الدوري السعودي: واتكينز وتوني يشعلان قمة الهلال والأهلي المؤجلة

تتجه الأنظار، الثلاثاء، صوب «المملكة أرينا» في العاصمة الرياض، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في قمة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي للمحترفين، نظير خوض الأهلي مباراته أمام أوكلاند النيوزيلندي في كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال)، والتي كسبها بهدف صالح أبو الشامات ونجح في العبور للدور الثاني من البطولة.

لكن الأهلي يدخل المباراة على وقع مباراة أخرى، بعد خسارته أمام الخلود ضمن مباريات الجولة الرابعة بنتيجة 3-1، وهي الخسارة التي هزت شيئاً من ثقة الجماهير في فريقها، وطالت موجة الغضب الجهاز الفني بعد أن كان الحديث يتجه صوب المدير الرياضي وإدارة النادي.

الهلال على العكس، يدخل المباراة منتشياً بفوز عريض على الخليج (5-1) في الجولة الماضية، في مباراة استعرض فيها لاعبو «الأزرق» أشكالاً وألواناً من التهديف، وتألق الهولندي سمرفيل الذي سجل وساهم في الصناعة التهديفية.

يمتلك الهلال 9 نقاط ويحضر ثانياً خلف النصر متصدر لائحة الترتيب برصيد 12 نقطة، لكن «الأزرق العاصمي» يمتلك هذه المواجهة المؤجلة، والتي قد تقوده لصدارة الترتيب في حال انتصاره، خاصة بعد حضوره الهجومي القوي.

إنزاغي أمام مهمة صعبة (نادي الهلال)

ويبحث «الأزرق العاصمي» عن انتصار رابع على التوالي يعزز به موقعه في الصدارة، في مواجهة تمثل الاختبار الأقوى له منذ انطلاق الموسم، خصوصاً أنها تأتي أمام الأهلي الذي يدخل باحثاً عن التعويض وعدم السماح لاكتمال الصورة السلبية عن الفريق. وتزداد الخيارات الهجومية أمام الإيطالي سيموني إنزاغي بعد تعاقد الهلال مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادماً من أستون فيلا، إذ سيكون اللاعب متاحاً للمشاركة في القمة، ما يمنح الجهاز الفني ورقة هجومية جديدة في مواجهة ينتظر أن تشهد ظهوراً أول للمهاجم الإنجليزي بقميص الفريق.

ويأتي وصول واتكينز في وقت يعيش فيه هجوم الهلال حالة تهديفية مميزة، إذ سجل الفريق 12 هدفاً في 3 مباريات، مقابل ثلاثة أهداف فقط استقبلتها شباكه، لكن المعضلة الهجومية كانت تتعلق بالأدوار المناطة باللاعب ورأس الحربة للفريق.

وينتظر أنصار الهلال ظهوراً متصاعداً ومثالياً للفريق بعد الأداء الذي قدمه سمرفيل والحضور المرتقب للإنجليزي واتكينز، حيث نجح الفريق في ضخ دماء جديدة في صفوفه بعد رحيل البرازيلي مالكوم واقتراب كريم بنزيمة من الرحيل وخروج داروين نونيز بنظام الإعارة لفريق الدرعية.

لكن الأهلي يصل إلى الرياض بطموحات لا تقل عن أصحاب الأرض، رغم تعثره في الجولة الرابعة وخسارته أمام الخلود بنتيجة محبطة، وهي النتيجة التي أوقفت سلسلة انتصاراته في الدوري بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين.

واتكينز خلال التحضيرات لمواجهة الأهلي (نادي الهلال)

ويمتلك الأهلي 6 نقاط من مباراتين، ويمنحه الفوز في المباراة المؤجلة فرصة الوصول إلى النقطة التاسعة والاقتراب أكثر من الهلال وفرق المقدمة، فيما سيبقي التعثر فارق النقاط بينه وبين منافسه المباشر مبكراً في الموسم. وكان الأهلي قد عاش أياماً مزدحمة قبل هذه المواجهة، إذ خاض إلى جانب استحقاقاته المحلية مواجهة في كأس القارات للأندية، ونجح في تجاوز أوكلاند إف سي، قبل أن يعود إلى منافسات الدوري ويتعثر أمام الخلود في مباراة تحدث فيها المدرب بوسيتش بأنه فضل إدارة المشهد للاعبيه وقرر إراحة بعض الأسماء. ولهذا ستكون إدارة الجهد أحد التحديات التي تواجه الأهلي في القمة، خصوصاً أمام هلال يعيش حالة فنية وتهديفية جيدة، بينما يتطلع الفريق الأهلاوي إلى استعادة نغمة الانتصارات وإظهار قدرته على المنافسة أمام أحد أبرز منافسيه المباشرين.

وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة للهلال الذي يدرك أن الانتصار سيمنحه فرصة الصعود إلى الصدارة ومضايقة غريمه التقليدي النصر، فيما يبحث الأهلي عن تعطيل الانطلاقة المثالية لمضيفه والعودة من الرياض بثلاث نقاط من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد في مقدمة الترتيب.

ويعول الفريق على الحضور التهديفي المرتقب للنجم الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي غالينو والنجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان.