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الرياضة رياضة سعودية

«هلال المملكة» يسطع بثلاثية في الشباك الأهلاوية

واتكنز يدشن مشواره بـ«الثالث» في كلاسيكو أزرق بامتياز

واتكنز يحتفل بهدفه الأول مع الهلال (تصوير: سعد العنزي)
واتكنز يحتفل بهدفه الأول مع الهلال (تصوير: سعد العنزي)
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«هلال المملكة» يسطع بثلاثية في الشباك الأهلاوية

واتكنز يحتفل بهدفه الأول مع الهلال (تصوير: سعد العنزي)
واتكنز يحتفل بهدفه الأول مع الهلال (تصوير: سعد العنزي)

تغلب الهلال على ضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة، في القمة المؤجلة من الجولة الثالثة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، التي جرت على ملعب المملكة أرينا، وسط مدرجات كاملة العدد.

صراع على الكرة بين سافيتش وأتانغانا (تصوير: سعد العنزي)

وسجل سافيتش وسامر فيل والوافد الجديد واتكينز أهداف الهلال، أمام الأهلي المنقوص منذ نهاية الشوط الأول بعد طرد مدافعه التركي ديميرال.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وظل الأهلي على 6 نقاط في المركز السابع.

أحداث مؤسفة انتهت بطرد لاعب الأهلي ديميرال وأحد أعضاء الجهاز الفني خلال الشوط الأول (تصوير: سعد العنزي)

وكان سافيتش منح ⁠التقدم للهلال في الدقيقة ‌التاسعة بتسديدة ‌من داخل منطقة ​الجزاء ‌قبل أن يضيف سامرفيل ‌الهدف الثاني في منتصف الشوط الأول بتصويبة في الزاوية الضيقة. وتواصلت الضربات للأهلي بطرد ‌ديميرال في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الأهلي انتزع نقاط القمة المثيرة على ملعب المملكة أرينا (تصوير: سعد العنزي)

ولم ⁠تنجح ⁠محاولات الأهلي في تقليص الفارق في الشوط الثاني، وبعد مشاركته من مقاعد البدلاء وتسجيله هدفاً لم يحتسب بداعي التسلل، أحرز واتكينز، المنضم حديثاً من أستون فيلا، الهدف الثالث بضربة ​رأس ​قبل 4 دقائق من النهاية.

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أعرب اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم نادي الهلال، عن انبهاره الشديد بالبداية المثالية التي سجلها مع «الزعيم» عقب الفوز العريض على الأهلي بثلاثية نظيفة.

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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
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واتكينز: لا فرق بين الدوري السعودي و«الإنجليزي»

واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز محتفلا بهدفه في الأهلي (تصوير: سعد العنزي)

أعرب اللاعب الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم نادي الهلال، عن انبهاره الشديد بالبداية المثالية التي سجلها مع «الزعيم» عقب الفوز العريض على الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيداً بالمستوى الفني والبدني المرتفع للمباراة واصفاً إياه بالند للند لمستويات «الدوري الإنجليزي الممتاز».

وقال واتكينز في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: «أنا سعيدٌ بحق بالتواجد هنا؛ إنها بداية مذهلة وأتطلع بشغف لخوض العديد من المباريات القادمة على ملعبنا وأمام جماهيرنا. نعم، لقد كانت انطلاقة ممتازة وجيدة للغاية بالنسبة لي وللفريق«.

وتطرق المهاجم الإنجليزي للحديث عن القوة الفنية والبدنية للقمة الكروية قائلًا: «المستوى الفني هنا اليوم كان ممتازاً جداً؛ وبصراحة مطلقة هو يعادل ويوازي مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ). المواجهة كانت بدنية للغاية وتطلبت جهداً كبيراً داخل المستطيل الأخضر، وكانت جودة اللعب والتنافس على أعلى مستوى».

واختتم أولي واتكينز تصريحاته بالحديث عن تفاعله مع المدرج الأزرق قائلًا: «الأجواء في الملعب كانت مذهلة بكل المقاييس؛ لم أكن أتوقع إطلاقاً أن تكون بهذا الشكل الخيالي عندما دخلت لتفقد أرضية الميدان قبل انطلاق اللقاء. كانت الأجواء رائعة وصخب المدرجات حماسي، وكانت الجماهير تهتف باسمي بقوة.. نعم، إنها حقاً بداية مذهلة واستثنائية بكل المقاييس».

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النادي الأهلي السعودي نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي: مكانة مندش لن تتأثر بقدوم مارتينيلي

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)

عبّر الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته البالغة بالمستوى الفني خلال الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: بالتأكيد، أنا سعيد جداً بالمستوى والأداء الفني الذي قدمه الفريق، وأوجه التهنئة لكافة اللاعبين فرداً فرداً على هذا العطاء.

وعن التحديثات المتعلقة بملف الإصابات، أوضح المدرب الإيطالي: لا يزال أمام سالم الدوسري بعض الوقت للعودة إلى الملاعب، بينما سنقوم بتقييم إصابة علي لاجامي بشكل دقيق بعد المباراة. كذلك شعر ثيو هيرنانديز ببعض الانزعاجات البدنية وسنقيم حالته الطبية أيضاً.

وبسؤاله عن موعد ظهور الوافد الجديد غابرييل مارتينيلي، أجاب: "بالنسبة لمارتينيلي، فسنشاهده يشارك في المباريات القادمة".

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أسباب تراجع المردود البدني والفني للفريق بعد التقدم في النتيجة، أجاب: مستوانا سيتحسن ويتطور بشكل ملحوظ في المباريات المقبلة، ونحن سعداء جداً بالأجواء ممتازة والتفاعل الكبير مع جماهيرنا اليوم.

وحول فرصة سلطان مندش في المشاركة والاستمرارية عقب التعاقد مع مارتينيلي، قال: بالتأكيد، سلطان مندش يقدم مستويات رائعة وممتازة؛ تنتظرنا استحقاقات ومواجهات متعددة في بطولة كأس الملك ودوري أبطال آسيا، وستتاح له الفرصة الكافية للمشاركة وإثبات وجوده.

وأكمل: سامرفيل ومندش قدّما عملاً رائعاً ومميزاً داخل الميدان، لكنني أتوجه بالشكر والتقدير للفريق ككل؛ فالفوز وتحقيق النقاط يُحسبان للمجموعة كاملة.

واختتم إنزاغي المؤتمر الصحافي بالحديث عن الوعد الذي يقدمه للمدرج الأزرق قائلًا: أشكر الجماهير على حضورها ودعمها اليوم. الشيء الوحيد الذي أعدكم به بوضوح باسمي وباسم كافة أعضاء الجهاز الفني هو التفاني والعمل الجاد.

في المقابل، تعذر حضور مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي للمؤتمر الصحافي بسبب طرد مترجم الفريق في المباراة، وعدم توفر مترجم بديل.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
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سيدات النصر إلى نهائي «السوبر» بخماسية في الأهلي

الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)
الجزائرية بهلولي تحتفل بعد نهاية المباراة (الشرق الأوسط)

حجز فريق النصر للسيدات، مقعده في نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 5-2، الثلاثاء، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وفرضت لاعبات النصر أفضليتهن خلال المواجهة، ونجحن في استثمار الفرص الهجومية لتسجيل خمسة أهداف، فيما حاول الأهلي العودة إلى المباراة، لكنه اكتفى بإحراز هدفين قبل أن يؤكد الفريق النصراوي تفوقه ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وتألقت الجزائرية نسرين بهلولي بصورة لافتة خلال اللقاء، بعدما سجلت ثلاثة أهداف «هاتريك»، لتلعب الدور الأبرز في انتصار فريقها وتحصل على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وبهذا الفوز، أصبح النصر أول المتأهلين إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد، المقررة الأربعاء على الملعب ذاته.

وتقام المباراة النهائية، السبت المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، حيث يتطلع النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية والتتويج بلقب البطولة.

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