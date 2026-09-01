نواف بن سعد: «العناد» ليس في قاموس الهلال

أكد الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، أن إنهاء العلاقة مع الفرنسي كريم بنزيمة كان «ليكيب قرارا رياضيا، ومع كريم كان هناك تفاهم جديد، وأنا أحب أن أشكره فالتعامل معه كان بمنتهى الاحترافية والرقي».

وأكمل: بنزيمة تقبل قرار إنهاء العلاقة ولا أقول الاستبعاد، فلاعب مثل كريم لا يستبعد فهو لاعب كبير ولكن ربما مع وجود واتكينز قد تقل فرصه، ولاعب بتاريخه لا بد من مصارحته عن الوضع العام للنادي. تمت المفاهمة بشكل ممتاز جداً، وأنا أعتقد أن البيانات الإعلامية من النادي أو طريقة توديع اللاعب، وطريقة اللاعب أيضاً في توديع النادي، تعكس مدى الرقي والتعامل الطيب بين الطرفين.

وشدد: كريم لاعب كبير وتاريخه كبير جداً وهو لاعب مهم في تاريخ الكرة العالمية، ونتمنى له كل التوفيق.

ورداً على سؤال بشأن الضغوط المطالبة بإقالة المدرب سيموني إنزاغي بعد نهاية الموسم الماضي، أوضح: الهلال فريق كبير، وأي أحد يكون في الهلال - سواء كان مجلس إدارة، أو رئيس، أو إداري، أو مدرب، أو لاعب - يجب عليه أن يتحمل الضغوط، ويجب عليه أن يسمع ويكون صدره متسعاً لآراء الجماهير.

️ | الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة نادي #الهلال، في حديث لوسائل الإعلام:أي شخص يعمل في الهلال، سواء كان رئيساً أو عضواً في مجلس الإدارة أو مدرباً أو إدارياً أو لاعباً، عليه تحمّل الضغوط والاستماع لآراء الجماهير.الجماهير قد تطالب بإبعاد مجلس الإدارة أو غيره وفقاً... https://t.co/C7ACKEi1o1 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 1, 2026

وأردف: الجماهير ستطالب بإنهاء خدمات مجلس الإدارة أو غيره إذ ما ساءت النتائج، ولكن العمل هذا الموسم مبشر ومباراة اليوم خير مثال على ذلك، فالأهلي نادي كبير وبالتأكيد لا أبخس حقه وتاريخه لذلك نحن سعداء جداً بأن نفوز على نادي كبير بهذه النتيجة.

وعن انسجام الفريق وتصحيح الأخطاء، قال: أعتقد أن هناك انسجاماً واضحاً فالفريق أدى مباراة طيبة اليوم وأدى المباراة الماضية بشكل جيد أيضا رغم الظروف الجوية التي صاحبتها، والفريق يسير بطريقة جيدة. أعتقد أنه إذا كانت هناك أخطاء منا كإدارة أو أخطاء من المدرب وتم تعديلها، فالمسألة ليست عناداً بل بالعكس هذا هو الشيء الإيجابي؛ إذا كانت هناك أخطاء لدينا أو لدى المدرب أو لدى اللاعبين وتم تعديلها فهذا هو المطلوب.

كما أبدى ثقته الكاملة في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة بدر الرزيزاء، متوجهاً بالشكر للمجلس السابق برئاسة ياسر المسحل.

وقال: أمام المجلس الجديد لاتحاد الكرة السعودي عمل كبير فبعد الجولات الأربع التي لعبت، هناك استحقاقات أمام المنتخب ويفترض علينا جميعاً أن نعطيهم مساحة من الوقت، ونثق إن شاء الله أن بدر الرزيزاء سيقوم بعمله على أكمل وجه.

وأضاف: أشكر أيضاً مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة رغم اختلافنا وهذا يحدث دائماً بين الجهات الرياضية؛ ولكن نحب أن نشكر ياسر المسحل، فأكيد أنه حاول أن يؤدي وأدى هو والمجلس قدر المستطاع، قد يصيب وقد يخطئ تماماً مثلنا نحن قد نصيب وقد نخطئ. لهم جزيل الشكر، ونتمنى التوفيق للمجلس الجديد.