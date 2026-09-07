ساكالا: الفيحاء يتطور من مباراة إلى أخرى

«الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى»، بهذه الكلمات بدأ الزامبي فاشيون ساكالا حديثه الخاص لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن الفيحاء يمضي بشكل تصاعدي على مستوى الأداء والنتائج خلال الجولات الأخيرة.

وقال ساكالا: «بدأ الفريق في الوصول إلى مرحلة أفضل من الانسجام وتحقيق النتائج. في المباراتين الماضيتين حصدنا 3 نقاط أمام أبها، وتعادلنا أمام الخلود رغم أحقيتنا بالفوز، إلا أن بعض الأخطاء حالت دون حصولنا على النقاط الثلاث. مستوانا يتطور من مباراة إلى أخرى، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا، ومع الجولات المقبلة وفترة التوقف القادمة سيكون الفريق في أتم الجاهزية والاستعداد».

وعن مواجهة الاتحاد المقبلة، قال: «بكل تأكيد تنتظرنا مباراة صعبة وقوية أمام فريق منتشٍ بفوزه الأخير على بطل النسخة الماضية النصر. وفي اعتقادي، قدم الاتحاد أفضل مبارياته هذا الموسم، وحقق الفوز عن جدارة واستحقاق. هو منافس بقوة على بطولة الدوري، ومن الفرق الكبيرة التي تملك تاريخاً من البطولات والإنجازات، وتقف خلفه جماهير كبيرة».

وأضاف ساكالا: «سندخل المباراة برغبة كبيرة في تقديم أداء أفضل والعودة إلى طريق الانتصارات، بعد فوزنا أمام أبها، وهذا ما حرصنا عليه خلال التدريبات السابقة».

وختم: «لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا داخل أرضية الملعب، ومع توجيهات الجهاز الفني سنكون في أفضل حالاتنا الفنية والمعنوية».