مدرب أبها: لا نلعب من أجل التعادل... الفوز هدفنا

أكّد الكرواتي دامير بوريتش، مدرب أبها، أن فريقه سيدخل مواجهة الاتفاق بحثاً عن الفوز، رغم أفضلية منافسه من ناحية الجاهزية والانسجام.

وقال بوريتش، خلال المؤتمر الصحافي: «خضنا 5 مباريات خلال 15 يوماً، بينها 6 أيام سفر، ولم نحصل على الوقت الكافي للتدريب. هذا الأسبوع هو الأول الذي تمكّنا خلاله من التدريب يومين متتاليين».

وأضاف: «عندما نلتزم بأسلوبنا نظهر بصورة جيدة، لكن لدينا مشكلات دفاعية نعمل على تحسينها. كنا جيدين أمام الحزم، بينما واجهتنا بعض الظروف خلال مباراة الفيحاء».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان التعادل يُعد نتيجة مرضية في ظل جاهزية الاتفاق وغيابات أبها، قال بوريتش: «لا، نحن ندخل كل مباراة من أجل الفوز، وسندخل مواجهة الاتفاق بالهدف نفسه».

وتابع: «لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، ونحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام المطلوب، في حين يحتفظ الاتفاق بعدد أكبر من لاعبي الموسم الماضي، وهذا يمنحه استقراراً وانسجاماً أفضل».

وكشف مدرب أبها عن وجود 5 لاعبين مصابين، لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم.