«المملكة القابضة» تتم رسمياً الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال

أعلنت شركة المملكة القابضة، الاثنين، إتمام صفقة استحواذها على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة وسداد المقابل المالي بالكامل.

وبحسب إعلان شركة المملكة القابضة المنشور على موقع «تداول» الإلكتروني، فإن الشركة كانت قد وقعت في 16 أبريل (نيسان) 2026 اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، على أساس تقييم حقوق ملكية يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، يمثل 100 في المائة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

صورة ضوئية من إعلان تداول (تداول)

وأوضحت «المملكة القابضة» في إعلانها عن آخر تطورات الصفقة أنه بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2026 تم استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة والمنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة في 16 أبريل الماضي، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة، واستيفاء جميع الشروط الداخلية.

وأكدت الشركة أنها سددت كامل مبلغ الصفقة البالغ 840 مليون ريال سعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو المقابل المالي للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، وتمثل هذه القيمة 70 في المائة من تقييم حقوق ملكية الشركة البالغ 1.2 مليار ريال.

وأشارت «المملكة القابضة» إلى عدم وجود تكاليف جديدة مرتبطة بهذه التطورات، مؤكدة أن قيمة الصفقة لم تتغير عما أُعلن عنه سابقًا، إذ بقي المقابل المالي عند 840 مليون ريال.

تفاصيل الصفقة في الصورة الضوئية لتداول (تداول)

وبذلك تكون شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 840 مليون ريال، فيما يعكس تقييم كامل حقوق ملكية شركة النادي قيمة تبلغ 1.2 مليار ريال.