عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

رونالدو يتحدى أزمة «المعسكر البرتغالي»... ويعانق هدفه الـ980

رونالدو محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: نايف منيف العتيبي)
رونالدو محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: نايف منيف العتيبي)
TT
TT

رونالدو يتحدى أزمة «المعسكر البرتغالي»... ويعانق هدفه الـ980

رونالدو محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: نايف منيف العتيبي)
رونالدو محتفلاً بهدفه في الدرعية (تصوير: نايف منيف العتيبي)

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم للنصر في شباك الدرعية، بعدما تابع تسديدة من زميله كومان تصدى لها الحارس وليد عبد الله، ليضعها النجم البرتغالي في الشباك.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 980 في مسيرته الكروية، ليصبح على بعد 20 هدفاً من الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

وجاء الهدف رقم 980 لرونالدو في مسيرته وسط توتر كبير بينه وبين خيسوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، الذي ترتب عليه خروج اللاعب من معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن رونالدو سيتعرض لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد البرتغالي لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر.

مواضيع
كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«ليلة رونالدو»... ثلاثية نصراوية وزفّة خيالية

رياضة سعودية رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير عبد العزيز النومان)

«ليلة رونالدو»... ثلاثية نصراوية وزفّة خيالية

سجل «النصر»، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عودة قوية بعد فترة التوقف الدولي، بفوزه المستحق على «الدرعية» بثلاثية.

فارس الفزي (الرياض )
رياضة عالمية رونالدو يغادر الملعب غاضباً بعد مباراة النرويج (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ميسي ورونالدو: أيقونتان... حظي أحدهما بوداع مهيب والآخر تبدو نهايته حزينة

في ليلة حظي فيها واحد من أساطير كرة القدم بوداعٍ مهيب في بلاده، كان هناك أسطورة أخرى يصدر بياناً مطولاً يستعرض فيه الظلم الذي تعرض له على يد مدرب المنتخب الوطني

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رونالدو يكشف عن «وثيقة النقاط الـ8» وراء خلافه مع خيسوس

كشف كريستيانو رونالدو عن تفاصيل ما قال إنه اتفاق جرى بينه وبين مدرب منتخب البرتغال خورخي خيسوس...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ميسي في مباراته الوداعية أمام منتخب بنين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

أرقام ميسي ورونالدو دولياً... سباق أسطورتين امتد لأكثر من عقدين

أعاد اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي دولياً، والغموض الذي يحيط بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، تسليط الضوء على الأرقام الاستثنائية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية كريستيانو رونالدو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

رونالدو مثنياً على ميسي: صنعت تاريخاً سيبقى إلى الأبد

أشاد البرتغالي كريستيانو رونالدو بغريمه التاريخي ليونيل ميسي، الأربعاء، عقب إعلان النجم الأرجنتيني اعتزاله اللعب الدولي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة سعودية

«ليلة رونالدو»... ثلاثية نصراوية وزفّة خيالية

رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير عبد العزيز النومان)
رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير عبد العزيز النومان)
TT
TT

«ليلة رونالدو»... ثلاثية نصراوية وزفّة خيالية

رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير عبد العزيز النومان)
رونالدو محتفلاً بالهدف (تصوير عبد العزيز النومان)

سجل النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عودة قوية بعد فترة التوقف الدولي، بفوزه المستحق على الدرعية بثلاثية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، ضِمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في الوصافة متساوياً مع القادسية، المتصدر «مؤقتاً»، بينما ظلّ الدرعية على رصيده السابق 11 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح القائد رونالدو التسجيل في الدقيقة 23، وأضاف سامو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 35، وكومان في الدقيقة 77.

جماهير النصر احتفت بالأسطورة البرتغالي قبل انطلاق المباراة (تصوير عبد العزيز النومان)

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 980 في مسيرته الكُروية، ليصبح على بُعد 20 هدفاً من الوصول إلى 1000 هدف في مسيرته.

وجاء الهدف رقم 980 لرونالدو في مسيرته، وسط توتر كبير بينه وبين خيسوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، والذي ترتّب عليه خروج اللاعب من معسكر منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ما دعا النصراويين إلى رفع بنر عملاق احتفاءً بالنجم البرتغالي، في حين رفع الآلاف من الجماهير صوراً وشعارات خاصة باللاعب، والذي بادل عشاقه التحية واحتفل معهم فوراً بعد نهاية المباراة.

مواضيع
نادي النصر كريستيانو رونالدو الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«أخضر السيدات» يكسب ودية ماليزيا بثنائية

صبا توفيق والبندري مبارك تحتفلان بعد نهاية المباراة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
صبا توفيق والبندري مبارك تحتفلان بعد نهاية المباراة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
TT
TT

«أخضر السيدات» يكسب ودية ماليزيا بثنائية

صبا توفيق والبندري مبارك تحتفلان بعد نهاية المباراة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
صبا توفيق والبندري مبارك تحتفلان بعد نهاية المباراة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

كسب «أخضر السيدات»، الجمعة، لقاءه الودي أمام ماليزيا بثنائية، وذلك على ملعب «أكاديمية أسباير»، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يستمر حتى الأربعاء.

وافتتحت صبا توفيق التسجيل في الدقيقة 87، لتضيف زميلتها مباركة محمد الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وسيخوض «أخضر السيدات» لقاء ثانياً مع نظيره الماليزي الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية تُسهم في تطوير الأداء وتعزيز الانسجام داخل المنتخب.

مواضيع
كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

توني المتألق يعادل انطلاقة السومة في «الدوري السعودي»

توني محتفلاً بعد نهاية المباراة أمام الفتح (النادي الأهلي)
توني محتفلاً بعد نهاية المباراة أمام الفتح (النادي الأهلي)
TT
TT

توني المتألق يعادل انطلاقة السومة في «الدوري السعودي»

توني محتفلاً بعد نهاية المباراة أمام الفتح (النادي الأهلي)
توني محتفلاً بعد نهاية المباراة أمام الفتح (النادي الأهلي)

واصل الهدّاف الإنجليزي آيفان توني، مهاجم الأهلي، تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما سجل هدفه رقم 11، خلال الجولات الثماني الأولى من الموسم، معادلاً الرقم الذي حققه السوري عمر السومة بقميص الأهلي في موسم 2016 - 2017، ليؤكد حضوره في صدارة المشهد الهجومي، ويمنح فريقه قوة إضافية في المنافسة المحلية.

ولا يقتصر تألق توني على عدد الأهداف المسجَّلة، إذ يتصدر قائمة هدّافي «الدوري» برصيد 11 هدفاً، كما ينفرد بصدارة المساهمات التهديفية بـ12 مساهمة، بعدما أضاف تمريرة حاسمة إلى سِجله، في مؤشر على تأثيره المباشر في الفاعلية الهجومية للأهلي، خلال الجولات الماضية.

ويقدم المهاجم الإنجليزي أرقاماً لافتة في مختلف ظروف التسجيل، إذ أحرز 7 أهداف دون احتساب ركلات الجزاء، إلى جانب تسجيله 4 أهداف من علامة الجزاء، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً من الركلات الثابتة من هذه النوعية، وفقاً للأرقام المسجلة حتى نهاية الجولة الثامنة.

كما يتصدر توني قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للثنائيات، بعدما حقق ذلك في 3 مباريات، إضافة إلى تسجيله «هاتريك» واحداً، في حين أحرز 7 أهداف على أرض فريقه، و4 أهداف خارجها، ما يعكس استمرار حضوره التهديفي على كل الجبهات.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية