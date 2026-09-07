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الدوري السعودي: «السلبية» تهيمن على الخليج والرياض

السلبية طغت على مباراة الخليج والرياض (نادي الخليج)
السلبية طغت على مباراة الخليج والرياض (نادي الخليج)
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الدوري السعودي: «السلبية» تهيمن على الخليج والرياض

السلبية طغت على مباراة الخليج والرياض (نادي الخليج)
السلبية طغت على مباراة الخليج والرياض (نادي الخليج)

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الخليج والرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «روشن»، اليوم الاثنين.

لم يستغل الخليج عاملي الأرض والجمهور، مكتفياً بنقطة تجاوز بها كبوة خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين.

أما الرياض فقد خرج بنقطة، ولكنه خسر جهود لاعبه المصري محمود حسن تريزيجيه الذي غادر الملعب مبكرا بعد مرور 13 دقيقة متأثراً بالإصابة.

بهذه النتيجة يرفع الرياض رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر، يليه الخليج بـ4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وينتظر الخليج اختباراً صعباً في الجولة القادمة عندما يستقبل النصر حامل اللقب يوم السبت، أما الرياض فسيواجه الخلود يوم الأحد.

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الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
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الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط»: نتفهم غضب مدرب الخليج وجماهيره… سنعوض في القادم

رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)
رائد الشنقيطي لاعب فريق الخليج (تصوير: علي القطان)

أبدى رائد الشنقيطي، لاعب فريق الخليج، إحباطه بعد التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه دخل المواجهة بحثاً عن النقاط الثلاث، إلا أن التوفيق لم يحالفه.

وقال الشنقيطي لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «كنا نطمح إلى تحقيق النقاط الثلاث، لكن الله لم يكتب لنا الفوز. اللاعبون يشعرون بالإحباط؛ لأننا كنا نرغب في الانتصار، وسنسعى إلى التعويض خلال المباريات المقبلة».

وعن المواجهة المقبلة، أوضح: «ستكون مباراة صعبة، لكننا سنعمل مع اللاعبين القادمين على الاستعداد لها بالصورة المطلوبة وتحقيق نتيجة إيجابية».

وحول البداية غير الجيدة للفريق وغضب المدرب، قال الشنقيطي: «من الطبيعي أن يغضب المدرب، وكذلك جماهير الخليج من حقها أن تشعر بعدم الرضا. سنعمل جميعاً بروح واحدة، ونتكاتف خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم الأفضل وتحقيق النتائج التي نتطلع إليها».

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غوميز: افتقدنا التركيز الهجومي أمام الرياض

جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)
جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)
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غوميز: افتقدنا التركيز الهجومي أمام الرياض

جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)
جوزيه غوميز مدرب فريق الخليج (الشرق الأوسط)

أبدى جوزيه غوميز، مدرب فريق الخليج، حزنه عقب التعادل السلبي أمام الرياض، مؤكداً أن فريقه كان يتطلع إلى تحقيق انتصاره الأول، لكنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حزين لهذه النتيجة؛ كنا نريد تحقيق الفوز الأول، وسعينا من أجله، لكن التوفيق لم يحالفنا رغم سيطرتنا على مجريات اللقاء».

وعن عجز الخليج عن التسجيل رغم امتلاكه عناصر هجومية مميزة، قال غوميز رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «سيطرنا على المباراة، لكننا لم نسدد بالشكل المطلوب، ولم تنعكس سيطرتنا على فاعليتنا الهجومية. افتقدنا التركيز في الثلث الأخير، وأرى أنه كان بإمكاننا تحقيق الفوز الأول».

وأضاف: «علينا تطوير أدائنا الهجومي في المباريات المقبلة حتى نتمكن من تحقيق الانتصارات».

وحول تسجيل الفريق تعادله الرابع، وما إذا كان الخليج يعاني فنياً، أوضح غوميز: «لا أعتقد أن لدينا مشكلات كبيرة في الجانب الدفاعي كما يتصور البعض، رغم خسارتنا أمام الهلال ونيوم، لكننا نحتاج إلى التطور هجومياً والوصول إلى المرمى بصورة أفضل واستثمار الفرص».

وتابع: «يتعين علينا تكثيف العمل على هذا الجانب، ورغم أن ضغط المباريات لا يمنحنا، مثل بقية الفرق، مساحة زمنية واسعة للتصحيح، فإننا سنواصل العمل من أجل تطوير الأداء وتحسين النتائج».

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أبها يعلن تعاقده مع الكاميروني نكودو

الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)
الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)
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أبها يعلن تعاقده مع الكاميروني نكودو

الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)
الكاميروني جورج كيفن نكودو (نادي أبها)

أعلن نادي أبها، رسمياً، تعاقده مع الجناح الكاميروني جورج كيفن نكودو، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال تحركاته الأخيرة، وقبل المواجهة المرتقبة أمام النصر في دوري روشن السعودي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في 16 أغسطس (آب) الماضي عن دخول إدارة أبها في مفاوضات مع نكودو، قبل أن تشير لاحقاً إلى توصل الطرفين إلى اتفاق، وصولاً إلى إعلان النادي إتمام الصفقة رسمياً.

ويعود نكودو، البالغ من العمر 31 عاماً، إلى منطقة عسير مجدداً، بعدما سبق له تمثيل ضمك، حيث عاش واحدة من أبرز فتراته في الملاعب السعودية، قبل انتقاله إلى الدرعية، ليبدأ الآن تجربة جديدة بقميص أبها.

ويمتلك الجناح الكاميروني مسيرة حافلة بالتجارب الأوروبية؛ إذ سبق له اللعب مع نانت ومارسيليا الفرنسيين، وتوتنهام وبيرنلي الإنجليزيين، وموناكو الفرنسي، وبشكتاش التركي، إلى جانب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

ويأتي انضمام نكودو في توقيت يستعد فيه أبها لمواجهة النصر؛ إذ يعزز اللاعب الخيارات الهجومية للفريق، مستفيداً من خبرته السابقة في الدوري السعودي ومعرفته بأجواء المنافسة والمنطقة، ما يمنحه فرصة الدخول سريعاً في حسابات الجهاز الفني.

وبإعلان الصفقة رسمياً، طوى أبها ملف المفاوضات مع نكودو، الذي كانت «الشرق الأوسط» قد كشفت تفاصيله منذ بدايته، ليصبح اللاعب أحدث المنضمين إلى صفوف الفريق.

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