شباب الأهلي حالا دون اهتزاز الشباك.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية في الشوط الثاني حتى نجح الاتحاد في هز الشباك في الدقيقة 66 عن طريق ريوس الذي سدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في زاوية ضيقة.

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مارتينيلي لـ«الشرق الأوسط»: الجناح الأيسر مركزي المفضل... وجاهز للعب في أي موقع هجومي

البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
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مارتينيلي لـ«الشرق الأوسط»: الجناح الأيسر مركزي المفضل... وجاهز للعب في أي موقع هجومي

البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)
البرازيلي غابرييل مارتينيلي لاعب فريق الهلال (حساب اللاعب)

أعرب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، لاعب فريق الهلال، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه خارج أرضه، مؤكداً أن الأداء الذي قدمه اللاعبون في الشوط الثاني كان حاسماً في التفوق على المنافس وحصد النقاط الثلاث.

وقال مارتينيلي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «كانت مباراة صعبة للغاية، خصوصاً في بدايتها، إذ واجهنا منافساً قوياً بدأ اللقاء بصورة جيدة جداً، غير أننا ظهرنا بمستوى أفضل بكثير في الشوط الثاني، وأعتقد أننا استحققنا الحصول على النقاط الثلاث».

وعن مشاركته في مركز الجناح الأيسر، أوضح النجم البرازيلي: «لطالما قلت إن الجناح الأيسر هو مركزي المفضل، غير أنني أستطيع اللعب أيضاً مهاجماً صريحاً أو جناحاً أيمن، وبغض النظر عن المركز الذي أشارك فيه، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق وتحقيق الانتصارات».

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