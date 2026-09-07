الدوري السعودي: «السلبية» تهيمن على الخليج والرياض

أبدى جوزيه غوميز، مدرب فريق الخليج، حزنه عقب التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه كان يتطلع إلى تحقيق انتصاره الأول، لكنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حزين لهذه النتيجة؛ كنا نريد تحقيق الفوز الأول، وسعينا من أجله، لكن التوفيق لم يحالفنا رغم سيطرتنا على مجريات اللقاء».

وعن عجز الخليج عن التسجيل رغم امتلاكه عناصر هجومية مميزة، قال غوميز رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «سيطرنا على المباراة، لكننا لم نسدد بالشكل المطلوب، ولم تنعكس سيطرتنا على فاعليتنا الهجومية. افتقدنا التركيز في الثلث الأخير، وأرى أنه كان بإمكاننا تحقيق الفوز الأول».

وأضاف: «علينا تطوير أدائنا الهجومي في المباريات المقبلة حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات».

وحول تسجيل الفريق تعادله الرابع، وما إذا كان الخليج يعاني فنياً، أوضح غوميز: «لا أعتقد أن لدينا مشكلات كبيرة في الجانب الدفاعي كما يتصور البعض، رغم خسارتنا أمام الهلال ونيوم، لكننا نحتاج إلى التطور هجومياً والوصول إلى المرمى بصورة أفضل واستثمار الفرص».

وتابع: «يتعين علينا تكثيف العمل على هذا الجانب، ورغم أن ضغط المباريات لا يمنحنا، مثل بقية الفرق، مساحة زمنية واسعة للتصحيح، فإننا سنواصل العمل من أجل تطوير الأداء وتحسين النتائج».