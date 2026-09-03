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مدرب أبها: لا نلعب من أجل التعادل... الفوز هدفنا

الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (الشرق الأوسط)
الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (الشرق الأوسط)
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مدرب أبها: لا نلعب من أجل التعادل... الفوز هدفنا

الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (الشرق الأوسط)
الكرواتي دامير بوريتش مدرب أبها (الشرق الأوسط)

أكّد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، أن فريقه سيدخل مواجهة الاتفاق بحثاً عن الفوز، رغم أفضلية منافسه من ناحية الجاهزية والانسجام.

وقال بوريتش، خلال المؤتمر الصحافي: «خضنا 5 مباريات خلال 15 يوماً، بينها 6 أيام سفر، ولم نحصل على الوقت الكافي للتدريب. هذا الأسبوع هو الأول الذي تمكّنا خلاله من التدريب يومين متتاليين».

وأضاف: «عندما نلتزم بأسلوبنا نظهر بصورة جيدة، لكن لدينا مشكلات دفاعية نعمل على تحسينها. كنا جيدين أمام الحزم، بينما واجهتنا بعض الظروف خلال مباراة الفيحاء».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان التعادل يُعد نتيجة مرضية في ظل جاهزية الاتفاق وغيابات أبها، قال بوريتش: «لا، نحن ندخل كل مباراة من أجل الفوز، وسندخل مواجهة الاتفاق بالهدف نفسه».

وتابع: «لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، ونحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام المطلوب، في حين يحتفظ الاتفاق بعدد أكبر من لاعبي الموسم الماضي، وهذا يمنحه استقراراً وانسجاماً أفضل».

وكشف مدرب أبها عن وجود 5 لاعبين مصابين، لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم.

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«هلالاً في سماء المجد»... تعلن صفقة مارتينيلي للهلال

مارتينيلي سيحمل القميص رقم 7 (نادي الهلال)
مارتينيلي سيحمل القميص رقم 7 (نادي الهلال)
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«هلالاً في سماء المجد»... تعلن صفقة مارتينيلي للهلال

مارتينيلي سيحمل القميص رقم 7 (نادي الهلال)
مارتينيلي سيحمل القميص رقم 7 (نادي الهلال)

أعلن نادي الهلال تعاقده مع اللاعب البرازيلي غابرييل مارتينيلي، قادماً من فريق آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لفترة 4 أعوام مقبلة.

وبثّ حساب النادي العاصمي، على منصة «إكس»، فيديو إعلان التعاقد مع النجم البرازيلي بعنوان: «اختار أن يكون هلالاً في سماء المجد»، الذي قال فيه مارتينيلي: «فخور بارتدائي الأزرق... فخور بأنني هلالي».

وينتظر أن ينتظم مارتينيلي في تدريبات فريقه الجديد مساء اليوم؛ استعداداً لمواجهة مضيفه الشباب غداً؛ ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان اللاعب البرازيلي حطّ رحاله في مدينة الرياض مساء الثلاثاء، عبر طائرة خاصة جاءت به من لندن، قبل أن يقوم أمس بإجراء الفحص الطبي، ومن ثم توقيع عقده بشكل رسمي مع النادي العاصمي.

ويعدّ مارتينيلي، البالغ من العمر 25 عاماً، أحد أبرز الأجنحة البرازيليين في السنوات الأخيرة، ويمتلك خبرة كبيرة في الكرة الأوروبية، بعدما قضى أكثر من 7 أعوام في صفوف آرسنال، الذي تعاقد معه عام 2019 قادماً من نادي إيتوانو البرازيلي، في صفقة قدّرت قيمتها آنذاك بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني.

وبدأ مارتينيلي مسيرته الاحترافية مع إيتوانو، ولفت الأنظار سريعاً بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، قبل أن ينتقل إلى آرسنال في صيف 2019، وسرعان ما فرض اللاعب نفسه داخل الفريق اللندني، وأصبح أحد العناصر الهجومية المهمة في تشكيلة «المدفعجية»، خصوصاً في مركز الجناح الأيسر، مستفيداً من سرعته في المساحات وقدرته على المراوغة والاختراق والتسجيل.

وخلال مسيرته مع آرسنال، خاض مارتينيلي 278 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 62 هدفاً، كما توّج مع الفريق بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى الدرع الخيرية، قبل أن يكون جزءاً من الفريق الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل مارتينيلي المنتخب البرازيلي، بعدما تدرج في منتخبات الفئات السنية، قبل أن يحصل على فرصة تمثيل المنتخب الأول عام 2022، حيث كان ضمن قائمة البرازيل في كأس العالم 2022 في قطر، كما شارك مع المنتخب في بطولة كوبا أميركا 2024، وكأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية، وله في رصيده الدولي 27 مباراة و5 أهداف.

ويتميز مارتينيلي بقدرته على اللعب في الجناح الأيسر والأيمن، إلى جانب توظيفه كمهاجم، وهو ما يمنح الجهاز الفني للهلال خيارات هجومية متعددة.

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مصادر «الشرق الأوسط»: الاتفاق يتحرك انضباطياً ضد مالك الخلود بسبب وصفه طقم الفريق بـ«البشع»

بن هاربورغ (حسابه الشخصي في «إكس»)
بن هاربورغ (حسابه الشخصي في «إكس»)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الاتفاق يتحرك انضباطياً ضد مالك الخلود بسبب وصفه طقم الفريق بـ«البشع»

بن هاربورغ (حسابه الشخصي في «إكس»)
بن هاربورغ (حسابه الشخصي في «إكس»)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق بدأت في اتخاذ إجراءات ضد منشور بن هاربورغ، مالك نادي الخلود، عبر منصة «إكس»، بعدما وصف طقم الفريق الاتفاقي بأنه «أبشع طقم» رآه في حياته.

وكان نادي الاتفاق قد نشر عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» صور الطقم الثالث، الذي يرتديه الفريق في مواجهته أمام أبها على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب بن هاربورغ تعليقاً على الطقم: «مع كل الاحترام والتقدير لأصدقائنا في نادي الاتفاق، هذا أبشع طقم رأيته في حياتي».

تعليق بن هاربورغ حول الطقم في منشور على «إكس»

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، اعتبر مسؤولو نادي الاتفاق أن ما ورد في منشور مالك الخلود مسيء للنادي، وبدأت الإدارة في اتخاذ الإجراءات حيال المنشور.

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ليتش: الهلال الأفضل في الدوري السعودي… سنقاتل أمامه

الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (الشرق الأوسط)
الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (الشرق الأوسط)
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ليتش: الهلال الأفضل في الدوري السعودي… سنقاتل أمامه

الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (الشرق الأوسط)
الألماني توماس ليتش مدرب الشباب (الشرق الأوسط)

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، أن فريقه يتطلع إلى مواجهة الهلال بثقة، رغم إدراكه حجم الجودة التي يملكها المنافس، مشدداً على أن الفوارق الفردية والقيمة السوقية لا تحسمان المباريات فقط.

ووصف ليتش الهلال بأنه «أفضل فريق في الدوري السعودي»، مؤكداً أن الشباب سيدخل المواجهة من أجل القتال وتقديم أفضل أداء ممكن.

وفي الجانب المتعلق بالجاهزية، أوضح المدرب الألماني في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراته أمام الهلال أن الغاني توماس بارتي لن يكون جاهزاً للمباراة، بعدما انضم إلى الفريق من دون أن يخوض فترة إعداد كاملة.

وأشار إلى أن اللاعب قدم مستوى جيداً منذ دقائقه الأولى مع الشباب، وأظهر قدرته على رفع مستوى الفريق، قبل أن تظهر لديه ردود فعل في العضلات.

وبيّن أن الجهاز الفني لا يرغب في المجازفة ببارتي في هذه المرحلة، خصوصاً مع بداية موسم طويل، آملاً أن يكون اللاعب جاهزاً للمباريات المقبلة.

وتطرق مدرب الشباب إلى غياب ضاري العنزي الظهير الأيسر، مبدياً استغرابه من البطاقة الصفراء الثانية التي شهدتها المباراة الماضية أمام الحزم، إذ رأى أنها غير مستحقة، خصوصاً أنها أدت إلى الطرد.

وأوضح أن الجهاز الفني يدرس أكثر من خيار للتعامل مع هذا الغياب، سواء بالتعويض المباشر مع الحفاظ على الهيكل نفسه، أو إجراء تغيير في طريقة اللعب، في ظل عدم وجود ظهير أيسر كلاسيكي في القائمة.

وحول الفوارق الفنية بين الشباب والهلال، أشار ليتش رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، إلى أنه لو كانت كرة القدم تعتمد فقط على الجودة الفردية، لكان من الواضح أن فريقه سيخسر، لكنه شدد على أن اللعبة لا تُحسم بهذه الطريقة.

ولفت إلى الجودة الكبيرة التي يملكها الهلال، مستشهداً بعدد من لاعبيه، من بينهم واتكينز ونيفيز، مؤكداً أن مواجهة هذه الأسماء تتطلب من الشباب الدفاع بشكل جماعي، واللعب بالكرة بالشجاعة نفسها التي أظهرها الفريق في مبارياته الماضية.

وأضاف أن هناك فرقاً بين ما هو موجود على الورق من حيث الأسماء والقيمة السوقية، وما يحدث فعلياً داخل الملعب، مؤكداً أن الشباب يتطلع لمثل هذه المباريات لأنه يريد المنافسة أمام الفرق الكبيرة.

واستعاد ليتش مواجهة القادسية في بداية الموسم، مشيراً إلى أن فريقه قدم أداءً جيداً حتى الدقيقة 60، لكنه يرى أن الشباب أصبح الآن في مرحلة أكثر تقدماً مقارنة بتلك المباراة، مؤكداً أن الفريق يدخل أي مواجهة وهو يريد الفوز.

ويواجه الشباب نظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة يدخلها الفريق باحثاً عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد أن اكتفى بثلاث نقاط من الجولات الأربع الماضية.

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