الأربعاء… سحب قرعة كأس السوبر السعودي في الكويت بمشاركة أربعة أندية

تُسحب في الكويت، الأربعاء، قرعة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2027، بمشاركة أربعة أندية هي النصر والأهلي والقادسية والخلود، وذلك لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي للبطولة المقررة إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتُجرى مراسم القرعة عند الساعة 12:30 ظهراً في فندق سانت ريجيس بالكويت، بحضور ممثلي الاتحادين السعودي والكويتي لكرة القدم والأندية الأربعة المشاركة، حيث ستحدد القرعة طرفي مواجهتي نصف النهائي المقررتين يومي 19 و20 ديسمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 23 من الشهر ذاته.

ويستضيف استاد جابر الأحمد الدولي المباريات الثلاث، في النسخة الثالثة عشرة من المسابقة، التي شهدت خلال تاريخها تغييرات في نظام المشاركة، بعدما بدأت بمواجهة واحدة تجمع بطلي الدوري وكأس الملك، قبل اعتماد نظام الفرق الأربعة وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وتدخل الكويت قائمة الدول التي استضافت كأس السوبر السعودي خارج المملكة، بعدما سبق للمسابقة أن أقيمت في عدد من المدن والعواصم خلال نسخها الماضية.

وبدأت البطولة عام 2013 في مكة المكرمة، قبل أن تنتقل بين الرياض وجدة وأبها، فيما كانت العاصمة البريطانية لندن أول محطة خارجية للمسابقة، واستضافت ثلاث نسخ أعوام 2015 و2016 و2018، ثم انتقلت البطولة إلى أبوظبي عام 2024، قبل أن تستضيف هونغ كونغ النسخة الماضية عام 2025.

وبذلك تصبح الكويت ثامن مدينة تستضيف المسابقة، ورابع وجهة خارج المملكة، والسادسة من حيث عدد النسخ التي تقام خارج الأراضي السعودية.

وشهدت النسخة الماضية في هونغ كونغ تتويج الأهلي باللقب على حساب النصر، بعدما انتهت المباراة النهائية بالتعادل 2-2، قبل أن يحسم الأهلي ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ليحقق لقبه الثاني في تاريخ المسابقة.

وتحمل النسخة المقبلة احتمال تجدد مواجهة الأهلي والنصر، سواء في الدور نصف النهائي أو المباراة النهائية، وفقاً لما ستسفر عنه القرعة، فيما يتطلع القادسية والخلود إلى المنافسة على اللقب أمام الفريقين المتوجين بالبطولة سابقاً.