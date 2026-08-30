مدرب الفيصلي: فرق بيننا وبين القادسية

أقرّ الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، بالفوارق الفنية مع القادسية، عقب الخسارة 3-1، مؤكداً أن فريقه حاول مجاراة منافسه، خصوصاً خلال الشوط الأول، إلا أن إمكانات القادسية حسمت المواجهة.

وقال جيوفاني في المؤتمر الصحافي: «ندرك حجم الفوارق بين الفيصلي والقادسية، فقد واجهنا فريقاً مرشحاً بقوة للمنافسة على لقب الدوري، ويقوده مدرب كبير بحجم الآيرلندي بريندان رودجرز، في مقابل فريق يسعى للابتعاد عن مناطق الخطر».

وأضاف: «حاولنا مجاراة القادسية، خصوصاً في الشوط الأول، وصنعنا أكثر من فرصة، لكن الفوارق الفنية ظهرت في نهاية المطاف وأسهمت في حسم المباراة لمصلحة المنافس».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ظهور الفيصلي بصورة متواضعة خلال مبارياته الماضية، وكيفية تطوير الفريق، قال: «أتفق تماماً على أن وضعنا الحالي غير مقنع، لكننا دعمنا صفوف الفريق ونحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق الانسجام. مع مرور المباريات يمكن أن نصل إلى المستوى المطلوب، وهدفنا في المرحلة الحالية واضح ومتواضع، ويتمثل في الابتعاد عن خطر الهبوط».