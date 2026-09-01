«هلال المملكة» يسطع بثلاثية في الشباك الأهلاوية

تغلب الهلال على ضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة، في القمة المؤجلة من الجولة الثالثة ضمن الدوري السعودي للمحترفين، التي جرت على ملعب المملكة أرينا، وسط مدرجات كاملة العدد.

صراع على الكرة بين سافيتش وأتانغانا (تصوير: سعد العنزي)

وسجل سافيتش وسامر فيل والوافد الجديد واتكينز أهداف الهلال، أمام الأهلي المنقوص منذ نهاية الشوط الأول بعد طرد مدافعه التركي ديميرال.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب وظل الأهلي على 6 نقاط في المركز السابع.

أحداث مؤسفة انتهت بطرد لاعب الأهلي ديميرال وأحد أعضاء الجهاز الفني خلال الشوط الأول (تصوير: سعد العنزي)

وكان سافيتش منح ⁠التقدم للهلال في الدقيقة ‌التاسعة بتسديدة ‌من داخل منطقة ​الجزاء ‌قبل أن يضيف سامرفيل ‌الهدف الثاني في منتصف الشوط الأول بتصويبة في الزاوية الضيقة. وتواصلت الضربات للأهلي بطرد ‌ديميرال في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الأهلي انتزع نقاط القمة المثيرة على ملعب المملكة أرينا (تصوير: سعد العنزي)

ولم ⁠تنجح ⁠محاولات الأهلي في تقليص الفارق في الشوط الثاني، وبعد مشاركته من مقاعد البدلاء وتسجيله هدفاً لم يحتسب بداعي التسلل، أحرز واتكينز، المنضم حديثاً من أستون فيلا، الهدف الثالث بضربة ​رأس ​قبل 4 دقائق من النهاية.