الهلال يعلن إصابة ثيو في «الضامة» ولاجامي في «الخلفية»

رفض الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب وسط شتوتغارت الألماني، عرضاً متأخراً للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، وذلك على الرغم من تقدم الأخير بعرض رسمي، بلغت قيمته 40 مليون يورو، في محاولة لحسم الصفقة خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الأوروبية.

وبحسب «سكاي ألمانيا»، صاحبة السبق في الكشف عن العرض، فإن الاتحاد تقدم لشتوتغارت بعرض الـ40 مليون يورو، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، بعدما كثّف النادي السعودي تحركاته لإنجاز الصفقة في اللحظات الأخيرة. إلا أن الخنوس حسم موقفه سريعاً ورفض الانتقال، لعدم رغبته في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي خلال المرحلة الحالية.

وأضافت صحيفة «بيلد» الألمانية تفاصيل جديدة للملف، مؤكدة أن إدارة شتوتغارت كانت مستعدة بالفعل للنظر جدياً في بيع الخنوس مقابل العرض المقدم من الاتحاد، خصوصاً في ظل رغبة النادي في تحقيق فائض مالي من سوق الانتقالات بعد إنفاق مبالغ كبيرة على تدعيم الفريق.

وكان شتوتغارت قد دفع 25 مليون يورو (نحو 109 ملايين ريال)، للتعاقد مع دزينان بييتشينوفيتش من فولفسبورغ، إلى جانب 12.5 مليون يورو، نحو 54 مليون ريال، لضم ليو ساور من فينورد، ما جعل الحصول على 40 مليون يورو مقابل الخنوس خياراً مالياً جذاباً بالنسبة للنادي الألماني.

غير أن اللاعب المغربي لم يكن متحمساً للانتقال إلى السعودية، وهو ما أنهى المحاولة الاتحادية رغم استعداد شتوتغارت لإتمام العملية.

ووفقاً لـ«بيلد»، كان العرض السعودي سيمنح الخنوس راتباً لا يقل عن ضعف ما يتقاضاه حالياً مع شتوتغارت، إلا أن العامل المالي لم يغير موقفه.

وحسم الخنوس موقفه علناً أثناء توجهه إلى تدريبات شتوتغارت الثلاثاء، إذ أكد للصحيفة الألمانية بعبارة مقتضبة أن قراره اتُخذ، وأنه سيبقى مع الفريق.

وكانت «بيلد» قد ذكرت قبل الكشف عن قيمة عرض الاتحاد أن اللاعب أبلغ جميع الأندية المهتمة به بقراره الاستمرار مع شتوتغارت.

وجاءت محاولة الاتحاد في وقت شهد فيه شتوتغارت تحركات واسعة في اليوم الأخير من السوق، إذ كان النادي الألماني يتعامل مع إمكانية رحيل أكثر من لاعب، بينهم الخنوس وجيمي ليويلينغ ويوشا فاغنومان وتشيما أندريس.

وفي النهاية، حصل شتوتغارت على السيولة التي كان يبحث عنها من خلال انتقال تشيما أندريس إلى برايتون، مقابل 25 مليون يورو، نحو 109 ملايين ريال، الأمر الذي خفف الحاجة المالية إلى بيع الخنوس بعد رفض اللاعب العرض السعودي.

وكان الخنوس قد انتقل إلى شتوتغارت من ليستر سيتي في صيف 2025 على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء وتحويل انتقاله إلى دائم.

ويؤكد شتوتغارت رسمياً أن اللاعب شارك في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 7، فيما أكدت «سكاي ألمانيا» أن عقده الحالي يمتد حتى 2030.

كما أصبح الدولي المغربي عنصراً بارزاً في منتخب بلاده؛ إذ ذكر شتوتغارت عند تثبيت عقده في مايو (أيار) الماضي أنه كان قد وصل إلى 35 مباراة دولية مع المغرب، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، إضافة إلى تتويجه بكأس أمم أفريقيا 2026 وحصوله على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وبذلك، انتهت محاولة الاتحاد المتأخرة بالتعاقد مع الخنوس عند قرار اللاعب نفسه، وليس نتيجة رفض شتوتغارت للعرض؛ إذ تؤكد معلومات «بيلد» أن النادي الألماني كان مستعداً للتخلي عنه، فيما رفض المغربي الانتقال رغم عرض الاتحاد البالغ 40 مليون يورو، وإمكانية حصوله على راتب يساوي على الأقل ضعف راتبه الحالي.