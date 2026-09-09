الدوري السعودي: الخلود يضاعف أوجاع الشباب بثنائية

قلب الخلود تأخره أمام الشباب إلى فوز مثير 2 - 1، في مباراة جمعتهما على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الخلود عروضه الرائعة في نسخة هذا الموسم من بطولة الدوري، بينما ضاعف أوجاع ضيفه الذي ما زال يطارد فوزه الأول دون جدوى.

وبادر الشباب بالتقدم عن طريق لاعبه الكولومبي روجر مارتينيز في الدقيقة السادسة، ثم تعادل الإسباني إيكير كورتاغارينا للخلود في الدقيقة الـ30.

وفي الدقيقة الـ88، نجح عبد الرحمن الدوسري في تسجيل هدف التقدم للخلود بتمريرة من محمد صوعان ليضمن 3 نقاط ثمينة لأصحاب الأرض.

ورفع هذا الفوز رصيد الخلود إلى 12 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن النصر الرابع، ونيوم الخامس، قبل نهاية الجولة.

أما الشباب فيظل رصيده 3 نقاط في المركز السادس عشر، ويصادف بداية متعثرة للموسم على غرار سابقه.

ويظل الخلود بلا هزيمة منذ بداية الموسم بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات، ولا يشارك هذا الإنجاز سوى فريق الاتحاد الذي لم يخسر أيضا في أي مباراة حتى الآن، وحقق 4 انتصارات وتعادل مرتين.

ويلعب الشباب الجولة السابعة مع الفيحاء، السبت المُقبل، أما الخلود فيحل ضيفاً على الرياض، الأحد.