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الرياضة رياضة سعودية

الهلال والمملكة... «الشرق الأوسط» تكشف كواليس الصفقة الضخمة

من سوق المال إلى شرط الـ25 %... متطلبات تنظيمية وقانونية أخذت في الحسبان

المملكة القابضة استحوذت رسمياً على 70% من أسهم نادي الهلال (الشرق الأوسط)
المملكة القابضة استحوذت رسمياً على 70% من أسهم نادي الهلال (الشرق الأوسط)
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الهلال والمملكة... «الشرق الأوسط» تكشف كواليس الصفقة الضخمة

المملكة القابضة استحوذت رسمياً على 70% من أسهم نادي الهلال (الشرق الأوسط)
المملكة القابضة استحوذت رسمياً على 70% من أسهم نادي الهلال (الشرق الأوسط)

دخلت شركة نادي الهلال مرحلة جديدة في هيكل الملكية والإدارة، عقب إتمام انتقال الحصة المسيطرة إلى شركة المملكة القابضة، وسط ترتيبات تضمن استمرار صندوق الاستثمارات العامة شريكاً في النادي بحصة أقلية، واستمرار مجلس الإدارة الحالي حتى نهاية دورته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن إتمام الصفقة جاء بعد استكمال الإجراءات اللازمة المرتبطة بسوق المال، بالنظر إلى أن شركة المملكة القابضة شركة مدرجة، إلى جانب استيفاء الشروط المنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الملزمة بين الطرفين.

وكان من بين الشروط المرتبطة بإتمام الصفقة انتقال ملكية حصة المؤسسة غير الربحية، البالغة 25 في المائة، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهي الخطوة التي أُعلن عنها مؤخراً، قبل الوصول إلى الإغلاق النهائي للصفقة.

وتخضع الصفقات الاستثمارية من هذا النوع لمتطلبات تنظيمية وقانونية متعددة، إلى جانب الالتزام بدرجة عالية من السرية خلال مراحل التفاوض والتنفيذ، وهو ما يفسر استمرار الإجراءات منذ توقيع الاتفاقية الملزمة في أبريل (نيسان) الماضي وحتى إتمام الصفقة مطلع سبتمبر (أيلول).

وبعد إتمام الاستحواذ، أصبح هيكل ملكية شركة نادي الهلال موزعاً بواقع 70 في المائة لشركة المملكة القابضة، و30 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة.

ورغم انتقال الحصة المسيطرة إلى «المملكة القابضة»، سيبقى صندوق الاستثمارات العامة مالكاً لحصة أقلية في شركة النادي، وسيواصل العمل بالتعاون مع المالك الجديد على تطوير الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى الإدارة، سيستمر مجلس إدارة نادي الهلال الحالي في أداء مهامه حتى انتهاء دورته في أكتوبر المقبل، وفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره النادي مؤخراً، على أن يعاد تشكيل مجلس الإدارة مستقبلاً بما يتناسب مع هيكل الملكية الجديد.

وسيضم مجلس الإدارة الجديد، وفق الترتيبات المستقبلية، سبعة أعضاء، خمسة منهم يمثلون شركة المملكة القابضة، مقابل عضوين يمثلان صندوق الاستثمارات العامة.

صندوق الاستثمارات العامة احتفظ بنسبة الأقلية (الشرق الأوسط)

ويُنظر إلى إتمام صفقة الهلال بوصفه محطة مهمة ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة المتعلقة بتخصيص الأندية الرياضية، في الوقت الذي يتواصل فيه العمل على تقييم العروض المقدمة للاستثمار في الأندية الأخرى.

وترتبط المرحلة المقبلة من برنامج تخصيص الأندية كذلك برفع مستوى الجاهزية المؤسسية للأندية المستهدفة، من خلال تعزيز الحوكمة ورفع القيمة التجارية، بما يسهم في زيادة جاذبيتها أمام المستثمرين وتحسين قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل.

وكانت شركة المملكة القابضة قد أعلنت، الاثنين، إتمام استحواذها على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة وسداد المقابل المالي بالكامل.

وحسب إعلان الشركة المنشور على موقع «تداول» الإلكتروني، وقّعت «المملكة القابضة» في 16 أبريل 2026 اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة، على أساس تقييم لحقوق ملكية شركة نادي الهلال يبلغ 1.2 مليار ريال، ويمثل 100 في المائة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

وأوضحت الشركة أنه في 1 سبتمبر 2026 تم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة واستيفاء الشروط الداخلية.

وسددت «المملكة القابضة» كامل المقابل المالي للصفقة، والبالغ 840 مليون ريال، إلى صندوق الاستثمارات العامة مقابل الاستحواذ على حصة الـ70 في المائة، وهي قيمة تعادل النسبة ذاتها من تقييم حقوق الملكية البالغ 1.2 مليار ريال.

وأكدت الشركة عدم وجود تكاليف جديدة مرتبطة بإتمام الصفقة، وأن قيمتها النهائية لم تتغير عن المبلغ المعلن سابقاً.

وبإغلاق الصفقة، انتقل الهلال عملياً إلى هيكل ملكية جديد تتولى فيه «المملكة القابضة» موقع المساهم المسيطر بنسبة 70 في المائة، مع احتفاظ صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 30 في المائة واستمراره شريكاً في تطوير شركة النادي.

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نادي الهلال صندوق الاستثمارات العامة السعودية

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ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
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ميركاتو السيدات: غنائم هلالية... وسبات «أهلاوي – نصراوي»

ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)
ابتسام جرايدي إحدى أبرز صفقات سيدات الهلال هذا الصيف (موقع النادي)

أسدل الستار، الاثنين، على فترة التسجيل الصيفية للدوري السعودي الممتاز للسيدات وسط تباين في تحركات الأندية لتدعيم صفوفها، حيث برزت تعاقدات الهلال والقادسية والاتحاد، مقابل غياب الأهلي عن إبرام أي صفقة جديدة واكتفاء النصر بتحركات محدودة.

وأغلقت نافذة التسجيل في 31 أغسطس (آب)، بعدما انطلقت في 18 يوليو (تموز)، لتنتهي معها الفترة الصيفية التي أتاحت للأندية استقطاب اللاعبات وإعادة ترتيب قوائمها للموسم الرياضي 2026-2027.

وكان الهلال حاضراً في الأيام الأخيرة من السوق، بإعلانه التعاقد مع المغربية ابتسام جرايدي حتى عام 2027، في إحدى أبرز صفقاته الصيفية، إلى جانب ضم النيجيرية كريستي أوتشيبي بعقد يمتد حتى عام 2028، والتعاقد مع أليس كوسي حتى عام 2027.

ومنحت هذه التعاقدات الفريق الأزرق خيارات إضافية، مع تنوع الأسماء المنضمة إلى صفوفه، في وقت أعلن فيه النادي أيضاً التحاق النيجيرية الدولية أوشوالا بالتدريبات ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

وفي الخبر سجل القادسية حضوراً بارزاً بالتعاقد مع الإسبانية إستر غونزاليس التي سبق لها تمثيل أتلتيكو مدريد وليفانتي وريال مدريد، وخاضت تجربة في الدوري الأميركي، إلى جانب تتويجها مع منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات عام 2023.

كما أعلن القادسية ضم ماريا إدواردا، المعروفة باسم «دودا»، بعقد يمتد حتى عام 2029، لتكون ضمن الأسماء التي عزز بها الفريق قائمته خلال الفترة الصيفية، في خطوة تمنحه استمرارية تعاقدية لعدة مواسم.

الإسبانية إستر غونزاليس وقّعت لسيدات القادسية (موقع النادي)

بدوره، دعم الاتحاد صفوفه بالتعاقد مع داليا عادل حتى عام 2028، إلى جانب ضم ليثا شامورو بعقد يمتد حتى عام 2027، ضمن تحركاته لإضافة خيارات جديدة إلى تشكيلته.

وفي المقابل، أنهى الأهلي فترة الانتقالات الصيفية دون إبرام أي صفقة جديدة، ولم يعلن عن استقطاب لاعبات لتدعيم صفوفه طوال النافذة ليغيب اسمه عن قائمة الأندية التي شهدت تعاقدات صيفية رغم تحركات عدد من منافسيه.

أما النصر فاقتصرت تحركاته على تعاقدات محدودة، دون إجراء إضافات واسعة إلى قائمته، ليأتي حضوره في السوق أكثر هدوءاً مقارنة بالأندية التي أعلنت انضمام مجموعة من الأسماء الجديدة.

ومع إغلاق التسجيل، تنتقل الأنظار من إعلانات التعاقدات إلى أثرها داخل الملعب، ومدى قدرة الأندية على الاستفادة من إضافاتها، فيما سيكون توظيف العناصر المتاحة عاملاً مهماً لدى الفرق التي أنهت الصيف بتحركات محدودة أو دون صفقات.

ومن المقرر أن تفتح فترة التسجيل الشتوية للدوري الممتاز للسيدات في 3 يناير (كانون الثاني) 2027، وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

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نادي الهلال كرة القدم للسيدات نادي النصر النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الفيحاء: فوز الخلود على الأهلي يصعب مهمتنا أمامه

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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مدرب الفيحاء: فوز الخلود على الأهلي يصعب مهمتنا أمامه

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

شدد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب ⁧‫الفيحاء⁩ على صعوبة مواجهة فريقه أمام الخلود ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وقال: «هي مباراة صعبة وأمام فريق منافس على المراكز الأولى ومنتشٍ بعد فوزه على الأهلي في الجولة الماضية، وبدأنا تحضيراً جيداً من خلال التدريبات، وتطبيق بعض الجمل التكتيكية».

وزاد كاريلي: «سعدنا بجاهزية جميع اللاعبين وعودة المصابين... بكل تأكيد جاهزية جميع اللاعبين للمباراة ستعطينا دافعاً قوياً لتقديم مستوانا، وذلك بدعم جماهيرنا ودعم الإدارة».

وأوضح فابيو أنه شاهد مباراة الخلود والأهلي، وقال: «في تصوري كان الأهلي هو الأفضل في المباراة، وأضاع فرصاً محققه، لكن الخلود نجح في التسجيل، وأنهى المباراة لصالحه».

وقال مدرب الفيحاء عن المهاجم مالك عبد المنعم لاعب فريق الفيحاء تحت 21 عاماً: «عبد المنعم كان يعاني من إصابة خلال المباريات الماضية، وبكل تأكيد يعد من المهاجمين الجيدين، وكان نجم الفريق في عام 2022، ومتى ما احتجناه فسيكون حاضراً».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

البليهي «شبابياً» لموسم واحد

البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)
البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)
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البليهي «شبابياً» لموسم واحد

البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)
البليهي سيمثل الشباب لموسم إضافي (موقع النادي)

أعلن نادي الشباب تعاقده مع المدافع الدولي السعودي علي آل بليهي، بعقد يمتد لمدة موسم واحد، في خطوة تهدف إلى تدعيم خيارات الفريق في الخط الخلفي.

وكان آل بليهي قد ارتدى قميص الشباب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن تتجدد علاقته بالنادي هذه المرة بعقد لمدة عام، ليواصل مشواره مع الليوث.

ويحمل المدافع الدولي خبرة طويلة في الملاعب السعودية، بعد مسيرة بارزة مع الهلال، مثّل خلالها الفريق في المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب حضوره مع المنتخب السعودي في عدد من الاستحقاقات الدولية.

ويأتي انضمام آل بليهي إلى الشباب ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوف الفريق، فيما ينتظر المدافع السعودي بدء تجربته الجديدة بعد 9 سنوات قضاها بقميص الهلال.

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