رونالدو يتحدى أزمة «المعسكر البرتغالي»... ويعانق هدفه الـ980

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم للنصر في شباك الدرعية، بعدما تابع تسديدة من زميله كومان تصدى لها الحارس وليد عبد الله، ليضعها النجم البرتغالي في الشباك.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 980 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 20 هدفاً من الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

وجاء الهدف رقم 980 لرونالدو في مسيرته وسط توتر كبير بينه وبين خيسوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، الذي ترتب عليه خروج اللاعب من معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن رونالدو سيتعرض لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد البرتغالي لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.