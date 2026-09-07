الدوري السعودي: «السلبية» تهيمن على الخليج والرياض

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الخليج والرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «روشن»، اليوم الاثنين.
لم يستغل الخليج عاملي الأرض والجمهور، مكتفياً بنقطة تجاوز بها كبوة خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين.
أما الرياض فقد خرج بنقطة، ولكنه خسر جهود لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه الذي غادر الملعب مبكرا بعد مرور 13 دقيقة متأثراً بالإصابة.
بهذه النتيجة يرفع الرياض رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر، يليه الخليج بـ4 نقاط في المركز الثالث عشر.
وينتظر الخليج اختباراً صعباً في الجولة القادمة عندما يستقبل النصر حامل اللقب يوم السبت، أما الرياض فسيواجه الخلود يوم الأحد.