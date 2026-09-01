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الرياضة رياضة سعودية

«المملكة القابضة» تتم رسمياً الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال

أعلنت عبر موقع تداول عن سداد مبلغ 840 مليون ريال كاملاً

شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)
شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)
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TT

«المملكة القابضة» تتم رسمياً الاستحواذ على 70% من أسهم شركة نادي الهلال

شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)
شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال (المملكة القابضة)

أعلنت شركة المملكة القابضة، الاثنين، إتمام صفقة استحواذها على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، بعد استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة وسداد المقابل المالي بالكامل.

وبحسب إعلان شركة المملكة القابضة المنشور على موقع «تداول» الإلكتروني، فإن الشركة كانت قد وقعت في 16 أبريل (نيسان) 2026 اتفاقية بيع وشراء أسهم مع صندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، على أساس تقييم حقوق ملكية يبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، يمثل 100 في المائة من إجمالي حقوق ملكية الشركة.

صورة ضوئية من إعلان تداول (تداول)

وأوضحت «المملكة القابضة» في إعلانها عن آخر تطورات الصفقة أنه بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول) 2026 تم استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة والمنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم الموقعة في 16 أبريل الماضي، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وإفادات عدم الممانعة، واستيفاء جميع الشروط الداخلية.

وأكدت الشركة أنها سددت كامل مبلغ الصفقة البالغ 840 مليون ريال سعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو المقابل المالي للاستحواذ على نسبة 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال، وتمثل هذه القيمة 70 في المائة من تقييم حقوق ملكية الشركة البالغ 1.2 مليار ريال.

وأشارت «المملكة القابضة» إلى عدم وجود تكاليف جديدة مرتبطة بهذه التطورات، مؤكدة أن قيمة الصفقة لم تتغير عما أُعلن عنه سابقًا، إذ بقي المقابل المالي عند 840 مليون ريال.

تفاصيل الصفقة في الصورة الضوئية لتداول (تداول)

وبذلك تكون شركة المملكة القابضة قد استحوذت على 70 في المائة من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل 840 مليون ريال، فيما يعكس تقييم كامل حقوق ملكية شركة النادي قيمة تبلغ 1.2 مليار ريال.

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الرياضة رياضة سعودية

غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
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غالتييه يطالب نيوم بردة فعل أمام الخليج

كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)
كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن فريقه مُطالب بإظهار ردة فعل قوية خلال مواجهة الخليج، بعد الخسارة الأخيرة أمام الرياض، مشدداً على أهمية استثمار الفرص وعدم تكرار الأخطاء التي كلفت الفريق نتيجة المباراة الماضية. وقال غالتييه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة: «ننتظر ردة فعل كبيرة من اللاعبين بعد الخسارة أمام الرياض، ولا بد من ترجمة الفرص التي تسنح للمهاجمين»، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يركز خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي تظهر أمام مرمى المنافسين. وأوضح مدرب نيوم أن فريقه يجيد صناعة الفرص، إلا أن المشكلة تكمن في عدم استثمارها بالشكل المطلوب، وقال: «صناعة الفرص مميزة لدينا، وما زلنا في التمارين نركز على الأخطاء التي تحدث في منطقة جزاء المنافسين، ولا بد من الهدوء والتركيز من أجل تسجيل الأهداف». وعن مواجهة الخليج، شدد غالتييه على ضرورة التعامل مع منافسه بتركيز كبير، محذراً لاعبيه من تكرار الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام الرياض، وقال إن الخليج يملك عناصر مميزة في خطي الوسط والدفاع، مشيداً بموسى بارو وفولغيني، ومطالباً لاعبيه بالمراقبة الجيدة. وفيما يخص الغيابات، كشف غالتييه أن سعيد بن رحمة لن يشارك في اللقاء، بينما ستكون عودة عبد العزيز العثمان بعد فترة التوقف الدولي. كما تحدث المدرب الفرنسي عن الوافد الجديد فالنتين فادا، مؤكداً إتمام التعاقد معه، واصفاً إياه باللاعب القادر على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، لكنه أشار إلى أنه «ليس جاهزاً حتى الآن»، لافتاً إلى معرفته الجيدة بالدوري السعودي. وحسم غالتييه الجدل حول مستقبل المدافع ناثان زيزي، مؤكداً استمرار اللاعب مع نيوم، وقال: «ناثان زيزي ما زال لاعباً لنادي نيوم، وسمعت العديد من الإشاعات، وهو يتدرب معنا». وأضاف أن وصول أي عرض للاعب سيخضع لقرار مشترك بين الجهاز الإداري والفني، موضحاً أن زيزي يناسب أسلوب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن «لا يوجد شيء حتى الآن» بشأن انتقاله. وأشاد غالتييه كذلك بالمهاجم هارون كمارا، مؤكداً ملاءمته لأسلوب الفريق، ومشيراً إلى صغر سنه وثقته بقدراته، رغم عدم حصوله على فرصة المشاركة في عدد كبير من المباريات. وفي ختام حديثه، تطرق غالتييه إلى اعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستعيداً تجربته السابقة معه عندما كان مدرباً في باريس سان جيرمان، وقال إن ميسي يعد من أبرز اللاعبين إلى جانب كريستيانو رونالدو، معتبراً خبر اعتزاله محزناً لعشاق كرة القدم حول العالم.

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الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)
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الكرواني يكمل انتقاله إلى بنفيكا… و10 ملايين يورو تحسم الشراء

سفيان الكرواني (نادي القادسية)
سفيان الكرواني (نادي القادسية)

سيكمل اللاعب المغربي سفيان الكرواني، لاعب نادي القادسية، انتقاله اليوم إلى نادي بنفيكا البرتغالي، وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر ذاتها أن الانتقال سيكون على سبيل الإعارة مع وجود خيار شراء بنحو 10 ملايين يورو.

ووقَّع الظهير المغربي بصفقة انتقال حر مع نادي القادسية، قادماً من أوتريخت بعد دخوله الفترة الحرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن المدرب رودجرز سبب رئيسي في رحيل اللاعب، حيث قرَّر المدرب عدم الاعتماد عليه؛ بسبب تغيير الرسم الفني للفريق؛ مما جعل النادي يسعى لبحث فرصة إعارة للاعب، ليتوصل إلى اتفاق مع النادي البرتغالي.

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السعودية تبدأ تصفيات آسيا بثنائية في هونغ كونغ… وتتصدر مجموعتها

جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)
جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)
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السعودية تبدأ تصفيات آسيا بثنائية في هونغ كونغ… وتتصدر مجموعتها

جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)
جانب من مباراة السعودية وهونغ كونغ (الاتحاد السعودي)

استهل المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً مشواره في تصفيات كأس آسيا 2027 بانتصار مستحق على هونغ كونغ-الصين، بهدفين دون مقابل، الاثنين، على استاد حمد بن خليفة، ليحصد أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف.

وفرض الأخضر سيطرته منذ بداية المواجهة، ونجح صهيب الهوساوي في ترجمة الأفضلية بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 26، قبل أن يعزز لؤي العبيدي التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحافظ المنتخب السعودي على تقدمه خلال الشوط الثاني، بعدما نجح في إغلاق المساحات أمام محاولات هونغ كونغ-الصين، وحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليبدأ مشواره بانتصار 2-0.

وفي المباراة الأخرى للمجموعة، قلب المنتخب العُماني تأخره أمام قطر بهدف إلى فوز 2-1، ليتساوى مع السعودية بثلاث نقاط، بينما بقي منتخبا قطر وهونغ كونغ-الصين، دون رصيد.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بفارق الأهداف أمام عُمان، قبل المواجهة المباشرة بين المنتخبين، الخميس، في الجولة الثانية، وهي مباراة قد تمنح الفائز أفضلية مبكرة في سباق التأهل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني في 8 مجموعات.

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