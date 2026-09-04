بوسيتش: شعار الأهلي «وعبر الزمان سنمضي معاً»... غياب الجماهير مُحزن

أبدى مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بردة فعل فريقه خلال الانتصار الكبير على الرياض 5-0، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، مشيراً إلى أن الأداء جاء بمثابة ردّ إيجابي بعد النتائج السابقة.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بدأنا المباراة بشكل سيئ، لكننا دافعنا بشكل جيد، وبمجرد تسجيل الهدف الأول أصبح الوضع أفضل. بعد ذلك قدمنا أداءً رائعاً، وما قدّمه اللاعبون اليوم بعد آخر مباراتين جعلني أشعر بفخر كبير بهم».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بما حدث في الماضي، بل بكيفية الاستمرار في القادم. وبالطبع مباراة اليوم أظهرت ردة فعل إيجابية جداً بعد النتائج السابقة، وعكست روح الأهلي».

وتحدث مدرب الأهلي عن تعامله مع عناصر الفريق، قائلاً: «أنا معجب بجميع اللاعبين لديّ، وكرة القدم لا تعتمد على الأرقام فقط، بل على التوقيت والمساحات. أحاول التعامل مع جميع اللاعبين بالشكل المناسب، لأن كل واحد منهم قادر على صناعة الفارق».

وعن غياب جماهير الأهلي عن المباراة، قال بوسيتش: «شعار الفريق هو (وعبر الزمان سنمضي معاً)، وأنا أعلم مدى حب جماهير الأهلي لناديها، لكن غيابهم اليوم أحزنني. قبل أسبوع كانوا يرحبون باللاعب، واليوم لم يكونوا مرحبين به، وجميع اللاعبين يتعاونون مع زميلهم من أجل إسعاد جماهير الأهلي».