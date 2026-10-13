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الرياضة رياضة سعودية

الأربعاء… سحب قرعة كأس السوبر السعودي في الكويت بمشاركة أربعة أندية

النصر والأهلي والقادسية والخلود يترقبون مواجهتي نصف النهائي

مسؤولو الاتحادين السعودي والكويتي سيحضرون سحب مراسم القرعة (الاتحاد السعودي)
مسؤولو الاتحادين السعودي والكويتي سيحضرون سحب مراسم القرعة (الاتحاد السعودي)
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الأربعاء… سحب قرعة كأس السوبر السعودي في الكويت بمشاركة أربعة أندية

مسؤولو الاتحادين السعودي والكويتي سيحضرون سحب مراسم القرعة (الاتحاد السعودي)
مسؤولو الاتحادين السعودي والكويتي سيحضرون سحب مراسم القرعة (الاتحاد السعودي)

تُسحب في الكويت، الأربعاء، قرعة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة أربعة أندية هي النصر والأهلي والقادسية والخلود، وذلك لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي للبطولة المقررة إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتُجرى مراسم القرعة عند الساعة 12:30 ظهراً في فندق سانت ريجيس بالكويت، بحضور ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم والأندية الأربعة المشاركة، حيث ستحدد القرعة طرفي مواجهتي نصف النهائي المقررتين يومي 19 و20 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر ذاته.

ويستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباريات الثلاث، في النسخة الثالثة عشرة من المسابقة، التي شهدت خلال تاريخها تغييرات في نظام المشاركة، بعدما بدأت بمواجهة واحدة تجمع بطلي الدوري وكأس الملك، قبل اعتماد نظام الفرق الأربعة وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وتدخل الكويت قائمة الدول التي استضافت كأس السوبر السعودي خارج المملكة، بعدما سبق للمسابقة أن أقيمت في عدد من المدن والعواصم خلال نسخها الماضية.

وبدأت البطولة عام 2013 في مكة المكرمة، قبل أن تنتقل بين الرياض وجدة وأبها، فيما كانت العاصمة البريطانية لندن أول محطة خارجية للمسابقة، واستضافت ثلاث نسخ أعوام 2015 و2016 و2018، ثم انتقلت البطولة إلى أبوظبي عام 2024، قبل أن تستضيف هونغ كونغ النسخة الماضية عام 2025.

وبذلك تصبح الكويت ثامن مدينة تستضيف المسابقة، ورابع وجهة خارج المملكة، والسادسة من حيث عدد النسخ التي تقام خارج الأراضي السعودية.

وشهدت النسخة الماضية في هونغ كونغ تتويج الأهلي باللقب على حساب النصر، بعدما انتهت المباراة النهائية بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم الأهلي ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ليحقق لقبه الثاني في تاريخ المسابقة.

وتحمل النسخة المقبلة احتمال تجدد مواجهة الأهلي والنصر، سواء في الدور نصف النهائي أو المباراة النهائية، وفقاً لما ستسفر عنه القرعة، فيما يتطلع القادسية والخلود إلى المنافسة على اللقب أمام الفريقين المتوجين بالبطولة سابقاً.

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الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للسيدات يخسر ودية ماليزيا… ويختتم معسكره الأربعاء

من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)
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منتخب السعودية للسيدات يخسر ودية ماليزيا… ويختتم معسكره الأربعاء

من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)

خسر المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم مواجهته الودية الثانية أمام نظيره الماليزي بهدف دون مقابل، الثلاثاء، على ملعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن معسكره الإعدادي الذي يُختتم، الأربعاء. وجاءت الخسارة بعد فوز الأخضر في المواجهة الودية الأولى على المنتخب الماليزي بهدفين دون رد، سجلتهما اللاعبتان صبا توفيق ومباركة محمد. ويُسدل المنتخب السعودي الستار على معسكره في الدوحة، الأربعاء، قبل استئناف المنافسات المحلية، الخميس، بإقامة مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات.

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كرة القدم للسيدات كرة القدم السعودية
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الأهلي يوسّع استثماراته التجارية… وجماهيره ركيزة النمو

أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)
أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)
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الأهلي يوسّع استثماراته التجارية… وجماهيره ركيزة النمو

أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)
أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)

أكد أمير توفيق، مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي، أن تنمية القطاع التجاري وتعزيز مصادر الدخل يمثلان هدفاً رئيسياً للنادي، مشيراً إلى أن افتتاح المتجر الجديد يأتي ضمن توجه يستهدف تطوير تجربة الجماهير وتوسيع انتشار منتجات الأهلي بما يتناسب مع تاريخه وقاعدته الجماهيرية. وقال توفيق، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن افتتاح المتجر بمميزاته الجديدة وهويته المختلفة يمثل خطوة مبشرة في مسار تطوير القطاع التجاري، مضيفاً: «هدفنا تنمية القطاع التجاري بجميع جوانبه، ومن أهم أهدافنا زيادة متاجر النادي الأهلي ومنتجاته في كل مكان، بما يليق بتاريخه وعظمته وعظمة جمهوره». وأوضح أن التفاعل الجماهيري الذي شهده المتجر في يومه الأول يعكس مؤشرات إيجابية، قائلاً: «الحمد لله، هذه أول مبادرة بالشكل الجديد، والتفاعل كان رائعاً جداً في اليوم الأول، ولدينا مساحة كبيرة للتطور مستقبلاً».

وشدّد مدير القطاع التجاري على أن الهدف يتجاوز افتتاح المتاجر إلى بناء منظومة تجارية تسهم في دعم موارد النادي المالية، والاستفادة من قاعدته الجماهيرية الكبيرة لتقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات المشجعين، مؤكداً أن خدمة الأهلي عبر زيادة مصادر الدخل تمثل الغاية الرئيسية لهذه الخطوات. وشهد افتتاح المتجر حضور عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، يتقدمهم البرازيلي روجر إيبانيز، والسنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب لاعب خط الوسط نايف مسعود، حيث تفاعل اللاعبون مع الجماهير والتقطوا الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس الحضور الجماهيري المصاحب للمبادرة. ويأتي تطوير المتجر ضمن مساعي الأهلي لتعزيز حضوره التجاري، وتحويل ارتباط جماهيره بالنادي إلى فرص أوسع لتسويق منتجاته وتنويع موارده المالية، بما يدعم استدامة الإيرادات ويمنح العلامة التجارية للنادي مساحة أكبر للانتشار.

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«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
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«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)

تغلب فريق الهلال السعودي على مُضيّفه السد القطري بنتيجة 2 / صفر، الثلاثاء، بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وأحرز الإنجليزي أولي واتكينز الهدف الأول للهلال في الدقيقة الـ40، وأضاف البرتغالي الدولي روبن نيفيز هدفاً ثانياً للفريق الضيف في الدقيقة الـ65 من ركلة جزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 6 نقاط في المركز الثالث بمجموعة غرب آسيا، بفارق الأهداف عن المتصدر العين الإماراتي، والوصيف استقلال طهران الإيراني.

أما السد فيتذيل الترتيب العام بلا نقاط بعدما خسر أول مباراتين.

ويلعب الهلال المباراة المقبلة في هذه البطولة بالجولة الثالثة مع الشمال القطري، أما السد فيحل ضيفاً على القادسية السعودي.

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