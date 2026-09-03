غالتييه: مفاوضات الأهلي لأمادو كوني غير صحيحة

أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، سعادته بفوز فريقه على الخليج بثلاثة أهداف دون مقابل، مؤكداً أهمية النتيجة في استعادة التوازن بعد خسارتين متتاليتين في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «سعيد بهذه النتيجة، خصوصاً أنها جاءت بعد خسارتين متتاليتين. أظهر الفريق عقلية جيدة، ونجح في المحافظة على نظافة شباكه، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا».

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن نيوم حقق الفوز رغم الغيابات التي يعاني منها في الجانب الهجومي، موضحاً أن اللاعبين الشباب أظهروا تطوراً ملحوظاً ونجحوا في استثمار الفرصة الممنوحة لهم.

وأضاف: «لدينا عدد من الغيابات على المستوى الهجومي، لكن اللاعبين الشباب بدأوا في التحسن، وقدموا ما ساعد الفريق على تحقيق هذا الانتصار».

وعن خياراته الفنية، أكد غالتييه جاهزية مهند أبو طه للمشاركة، مشيراً إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وقال: «مهند جاهز تماماً، ويتميز بإجادته اللعب في عدة مراكز، بينما يقدم إسلام هوساوي مستويات جيدة، ولذلك يحصل على فرصة المشاركة».

ونفى مدرب نيوم صحة الأنباء المتداولة بشأن دخول الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أمادو كوني، مؤكداً استمرار اللاعب ضمن صفوف فريقه، وقال: «ما يشاع بشأن مفاوضات الأهلي مع أمادو كوني غير صحيح، واللاعب مستمر معنا»