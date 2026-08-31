الأهلي يستبعد أرتيم وماتياس من قائمة الهلال

غادرت بعثة فريق الأهلي إلى العاصمة الرياض، استعداداً لمواجهة الهلال، ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.
واختار الجهاز الفني للأهلي 8 لاعبين أجانب للدخول في قائمة المواجهة، يتقدمهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب روجر إيبانيز، وميريح ديميرال، وفالنتين أتانغانا، وإدوارد سبيرتسيان، وويندرسون جالينو، وفرانسيسكو ترينكاو، وإيفان توني.
في المقابل، استبعد الجهاز الفني الثلاثي الأجنبي أرتيم بوندارينكو، وماثيوس غونسالفيس، وريكاردو ماتياس من قائمة الفريق المغادرة إلى الرياض.
ويسعى الأهلي إلى الظهور بصورة قوية أمام الهلال، والعودة بنتيجة إيجابية من المواجهة المؤجلة، في ظل أهمية المباراة في مسيرة الفريقين بجدول ترتيب الدوري.