مدرب الفيصلي: فرق بيننا وبين القادسية

مدرب الفيصلي: فرق بيننا وبين القادسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312830-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
جيوفاني يتفاعل مع أحداث المباراة (تصوير: مشعل القدير)
أقرّ الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، بالفوارق الفنية مع القادسية، عقب الخسارة 3-1، مؤكداً أن فريقه حاول مجاراة منافسه، خصوصاً خلال الشوط الأول، إلا أن إمكانات القادسية حسمت المواجهة.
وقال جيوفاني في المؤتمر الصحافي: «ندرك حجم الفوارق بين الفيصلي والقادسية، فقد واجهنا فريقاً مرشحاً بقوة للمنافسة على لقب الدوري، ويقوده مدرب كبير بحجم الآيرلندي بريندان رودجرز، في مقابل فريق يسعى للابتعاد عن مناطق الخطر».
وأضاف: «حاولنا مجاراة القادسية، خصوصاً في الشوط الأول، وصنعنا أكثر من فرصة، لكن الفوارق الفنية ظهرت في نهاية المطاف وأسهمت في حسم المباراة لمصلحة المنافس».
ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ظهور الفيصلي بصورة متواضعة خلال مبارياته الماضية، وكيفية تطوير الفريق، قال: «أتفق تماماً على أن وضعنا الحالي غير مقنع، لكننا دعمنا صفوف الفريق ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق الانسجام. مع مرور المباريات يمكن أن نصل إلى المستوى المطلوب، وهدفنا في المرحلة الحالية واضح ومتواضع، ويتمثل في الابتعاد عن خطر الهبوط».
عبر توماس ليتش، مدرب الشباب، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام الحزم، مشيراً إلى أن إهدار الفرص السهلة كان السبب الأبرز في خسارة نقاط الفوز.
خالد العوني (الرس)
بدر الرزيزاء يبدأ مهامه الاثنين… استمرار مؤقت للجان الاتحاد السعودي وإعادة تشكيلها قريباًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312840-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%E2%80%A6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
بدر الرزيزاء يبدأ مهامه الاثنين… استمرار مؤقت للجان الاتحاد السعودي وإعادة تشكيلها قريباً
بدر الرزيزاء لحظة حديثه أمام الجمعية العمومية عقب تزكيته رئيساً لاتحاد القدم السعودي (سعد العنزي)
يبدأ بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهامه رسميًا الاثنين، بزيارة مقر الاتحاد للمرة الأولى بعد تزكية قائمته الانتخابية الأحد، فيما ينتظر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول خلال اليومين المقبلين، إيذانًا ببدء مرحلة إدارية جديدة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فإن اللجان الدائمة والقضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستواصل أعمالها بصورة مؤقتة خلال الفترة الحالية، لضمان استمرار متابعة الأعمال اليومية المرتبطة بالمنافسات الكروية، على أن يعاد النظر في تشكيلها خلال الفترة المقبلة.
وتأتي استمرارية اللجان متوافقة مع ما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ تحدد المادة 20 الخاصة بـ«هيئات الاتحاد» اللجان الدائمة أو المؤقتة باعتبارها جهات تقدم المشورة والعون لمجلس الإدارة أثناء قيامه بالمهام الموكلة إليه، فيما يحدد النظام واجبات هذه اللجان وتشكيلها وأسلوب عملها، ويملك مجلس الإدارة صلاحية وضع اللوائح الخاصة بها.
كما تنص المادة ذاتها على أن اللجان القضائية وغرفة فض المنازعات تؤدي مهامها وأعمالها باستقلالية تامة وفقًا للنظام واللوائح المعمول بها، فيما تتولى لجنة تراخيص الأندية تنظيم شؤون تراخيص الأندية داخل الاتحاد، وتتولى لجنة الرقابة على الأندية مراقبة امتثال الأندية المملوكة للقطاع الخاص للقواعد التي تحمي نزاهة كرة القدم السعودية.
والأهم في المرحلة الانتقالية أن الفقرة الثامنة من المادة 20 تنص على أن عضوية رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة والقضائية وغرفة فض المنازعات تنتهي بانتهاء فترة مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة الجديد تمديدها، وهو ما يمنح المجلس الجديد الإطار النظامي للتعامل مع تشكيل اللجان في المرحلة المقبلة.
وتشير المصادر إلى أن الرزيزاء سيعمل على دراسة أوضاع اللجان وتقييم عملها قبل اتخاذ القرارات المناسبة، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة غربلة شاملة لأغلب اللجان، في خطوة تستهدف منح مجلس الإدارة الجديد انطلاقة قوية، وإعادة ترتيب منظومة العمل بما يتوافق مع توجهاته وأولوياته.
ولا ينتظر أن تكون القرارات المتعلقة باللجان متسرعة، إذ يتجه الرئيس الجديد إلى منح نفسه ومجلسه الوقت الكافي للاطلاع على الملفات وتقييم الوضع القائم وتحديد الاحتياجات قبل اعتماد التشكيلات الجديدة.
ووفقًا للمصادر، يتوقع أن تبدأ ملامح اتحاد القدم الجديد في الظهور بصورة واضحة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي ستمنح الرزيزاء ومجلس إدارته فرصة كافية لدراسة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق باللجان أو بهيكل العمل وأولويات الإدارة الجديدة.
وبذلك ستكون الأسابيع الأولى لمجلس الرزيزاء بمثابة مرحلة تقييم وانتقال، تستمر خلالها الأعمال القائمة دون تعطيل، بالتزامن مع مراجعة شاملة تمهد لإعادة تشكيل عدد كبير من اللجان ورسم الصورة الإدارية والفنية للاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الجديدة.
نواف بن سعد: تجديد «الرعاية» سيكتب قصة نجاح أخرى للهلالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312838-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
نواف بن سعد: تجديد «الرعاية» سيكتب قصة نجاح أخرى للهلال
لحظة توقيع عقد تجديد الشراكة (موقع نادي الهلال)
عبر الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال، عن سعادته بإبرام عقد تجديد الشراكة مع بنك الرياض؛ قائلًا: شراكة ناجحة جمعتنا مع بنك الرياض، نسعد اليوم بتمديدها، لكتابة قصة نجاح أخرى، بعد قصة النجاح التي حققناها سوياً منذ عام 2023، مضيفا: أن ريادة الهلال وبنك الرياض في مجاليهما عزّزت أثر الشراكة بينهما، ذاكراً أن الكيانين تأسسا في ذات العام، وانطلق كل منهما ليحقّق نجاحات استثنائية في مجاله، متمنياً أن تستمر النجاحات خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يعود بالنفع على الطرفين.
وأتمّت شركة نادي الهلال إجراءات تجديد عقد شراكتها مع بنك الرياض؛ وذلك لمدة خمسة مواسم رياضية، ليستمر بموجب العقد شريكاً رسمياً للنادي العاصمي.
وجرت مراسم التوقيع في حفل أُقيم مساء اليوم الأحد في ملعب «المملكة أرينا»، بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، و نادر الكريع الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.
وسيستمر شعار بنك الرياض بموجب عقد تجديد الشراكة، في الظهور بالمنطقة العلوية من ظهر قمصان الفريق الأول لكرة القدم، وفريق سيدات الهلال لكرة القدم، وفرق أكاديميات الهلال، كما سيحصل بموجب العقد على العديد من الامتيازات التجارية، التي تتضمن مبادرات نوعية مع مؤسسة الهلال الخيرية.
وشهدت شراكة الهلال مع بنك الرياض، منذ إبرامها عام 2023، العديد من النجاحات والمنجزات على صعيد المنتجات التي أُطلقت، إضافة إلى تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ست بطولات، والعديد من الإنجازات على مستوى الألعاب المختلفة التي شملتها الرعاية، أبرزها تحقيق الفريق الأول للكرة الطائرة سبع بطولات.
من جانبه، قال نادر الكريع الرئيس التنفيذي لبنك الرياض: «نفخر بتجديد شراكتنا مع نادي الهلال لخمس مواسم رياضية، ونعتز بما حققته هذه العلاقة من قيمة وأثر خلال السنوات الماضية»، مبيناً أن تجديد الشراكة يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي السعودي نمواً وتحولاً متسارعاً.
كاستيلس حارس القادسية: مباراة الأهلي لها حساباتها الخاصةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5312834-%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9
كاستيلس حارس القادسية: مباراة الأهلي لها حساباتها الخاصة
كوين كاستيلس (موقع نادي القادسية)
شدد البلجيكي كوين كاستيلس، حارس مرمى القادسية، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام الفيصلي، مشيداً باستبسال وتكاتف اللاعبين لتجاوز الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة داخل أرضية الميدان.
وقال كاستيلس في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المواجهة: كنا نريد الفوز بشدة، وكنا بحاجة ماسة لهذه النتيجة لتخدم طموحاتنا وأداءنا كفريق واحد. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً وأنجزنا المهمة بنجاح؛ الأجواء داخل الملعب كانت صعبة للغاية بسبب ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، ولذلك قاتل الفريق واستبسل من أجل تحقيق هذا الهدف.
وعن التحول في المستوى الفني خلال مجريات اللقاء، أوضح حارس القادسية: الشوط الأول ربما لم يكن الأفضل بالنسبة لنا، لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني؛ حيث كنا أفضل بكثير ونجحنا في حسم الفوز لصالحنا بوضوح.
️ | كوين كاستيلس حارس #القادسية عن مواجهة #الأهلي القادمة:- نتعامل مع كل مواجهة على حدة نظراً لصعوبة جميع المباريات.. مستعدون للمباراة القادمة ونتطلع لتحقيق الفوز، وطموحي أن نكسب جميع المباريات. https://t.co/GpoF3aNZF1
وحول القمة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة السادسة والتي تعقب مباراة الدرعية الخميس، أفاد كاستيلس: يجب علينا التعاطي مع المسابقة وحساباتها بالتعامل مع كل مباراة على حدة، فكل مواجهة لها صعوبتها وحساباتها الخاصة. نحن نتطلع بجدية للمباراة ومستعدون لها تماماً، ولنرَ ما يمكننا تحقيقه هناك، وأتمنى أن نتمكن من كسب جميع المباريات.
وتطرق الحارس البلجيكي إلى العوامل الكامنة خلف الانسجام الفني بين عناصر الفريق قائلًا: لا يوجد سر خفي في ذلك؛ فالأمر يتوقف بالكامل على العمل الجاد والتدريب، وإقامة الكثير من الاجتماعات الفنية، ومحاولة فهم بعضنا البعض داخل أرضية الملعب.
واختت كاستيلس تصريحاته بالإشادة بالمرونة التكتيكية وتقنيات التحليل الفني قائلًا: خلال هذا الأسبوع توفر لدينا بعض الوقت الإضافي للتدريب نظراً لطول الفاصل الزمني بين المباريات؛ فبالتأكيد عندما نخوض مباراتين أو ثلاث مباريات في فترة قصيرة لا نملك المتسع الكافي للتدريب الميداني المكثف، ولهذا السبب يصبح التحليل عبر الفيديو أداة مهمة جداً لتعويض ذلك الجانب. أعتقد أن الانسجام والتفاهم بيننا موجود وقائم، ويمكن أن يتطور للأفضل في المرحلة المقبلة، والأمر يتوقف علينا لمواصلة التحسن والنمو.