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الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الخلود يضاعف أوجاع الشباب بثنائية

لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الأول أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)
لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الأول أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)
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الدوري السعودي: الخلود يضاعف أوجاع الشباب بثنائية

لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الأول أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)
لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الأول أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)

قلب الخلود تأخره أمام الشباب إلى فوز مثير 2 - 1، في مباراة جمعتهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الخلود عروضه الرائعة في نسخة هذا الموسم من بطولة الدوري، بينما ضاعف أوجاع ضيفه الذي ما زال يطارد فوزه الأول دون جدوى.

وبادر الشباب بالتقدم عن طريق لاعبه الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة السادسة، ثم تعادل الإسباني إيكير كورتاغارينا للخلود في الدقيقة الـ30.

وفي الدقيقة الـ88، نجح عبد الرحمن الدوسري في تسجيل هدف التقدم للخلود بتمريرة من محمد صوعان ليضمن 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض.

ورفع هذا الفوز رصيد الخلود إلى 12 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن النصر الرابع، ونيوم الخامس، قبل نهاية الجولة.

أما الشباب فيظل رصيده 3 نقاط في المركز السادس عشر، ويصادف بداية متعثرة للموسم على غرار سابقه.

ويظل الخلود بلا هزيمة منذ بداية الموسم بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات، ولا يشارك هذا الإنجاز سوى فريق الاتحاد الذي لم يخسر أيضا في أي مباراة حتى الآن، وحقق 4 انتصارات وتعادل مرتين.

ويلعب الشباب الجولة السابعة مع الفيحاء، السبت المُقبل، أما الخلود فيحل ضيفاً على الرياض، الأحد.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الخلود: استمتعت بفوزنا على الشباب

لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الثاني أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)
لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الثاني أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الخلود: استمتعت بفوزنا على الشباب

لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الثاني أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)
لاعبو الخلود يحتفلون بالهدف الثاني أمام الشباب (تصوير: مشعل القدير)

أشاد البريطاني ديس باكنغهام، مدرب الخلود، بأداء لاعبيه خلال مواجهة الشباب، مؤكداً أن الفريق أظهر ردة فعل جيدة بعد تأخره في النتيجة.

وقال باكنغهام في المؤتمر الصحافي: «لعبنا مباراة جيدة، وردة فعلنا كانت جيدة بعد تقدم الخصم، وإيكر كالعادة سجل، وهذا أمر جيد، وأنا استمتعت بالمباراة».

وأضاف: «أعتقد أن لويك أدى بشكل ممتاز، خصوصاً أنه وصل قبل يومين، ولا أنسى عبد العزيز العليوة الذي انضم إلينا وهو شاب من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر وآمن بفريقنا، والآن انتقل إلى فريق كبير».

وتابع: «هذا جزء من مشروعنا، وهو تطوير اللاعبين الشباب. أنا موجود مع الفريق منذ فترة، مما سمح لي ببناء هوية للفريق، وكانت الفكرة واضحة للجميع، وهذا ما جعلنا نصل إلى هذه المرحلة».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الشباب: أنا حزين

توماس ليتش يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
توماس ليتش يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الشباب: أنا حزين

توماس ليتش يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
توماس ليتش يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)

أبدى الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، عدم رضاه عن أداء فريقه عقب الخسارة أمام الخلود 2 - 1، مؤكداً أنه فرّط في نقاط كان يستحق الحصول عليها.

وقال ليتش في المؤتمر الصحافي: «اليوم سيكون مختلفاً، ولن أتحدث عن المباراة على عكس المعتاد. خسرنا نقاطاً كان من المفترض أن نحصل عليها، ولست راضياً، وكرة القدم نطمح فيها دائماً للفوز، وأنا حزين فعلاً على الأداء».

وأضاف: «حضّرنا للمباراة جيداً وسجلنا أولاً، لكن بعد تقدم الخصم أصبحنا نلعب على الأطراف بدلاً من اللعب داخل منطقة الخصم، وكرة القدم تعترف بالأهداف فقط».

وأوضح: «الخلود يلعب كرة سهلة وكرات طويلة وعلى الأطراف، وهذا ما كنا نريده. لا أريد تحميل أحد المسؤولية، ولكن علينا تغيير بعض الأمور على مستوى الجهاز الفني واللاعبين».

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مدرب الفيصلي: أي خطأ أمام الاتحاد سندفع ثمنه

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)
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مدرب الفيصلي: أي خطأ أمام الاتحاد سندفع ثمنه

الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)
الإيطالي جيوفاني سوليناس مدرب الفيصلي (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة مواجهة الاتحاد، مشيراً إلى أن فريقه سيواجه أحد المرشحين للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، لكنه شدد على رغبة لاعبيه في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية.

وقال سوليناس، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «المباراة أمام الاتحاد صعبة، فنحن نواجه أحد الفرق المرشحة للفوز بالدوري. سنسعى للمحافظة على حظوظنا وتقديم أداء مشرّف للفيصلي والخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «الاتحاد فريق قوي، وعلينا أن نقدم أمامه مباراة كبيرة ومستوى عالياً، لأن أي خطأ خلال مجريات اللقاء سيستغله المنافس، لذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز ونظهر بصورة مميزة».

وتحدث سوليناس عن مستويات فريقه في الجولات الماضية، مؤكداً رضاه عن التطور الذي أظهره اللاعبون، وقال: «الفيصلي قدم أداءً تنظيمياً رائعاً في المباريات السابقة، وتحسن كثيراً أمام الاتفاق. أنا سعيد بأداء لاعبي فريقي، لكن بلا شك نحتاج إلى تكثيف العمل على الجانب الهجومي، وسنعمل عليه بصورة أكبر خلال فترة التوقف المقبلة».

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